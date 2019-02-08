Куди піти у Києві на вихідних: афіша 8 – 10 лютого

10
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 8 – 10 лютого
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 8 – 10 лютого / unsplash.com

Столиця України, як завжди, вражає різноманіттям світських подій, які можуть яскраво розбавити ваші будні. Винятком не стали й вихідні, які передують найромантичнішому святу року – Дню святого Валентина.

Залишаються лічені дні до свята всіх закоханих. І поки чимало українців вже розпочали гонитву за найкращим подарунком, чудово було б затишно провести час із коханою людиною. У цьому допомагають організатори світських подій Києва, які пропонують заходи, що зможуть вам запам'ятатись на все життя.

Читайте також: Куди піти у Києві 14 лютого: афіша подій на День Валентина

Афіша подій у Києві на 8 – 10 лютого

Хамерман Знищує Віруси

MonteRay Live Stage

8 лютого, 19:00

Вартість: 299 грн. / Придбати квитки

Скандально відомі ХЗВ запрошують на презентацію нового live-шоу "Королі". Ніколи не знаєш, чого очікувати від цих божевільних музикантів із Сум, але незмінними залишається високий рівень епатажу, божевілля та електронно-танцювальної музики, що в сукупності створює неймовірний ефект арт-кабаре або театрального перформансу. Будете слухати нові пісні або танцювати під улюблені хіти вирішувати вам, але радимо не втрачати приємну можливість відтягнутися в компанії ХЗВ.

Афіша подій в Києві 8 – 10 лютого: куди піти
Афіша подій в Києві 8 – 10 лютого: Хамерман Знищує Віруси

10 тенорів

Театр Оперети

8 лютого, 19:00

Вартість: 200 - 500 грн. / Придбати квитки

Десять кращих тенорів України і Польщі виконають улюблені багатьма романтичні пісні: "Besame mucho", "Quando, quando, quando", "Lion King", "Granada, L`italiano" та інші хіти, які забезпечили своїх авторів всесвітньою славою. Хто був на їх виступах в минулому році обов'язково захоче повернутися в зал київського Театрі Оперети заради ще одного чарівного вечора. Елегантні арії, сповнені ніжності вокальні номери і казкова атмосфера гарантовано доставлять музичний екстаз всім поціновувачам оперного мистецтва.

10 тенорів: концерт
10 тенорів: концерт в Театрі Оперети

ТиШо-ТиШоу

Crazy Quentin

8 лютого, 20:00

Вартість: 150 - 200 грн. / Придбати квитки

Головна відмінність "Тішоу" від інших гумористичних шоу – відсутність заздалегідь написаного сценарію. Тільки імпровізація та експромт, кожну запропоновану глядацькою залою історію акторам доведеться показувати в ту саму мить, без будь-якої підготовки. Це один з найбільш складних, непередбачених, а тому цікавих сценічних жанрів. Добре, що автори та актори шоу – талановиті коміки, які відмінно зарекомендували себе перемогами в кращих гумористичних шоу України.


Гумористичне шоу в Києві "ТиШо-ТиШоу"

Національний відбір Євробачення-2019

Палац Культури “КПІ”

9 лютого, 18:00

Вартість: 320 - 1090 грн. / Придбати квитки

Прийшов час першого півфіналу національного відбору до пісенного конкурсу Євробачення-2019. Десятки талановитих музикантів готуються продемонструвати талант перед мільйонами телеглядачів і представити Україну на міжнародній арені: Laud, Kazka, Yuko, Freedom Jazz, Bahroma, Ivan Navi і багато інших. Відчуйте енергетику заповненого залу, підтримайте оваціями улюблених виконавців, візьміть участь у телевізійній зйомці та просто насолоджуйтеся класним музичним концертом!

Нацвідбір до Євробачення-2019
Нацвідбір до Євробачення-2019

Patsyki z Franeka

Caribbean Club

9 лютого, 19:00

Вартість: 150 - 550 грн. / Придбати квитки

Стильні, веселі, трохи нахабні, але талановиті – так можна охарактеризувати супер-гурт "Patsyki z Franeka", хоча родом з Івано-Франківська тільки фронтмен колективу. Їх модні танцювальні ритми вже звучали в Палаці Спорту на M1 Music Awards, а хуліганська харизма довела до фіналу талант-шоу "X-Фактор". Чіткий хіп-хоп з вкрапленнями народних мотивів захопив радіостанції та телеканали, прийшла черга Caribbean Club, де "Patsyki z Franeka" і всіх їх шанувальники будуть запалювати 9 лютого.

Patsyki z Franeka
Patsyki z Franeka: концерт харизматичного гурту

Ghostface Killah

Atlas

10 лютого, 20:00

Вартість: 1090 - 2749 грн. / Придбати квитки

Для мільйонів фанатів реп-культури по всьому світу назву "Wu-Tang Clan" несе сакральне значення. Реп-формація з Нью-Йорка, яка перевернула гру, створила нові правила і особисто коронувала себе. Ghostface Killah – один з найбільш вдалих соло-виконавців Клану, він перший з усієї тусовки відвідає Україну напередодні релізу нового спільного проекту з репером Czarface. Найбільший МС і жива легенда на сцені Atlas – біжіть за квитками не роздумуючи!

Куди піти в Києві 8 – 10 лютого
Куди піти в Києві 8 – 10 лютого: виступ Ghostface Killah

blog_ava
Садовий оприлюднив угоду, яку пропонував Порошенко для зняття сміттєвої блокади Львова
сьогодні
13660
Теги: LifeStyle Новини культури Новини Києва Афіша Музика
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
сьогодні 16:40 Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
318
Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
сьогодні 16:00 Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
Марта Вересюк 95
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
сьогодні 14:30 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 1343
Київський торт – рецепт та поради з приготування
сьогодні 13:15 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 399
Танці на роялі і медитація у натовпі: фоторепортаж з дебютного концерту Тома Оделла у Львові
7 лютого 11:00 Танці на роялі і медитація у натовпі: фоторепортаж з дебютного концерту Тома Оделла у Львові
Наталя Сколоздра 391
Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
6 лютого 15:06 Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
2584
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук