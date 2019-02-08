Куди піти у Києві на вихідних: афіша 8 – 10 лютого

Столиця України, як завжди, вражає різноманіттям світських подій, які можуть яскраво розбавити ваші будні. Винятком не стали й вихідні, які передують найромантичнішому святу року – Дню святого Валентина.

Залишаються лічені дні до свята всіх закоханих. І поки чимало українців вже розпочали гонитву за найкращим подарунком, чудово було б затишно провести час із коханою людиною. У цьому допомагають організатори світських подій Києва, які пропонують заходи, що зможуть вам запам'ятатись на все життя.

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Афіша подій у Києві на 8 – 10 лютого

Хамерман Знищує Віруси

MonteRay Live Stage

8 лютого, 19:00

Вартість: 299 грн. / Придбати квитки

Скандально відомі ХЗВ запрошують на презентацію нового live-шоу "Королі". Ніколи не знаєш, чого очікувати від цих божевільних музикантів із Сум, але незмінними залишається високий рівень епатажу, божевілля та електронно-танцювальної музики, що в сукупності створює неймовірний ефект арт-кабаре або театрального перформансу. Будете слухати нові пісні або танцювати під улюблені хіти вирішувати вам, але радимо не втрачати приємну можливість відтягнутися в компанії ХЗВ.



Афіша подій в Києві 8 – 10 лютого: Хамерман Знищує Віруси

10 тенорів

Театр Оперети

8 лютого, 19:00

Вартість: 200 - 500 грн. / Придбати квитки

Десять кращих тенорів України і Польщі виконають улюблені багатьма романтичні пісні: "Besame mucho", "Quando, quando, quando", "Lion King", "Granada, L`italiano" та інші хіти, які забезпечили своїх авторів всесвітньою славою. Хто був на їх виступах в минулому році обов'язково захоче повернутися в зал київського Театрі Оперети заради ще одного чарівного вечора. Елегантні арії, сповнені ніжності вокальні номери і казкова атмосфера гарантовано доставлять музичний екстаз всім поціновувачам оперного мистецтва.



10 тенорів: концерт в Театрі Оперети

ТиШо-ТиШоу

Crazy Quentin

8 лютого, 20:00

Вартість: 150 - 200 грн. / Придбати квитки

Головна відмінність "Тішоу" від інших гумористичних шоу – відсутність заздалегідь написаного сценарію. Тільки імпровізація та експромт, кожну запропоновану глядацькою залою історію акторам доведеться показувати в ту саму мить, без будь-якої підготовки. Це один з найбільш складних, непередбачених, а тому цікавих сценічних жанрів. Добре, що автори та актори шоу – талановиті коміки, які відмінно зарекомендували себе перемогами в кращих гумористичних шоу України.



Гумористичне шоу в Києві "ТиШо-ТиШоу"

Національний відбір Євробачення-2019

Палац Культури “КПІ”

9 лютого, 18:00

Вартість: 320 - 1090 грн. / Придбати квитки

Прийшов час першого півфіналу національного відбору до пісенного конкурсу Євробачення-2019. Десятки талановитих музикантів готуються продемонструвати талант перед мільйонами телеглядачів і представити Україну на міжнародній арені: Laud, Kazka, Yuko, Freedom Jazz, Bahroma, Ivan Navi і багато інших. Відчуйте енергетику заповненого залу, підтримайте оваціями улюблених виконавців, візьміть участь у телевізійній зйомці та просто насолоджуйтеся класним музичним концертом!



Нацвідбір до Євробачення-2019

Patsyki z Franeka

Caribbean Club

9 лютого, 19:00

Вартість: 150 - 550 грн. / Придбати квитки

Стильні, веселі, трохи нахабні, але талановиті – так можна охарактеризувати супер-гурт "Patsyki z Franeka", хоча родом з Івано-Франківська тільки фронтмен колективу. Їх модні танцювальні ритми вже звучали в Палаці Спорту на M1 Music Awards, а хуліганська харизма довела до фіналу талант-шоу "X-Фактор". Чіткий хіп-хоп з вкрапленнями народних мотивів захопив радіостанції та телеканали, прийшла черга Caribbean Club, де "Patsyki z Franeka" і всіх їх шанувальники будуть запалювати 9 лютого.



Patsyki z Franeka: концерт харизматичного гурту

Ghostface Killah

Atlas

10 лютого, 20:00

Вартість: 1090 - 2749 грн. / Придбати квитки

Для мільйонів фанатів реп-культури по всьому світу назву "Wu-Tang Clan" несе сакральне значення. Реп-формація з Нью-Йорка, яка перевернула гру, створила нові правила і особисто коронувала себе. Ghostface Killah – один з найбільш вдалих соло-виконавців Клану, він перший з усієї тусовки відвідає Україну напередодні релізу нового спільного проекту з репером Czarface. Найбільший МС і жива легенда на сцені Atlas – біжіть за квитками не роздумуючи!



Куди піти в Києві 8 – 10 лютого: виступ Ghostface Killah