Куди піти у Києві на вихідних: афіша 3-5 травня

Після довгих вихідних чому б не відпочити ще більше? Звісно, це жарт, але все ж доля правди в цьому є. Тому плануйте свої вихідні, щоб провести їх з користю та яскравими враженнями.

Вас чекає багато сміху, музики та веселощів, а допомогти з вибором подій у столиці України вам, як завжди, допоможе наша щотижнева підбірка.

Читайте також: Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій

Лесь Подерв'янський: "Рэпка, або х*лі тут не ясно"

Caribbean Club

3 травня, 19:00

Вартість: 210-1180 гривень

Придбати квитки

Вже кілька поколінь українців слухають нецензурні поеми Леся Подерв'янського, починаючи з магнітофонних записів наприкінці 70-х і закінчуючи величезними архівами творів письменника в інтернеті. У кожного з нас є темна сторона, але відомий драматург гіперболізує її, переконує глядачів нікого не засуджувати з першого погляду. Мізантропи, маргінали, расисти, антисеміти, алкоголіки та гомофоби – усі герої п'єс Подерв'янського говорять суржиком і не соромляться використовувати нецензурну лексику. У дорослій хуліганській казці "Рєпка або х*лі тут не ясно" грають чудові актори київської сцени: Олексій Вертинський, Олександр Папуша, Ксенія Вертинська, Данило Маржец і Олександр Жила.



Лесь Подерв'янський: "Рэпка, або х*лі тут не ясно"

Zombie Run

X-Park

4 травня, 12:00

Вартість: 330-449 гривень

Придбати квитки

Діставайте улюблене спортивне взуття та приходьте на екстремально-веселий Zombie Run! Уявіть, що більшість людей на планеті перетворилися на зомбі – ви можете стати вижившим і відправитися в зону відчуження за антидотом, який врятує все людство; або приєднатись до команди заражених заради полювання та більш складного випробування. Всі, хто візьме участь в зомбі-марафоні, має шанс виграти один із спортивних призів: action-камеру або фітнес-браслет, а на території "міста Z" будуть проходити майстер-класи та курси з надання першої медичної допомоги.



Zombie Run

Seryozha Nabroskyn: концерт-медитація

Avatar Space

4 травня, 18:00

Вартість: 150 гривень

Придбати квитки

Готові музичні форми змінюються інтуїтивними звуками і мелодіями, а замість японської флейти сякухаті починає грати ханг, іспанська гітара або перкусія. Сергій Наброскін – відомий український мультиінструменталіст, імпровізатор та засновник школи гри на глюкофоні "ЗвучимВместе", його досить часто можна почути на різноманітних йога-фестивалях. Не дивно, що його ставлення до музики злегка відрізняється від звичного, тому мелодія змінюється в залежності від настрою людей в залі. Дійсно унікальний концерт, який більше ніхто і ніколи не почує. Слухачі, які прийдуть на концерт-медитацію 4 травня, стануть єдиними свідками цього музичного дива.



Seryozha Nabroskyn: концерт-медитація

Ліхтаріус: історії оживають

Caribbean Club

5 травня, 12:00

Вартість: 250-890 гривень

Придбати квитки

Погодьтеся, що сімейне шоу повинно бути цікавим не лише дітям, але й батькам – і музична вистава "Ліхтаріус: історії оживають" сподобається глядачеві незалежно від віку! Це яскравий відчизняний аналог бродвейських мюзиклів під живий акомпанемент джазового оркестру та виступу 34 маленьких артистів, зірочок різних талант-шоу українського телебачення. Але навіть це – лише верхівка айсберга. З території ВДНГ вистава переїхала до більш зручного та джазового Caribbean Club, де актори чекають на вас ввечері 5 травня, щоб поринути у казкову подорож!



Ліхтаріус: історії оживають

Орлуша: "Птн-Пнх"

Docker Pub

5 травня, 20:00

Вартість: 275-4550 гривень

Придбати квитки

У Росії творчу програму Андрія Орлова, якого шанувальники знають за сценічним прізвиськом Орлуша, і декларацію "я – українець" зустріли вороже. Чому автор, здається, тільки радий, адже це означає, що мета досягнута! На питання, чи не боїться він розправи за свої вірші, Орлуша відповідає: "Боюсь. І в'язниці боюся, і кулі в спину. Але більше боюся, що якщо не скажу і не напишу потрібних слів, то їх не скаже і не напише ніхто". Теплий травневий вечір в компанії відомого сатирика – це незабутня пригода сторінками поетичних збірок, де поруч із злободенними рядками глядач почує громадянську та любовну лірику.



Орлуша: "Птн-Пнх"

Всі фото: прес-служба