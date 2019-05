Куди піти у Києві на вихідних: афіша 31 травня – 2 червня

Ось і стартують перші вихідні чудово і спекотного літа 2019. Окрім канікул, які чекають школярі та студенти, на літо чекає і чимало дорослих, які завжди рахують дні до вихідних. А щоб вони вдались на всі 100 %, рекомендуємо, як завжди, нашу традиційну підбірку вихідних, події яких почнуться ще в п'ятницю ввечері.

Столиця України радо зустрічає туристів та всіх жителів на найкращих заходах, щоб подарувати вам незабутні емоції та найяскравіші спогади!

NRJ Live Party

Sky Family Park

31 травня, 19:00

Вартість: 150 гривень

NRJ Ukraine – це топова радіостанція з безперервними музичними міксами, які складаються з хітів вітчизняної поп-сцени і тематичних шоу. Щодня їх слухають майже мільйон українців, а найактивніші фанати пам'ятають вечірку, яку NRJ нещодавно влаштовували в честь власного ювілею. Але чергова дискотека, яку радіостанція влаштує 31 травня, присвячена виключно слухачам NRJ Ukraine і зіркам, які цього вечора будуть виступати на сцені. На вас чекає dj-сет від Sanya Dymov, виступ Тамерлана і Альони Омаргалієвої, а на смачненьке – хедлайнер – незрівнянна поп-діва Оля Полякова! NRJ Live Party відбудеться на території Sky Family Park, де на додаток ви можете скористатися басейном, відвідати фуд-корт, бар, замовити кальяни та відпочити у лаунж-зоні!



THE ВЙО

Теплий Ламповий

31 травня, 19:00

Вартість: 200 гривень

Створення групи The ВЙО у 1991 році вважають точкою відліку у літочисленні українського реггі. Музиканти з Полтавської області (маленьке містечко Кобеляк) періодично розходилися, повертались до творчої діяльності, створювали нову музику, а в 1995 році стали лауреатами конкурсу "Червона рута" з піснею "Ганджа" – тоді гурт посів третє місце в категорії "танцювальна музика", але завоював серця молодих українців. Під час подій Революції Гідності, the ВЙО підтримали мітингувальників своїми виступами, записали альбом та брали участь в національному відборі "Євробачення", а зараз готуються до великого сольного концерту в арт-клубі "Теплий ламповий". Готуйтеся почати літній сезон з музикою реггі!



Gruppa Skryptonite

Stereo Plaza

31 травня, 20:00

Вартість: 700-2600 гривень

Аділь Жалелов aka Скриптоніт – це Кендрік Ламар російськомовного хіп-хопу, який після релізу альбому "Будинок з нормальними явищами" став одним з головних героїв нової музичної хвилі. Але феноменальна популярність Аділя – не привід зупинятися на досягнутому, тому сьогодні вся увага прикута до його нового музичного проекту. Приємно бачити, що Київ перетворюється в обов'язковий чекпоінт у гастрольному графіку не тільки молодих виконавців, але й для вже відомих артистів – та чекаємо на українську прем'єру "Gruppa Skryptonite".



Lords of the Sound & Didier Marouani

Театр ім. Франка

1 червня, 17:00

Вартість: 400-950 гривень

Lords of the Sound, напевно, найвідоміший український оркестр, який не тільки збирає повні зали на своїй батьківщині, а також отримав визнання зарубіжної аудиторії. Але спеціальний гість майбутнього концерту – теж не остання людина в електронній денс-музиці. Це великий Дідьє Маруані, зірка світового масштабу і лідер культового проекту Space. Разом музиканти виконуватимуть космічну симфонію під назвою Interstellar Concert, в рамках якої прозвучать композиції з найулюбленіших науково-фантастичних фільмів про взаємодію людини і безмежного космічного простору: Interstellar, Gravity, Star Wars, Doctor Who, The X-Files, Armageddon, Avatar, Men in Black, The Fifth Element, Back to the Future, Pacific Rim, 2001: A Space Odyssey, Guardians of the Galaxy.



Volga: Funk

Caribbean Club

1 червня, 19:00

Вартість: 210-690 гривень

Volga: Funk – проект, заснований відомою джазовою співачкою Ольгою Лукачевою. З нею у компанії 13 професійних музикантів, які виконують завзятий, чесний, справжній микс funk-music: ритм-енд-блюз, психоделик фанк, джаз, соул и диско. Крім того, до проекту часто запрошують приєднатися відомих артистів та зіркових гостей (завдяки Ользі ми вже почули фанк-версії від Pianoбой, Жені Галича, Фагота та The Maneken). Ми ще не знаємо, чим музиканти будуть дивувати аудиторію цього разу, але мета Volga: Funk – об'єднувати людей музичною енергією внутрішньої свободи. Тому, якщо ви втомилися від академічної музики, то приходьте 1 червня в Caribbean Club – будемо багато танцювати і веселитися!