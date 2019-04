Куди піти у Києві на вихідних: афіша 4-6 квітня

Незважаючи на політичні міжусобиці та справжню президентську гонку, всім варто відпочити і з легкістю провести прийдешні вихідні. Відтак пропонуємо забути про всі соціальні мережі хоча б на декілька годин і насолодитись чудовим проведенням часу.

Обирайте найцікавішу подію для себе та ваших рідних і чимдуж вирушайте на пошуки яскравих вражень!

Kovacs

Stereo Plaza

4 квітня, 20:00

Вартість: 590-4000 гривень

Молода співачка Шерон Ковакс не дарма претендує на звання "нової Біллі Холідей". Перспективна виконавиця отримала його завдяки таланту і дуже своєчасному релізу дебютного альбому "Shades of Black": нуарному поєднанню класичного джазу та приголомшливого вокалу. Успіх прийшов з шаленою швидкістю. Роббі Вільямс, з яким співачка відправилася в спільне турне, назвав Шерон "Біллі Холідей, Емі Вайнхаус і Бет Гіббонс в одній особі"! До Києва Kovacs повертається з повним складом групи і оркестрової секцією, тому готуйтеся до непередбачуваного музичного спектаклю!



Nikita Lomakin

Atlas

5 квітня, 19:00

Вартість: 198 гривень

Nikita Lomakin тільки розпочав сходження до вершини вітчизняного шоу-бізнесу, але у нього за плечима вже є низка досягнень. Серед них – номінація в категорії "Прорив року" премії M1 Music Awards, виступ дуетом з Тіною Кароль та участь, в якості спеціального гостя, в турі Dan Balan. 5 квітня в клубі Atlas Nikita Lomakin дасть перший сольний концерт і презентує дебютний альбом "Дзеркала". Приходьте всі, хто бажає стати свідками цього історичного в кар'єрі виконавця моменту і потанцювати під сучасну українську поп-музику.



NRJ Birthday Party

Pochayna Event Hall

4 квітня, 19:00

Вартість: 599-950 гривень

Святкова вечірка на честь дня народження топової радіостанції NRJ. Представники кажуть, що завжди дотримувалася золотого принципу "краще більше, ніж менше". Саме тому розважати гостей та вітати іменинників будуть найкращі українські виконавці. На сцені Pochayna Event Hall виступлять епатажна героїня недавніх скандалів MARUV, новий український феномен та "зірка Shazam" гурт Kazka, Настя Каменських в амплуа поп-латино проекту NK, зірка минулорічного конкурсу Євробачення MELOVIN, учасники лейбла Kontramarka – Dilemma, Sonya Kay, Ivan Navi та багато інших!



Lords of the Sound "Music is Coming"

Палац "Україна"

5 квітня, 19:00

Вартість: 300-950 гривень

"Гра престолів" – найпопулярніший та найбільш видовищний серіал сучасності. Зовсім скоро на телеканалі HBO вийде останній сезон і завершення фентезійної саги чекають мільйони фанатів по всьому світу. Але став би культовий серіал таким відомим без дивовижно атмосферної музики? Відповідь: навряд чи. В цьому допоможе переконатися оркестр Lords of the Sound – їх програма Music is Coming присвячена музиці художніх фентезі-світів: "Вікінги", "Месники", "Аліса в країні чудес", "Аватар", "Володар кілець", "Гра престолів" та саундтреки до багатьох інших голлівудських кінофраншиз.



ТиШоу / Імпровізація

Crazy Quentin

4 квітня, 20:00

Вартість: 150-200 гривень

Головна відмінність "ТиШоу" від багатьох інших гумористичних шоу – це повна відсутність заздалегідь написаного сценарію. Тільки імпровізація та експромт, які вважаються одними з найважчих жанрів комедії. Акторам майже без підготовки доведеться показувати кожну історію, яку їм запропонує глядацький зал. Та актори шоу – талановиті коміки, які вже багато разів відмінно зарекомендували себе перемогами в найкращих гумористичних шоу України, а тому не бояться складнощів на сцені. Приходьте, буде весело!



