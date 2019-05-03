Куди піти у Києві на вихідних: афіша 3-5 травня
Після довгих вихідних чому б не відпочити ще більше? Звісно, це жарт, але все ж доля правди в цьому є. Тому плануйте свої вихідні, щоб провести їх з користю та яскравими враженнями.
Вас чекає багато сміху, музики та веселощів, а допомогти з вибором подій у столиці України вам, як завжди, допоможе наша щотижнева підбірка.
Читайте також: Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій
Лесь Подерв'янський: "Рэпка, або х*лі тут не ясно"
Caribbean Club
3 травня, 19:00
Вартість: 210-1180 гривень
Вже кілька поколінь українців слухають нецензурні поеми Леся Подерв'янського, починаючи з магнітофонних записів наприкінці 70-х і закінчуючи величезними архівами творів письменника в інтернеті. У кожного з нас є темна сторона, але відомий драматург гіперболізує її, переконує глядачів нікого не засуджувати з першого погляду. Мізантропи, маргінали, расисти, антисеміти, алкоголіки та гомофоби – усі герої п'єс Подерв'янського говорять суржиком і не соромляться використовувати нецензурну лексику. У дорослій хуліганській казці "Рєпка або х*лі тут не ясно" грають чудові актори київської сцени: Олексій Вертинський, Олександр Папуша, Ксенія Вертинська, Данило Маржец і Олександр Жила.
Лесь Подерв'янський: "Рэпка, або х*лі тут не ясно"
Zombie Run
X-Park
4 травня, 12:00
Вартість: 330-449 гривень
Діставайте улюблене спортивне взуття та приходьте на екстремально-веселий Zombie Run! Уявіть, що більшість людей на планеті перетворилися на зомбі – ви можете стати вижившим і відправитися в зону відчуження за антидотом, який врятує все людство; або приєднатись до команди заражених заради полювання та більш складного випробування. Всі, хто візьме участь в зомбі-марафоні, має шанс виграти один із спортивних призів: action-камеру або фітнес-браслет, а на території "міста Z" будуть проходити майстер-класи та курси з надання першої медичної допомоги.
Zombie Run
Seryozha Nabroskyn: концерт-медитація
Avatar Space
4 травня, 18:00
Вартість: 150 гривень
Готові музичні форми змінюються інтуїтивними звуками і мелодіями, а замість японської флейти сякухаті починає грати ханг, іспанська гітара або перкусія. Сергій Наброскін – відомий український мультиінструменталіст, імпровізатор та засновник школи гри на глюкофоні "ЗвучимВместе", його досить часто можна почути на різноманітних йога-фестивалях. Не дивно, що його ставлення до музики злегка відрізняється від звичного, тому мелодія змінюється в залежності від настрою людей в залі. Дійсно унікальний концерт, який більше ніхто і ніколи не почує. Слухачі, які прийдуть на концерт-медитацію 4 травня, стануть єдиними свідками цього музичного дива.
Seryozha Nabroskyn: концерт-медитація
Ліхтаріус: історії оживають
Caribbean Club
5 травня, 12:00
Вартість: 250-890 гривень
Погодьтеся, що сімейне шоу повинно бути цікавим не лише дітям, але й батькам – і музична вистава "Ліхтаріус: історії оживають" сподобається глядачеві незалежно від віку! Це яскравий відчизняний аналог бродвейських мюзиклів під живий акомпанемент джазового оркестру та виступу 34 маленьких артистів, зірочок різних талант-шоу українського телебачення. Але навіть це – лише верхівка айсберга. З території ВДНГ вистава переїхала до більш зручного та джазового Caribbean Club, де актори чекають на вас ввечері 5 травня, щоб поринути у казкову подорож!
Ліхтаріус: історії оживають
Орлуша: "Птн-Пнх"
Docker Pub
5 травня, 20:00
Вартість: 275-4550 гривень
У Росії творчу програму Андрія Орлова, якого шанувальники знають за сценічним прізвиськом Орлуша, і декларацію "я – українець" зустріли вороже. Чому автор, здається, тільки радий, адже це означає, що мета досягнута! На питання, чи не боїться він розправи за свої вірші, Орлуша відповідає: "Боюсь. І в'язниці боюся, і кулі в спину. Але більше боюся, що якщо не скажу і не напишу потрібних слів, то їх не скаже і не напише ніхто". Теплий травневий вечір в компанії відомого сатирика – це незабутня пригода сторінками поетичних збірок, де поруч із злободенними рядками глядач почує громадянську та любовну лірику.
Орлуша: "Птн-Пнх"
Всі фото: прес-служба