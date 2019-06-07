Куди піти у Києві на вихідних: афіша 7–9 червня

Вже другі вихідні поспіль триває справжній розпал літа! Яскраві концерти, фестивалі та розваги на свіжому повітрі – все це очікує на вас вже від сьогодні! Не прогадайте можливість отримати круті емоції та побачити улюблених кумирів в столиці України.

А ми для вас, як завжди, підготували афішу з найкращими подіями, що відбудуться в Києві з 7 по 9 червня.

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Gypsy Lyre: Empathy

Планетарій

7 червня, 19:30

Вартість: 250-500 гривень

Придбати квитки

Gypsy Lyre – це музичний проект Генадія Бондара, він складається з безліч різних напрямків і стилів, але об'єднує їх красою мелодій, глибокими фольклорними мотивами і ритмами перкусії, які здатні загіпнотизувати слухача. Концерт Empathy відбудеться у міському Планетарії, тому вас чекає захоплююче візуальне шоу на одному з найбільших куполів Європи – "Зоряна зала" перетворить цей вечір у дійсно незабутню подію. Але попереджаємо, що вхід після початку концерту суворо заборонено, щоб нікому не заважати входити у музичний транс під час космічної пригоди, тому слідкуйте за часом і не запізнюйтесь!



Gypsy Lyre: Empathy

Noize MC

Stereo Plaza

7 червня, 20:00

Вартість: 650-2200 гривень

Придбати квитки

Провокаційний музикант, який не тільки закликає "Влаштувати дестрой", тому що "порядок – це отстой", але й постійно відстоює свою громадянську позицію. За це Івана Алексєєва aka Noize MC не люблять офіційні особи, але обожнює публіка і шанувальники. До України гурт завітає з особливою двогодинною музичною програмою, щоб відсвяткувати 15-річний творчий ювілей, тому чекаємо на всі улюблені пісні! Поетична лірика змінюється агресивною мелодією, качає повні зали, але Noize MC – це завжди мова контрастів і жанрової суперечності. Головне, що незмінним залишається почуття щирості артиста, у чому радимо особисто переконатися 7 червня у Stereo Plaza.



Noize MC

Timecop1983

Caribbean Club

8 червня, 19:00

Вартість: 690-1190 гривень

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Вперше з концертом і презентацією нового альбому до України завітає відомий нідерландський діджей, продюсер і музикант Timecop1983. На відміну від багатьох інших сучасних електронних музикантів, які спеціалізуються на відтворенні атмосфери запальних 80-х, Джорді Лінаертс робить це з романтичним настроєм. Це маестро неонового драйву, один з найкращих представників жанру synthwave. Вже 8 червня у Caribbean Club ми почуємо найсвіжіший реліз Night Drive, який обов'язково сподобається тим, хто полюбляє прогулянки нічним містом або романтичні вечори на пляжі.



Timecop1983

VIDEOZHARA

Арт-завод "Платформа"

8-9 червня

Вартість: 449-1899 гривень

Придбати квитки

Надзвичайно хайповий фестиваль для блогерів та їх фанатів VIDEOZHARA 2019 повертається і запрошує всіх 8 і 9 червня приєднатися до веселощів на Арт-заводі "Платформа". На вас чекають 15 тематичних зон, 9 сцен, та спілкування з багатьма провідними вітчизняними блогерами, серед яких XO Life, Катя Адушкін, Олена Венум, Влад Папір "А4", Настя Гонцул, Halber, Pupsi Kira, Eugene Sagaz і багато інших! Але на цьому програма фестивалю не закінчується, адже попереду геймерські та спортивні змагання, танцювальні шоу, музичні виступи, майстер-класи та лекції від популярних контент-мейкерів і все, завдяки чому VIDEOZHARA – це найграндіозніша подія українського YouTube-ком'юніті!



VIDEOZHARA 2019

Літо на ВДНГ

Травень-вересень, з 10:00

Інформація і розклад

Де в столиці найкрутіше місце для сімейного відпочинку? Де можна отримати порцію вражень, займатися спортом, піти на романтичну прогулянку, бавитись з дітьми, або зібратися з друзями? Звичайно ж, це ВДНГ, який цього літа перетвориться на головну пікнік-зону Києва та відкриває новий сезон міських розваг. Музичні виступи, комедійни стендапи, кінопокази, лекції, фестивалі, фудкорти, бари, басейн, дитячі майданчики – що ще може знадобиться сучасній людині у серці мегаполісу? Розклад заходів, фестивалів та інших івентів, а також всю необхідну інформацію, ви можете знайти на сайті проекту.



Літо на ВДНГ

Всі фото: прес-служба