Куди піти у Києві на вихідних: афіша 9-12 травня

Хоч і погода не тішить своїм постійним теплом і сонцем, це не означає, що ваш настрій має бути поганим, а дні – нецікавими. Ситуацію завжди можна змінити і навіть якщо ваші друзі запланували вихідні за містом, це не привід сумувати, адже наша підбірка подій в столиці України завжди допоможе знайти цікавий захід навіть для усамітненого відпочинку.

Набирайтесь сил разом з нами і вирушайте на пошуки пригод у вашому ж місті!

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Old Car Land

Музеї Авіації

9-12 травня, 09:00

Вартість: 150 гривень

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Щорічна виставка ретро-техніки Old Car Land святкує десятий ювілей, тому масштаби експозиції сягнули рекордної позначки. З 9 по 12 травня на території Музею Авіації ви маєте нагоду ознайомитись з колекцією класичних моделей середини XX століття, експозицією велосипедів, мотоциклів, військової техніки, іноземних автобусів та багатьох інших експонатів. Фестиваль, який організовує клуб OldCarService та проект "Кофейбус", зібрав неймовірну кількість ексклюзивних і раритетних машин – це видовище, яке чудово підійде для сімейної прогулянки, запам'ятається надовго та подарує вам безліч яскравих емоцій. Приходьте на дрифт-шоу, відпочиньте на фудкорті зі смачною їжею, зіграйте з дітьми в олдскульному залі ігрових автоматів, та не забудьте зробити багато яскравих фотографій на пам'ять.



Old Car Land

Квартет Руслана Єгорова

Caribbean Club

10 травня, 20:00

Вартість: 190-820 гривень

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Квартет Руслана Єгорова складається з видатних музикантів української сцени з багатим досвідом експериментів над класичними джазовими творами. У репертуарі колективу ключове місце відведено золотій епохі свінгу і жанру боса нови, про який письменник Руй Кастро казав, що це музика, яка звабила світ. У виконанні Руслана Єгорова пролунає, напевно, один з найвідоміших "золотих хітів" боса нови – So Danco Samba. Тільки-но ви почуєте запальні та пристрасні ритми бразильської музики, то поринете в невимушену атмосферу безтурботності – готуйтеся, 10 травня у Caribbean Club нас очікує вечір скажених танців!



Квартет Руслана Єгорова

II-й Київський фестиваль коміксів

Арт-завод Платформа

11 травня, 10:00

Вартість: 200 гривень

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Представники ComicConUkraine продовжують радувати фанатів візуальних новел та літератури, а тому запрошують на II-й Київський фестиваль коміксів, який відбудеться 11 травня на арт-заводі Платформа. У Loft-і на вас чекають презентації вітчизняних видавництв, можливість придбати нові випуски улюблених історій. Окрема радість – це можливість поспілкуватись з однодумцями та відомими художниками, які приїхали на фестиваль, щоб продемонструвати нові роботи та свій талант великій аудиторії. А якщо захочете розважитись, то приходьте заради перемоги на турнір з Mortal Kombat, прийміть участь в арт-змаганні на головній сцені, або завітайте у зону настільних ігор – організатори фестивалю підготували ще багато цікавих сюрпризів!



II-й Київський фестиваль коміксів

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Конференція "Мама Може"

ArtHall D12

11 травня, 10:30

Вартість: 300 гривень

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"Мама Може" – це конференція для матерів, яка насамперед є приводом зібратися разом, щоб обговорити актуальні питання та проблеми. Ви можете надихнути інших своїм прикладом, підтримати, або дати комусь правильну пораду. Чи отримати допомогу та підтримку, якої так потребуєте. Бути матір'ю – нелегко, але це один з найбільш чарівних етапів в житті кожної жінки. Експерти щорічної премії "Мама року" поділяться власним досвідом і лайфхаками, а теми дискусій зачеплять важливі психологічні теми впевненості в собі, пошуку внутрішньої енергії та створення міцної родини. У перервах гостей чекає живе спілкування зі спікерами, смачна кава та виступ діджеїв.



Конференція "Мама Може"

The Retuses

Atlas

11 травня, 19:00

Вартість: 600-800 гривень

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Коли the Retuses та Міша Родіонов оголосили про розпад, десь чутно було, як вщент розбиваються тендітні серця дівчат-фанаток. Але майже шість років потому Родіонов повернувся з музичної подорожі та одразу опублікував пісні, які потім стали частиною нового альбому OMYT. Презентація цієї платівки відбудеться 11 травня у клубі Atlas, але на зміну легкого фолк-попу прийшов завжди актуальний тріп-хоп. Музиканти обіцяють, що виступ не обійдеться без "пісень циклу Єсеніна": "Шагане", "Письмо к женщине", "Заметался пожар голубой" – ті пісні, завдяки яким the Retuses набули феноменальної популярності на пострадянському просторі. Для хлопців розпочинається новий творчий етап, але без вашої присутності цей концерт буде неповним. Чекаємо всіх!



The Retuses

Чемпіонат України з бодібілдингу

ДК КПІ

11-12 травня, 12:00

Вартість: 300-700 гривень

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Запрошуємо на дводенний Загальнонаціональний турнір з бодібілдінгу, на який приїдуть близько чотирьохсот спортсменів з усіх куточків України. Пляжний бодібілдінг, класичний формат, змагання дівчат-моделей та боротьба за нагороди елітного турніру II VL Elite Classic 2019. Саме так виглядає сильна та красива Україна, адже головна мета цих турнірів – зацікавити молодь, сприяти подальшому розвитку цих видів спорту, цілком позитивна пропаганда здорового способу життя. Запрошуємо всіх любителів сили і краси, мужності і грації, шанувальників бодібілдингу та атлетизму отримати багато приємних вражень! В ролі приємного бонусу, на ярмарку у рамках чемпіонату можна буде придбати спортивне харчування для справжніх силачів.



Чемпіонат України з бодібілдингу

SPEAKEASY JAZZ

Caribbean Club Concert Hall

12 травня, 19:00

Вартість: 250 гривень

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Нове музично-танцювальне ретро-шоу SPEAKEASY JAZZ від творців шоу "Епоха Джазу" ви зможете побачити вже цієї неділі. Організатори заходу обіцяють занурити гостей у часи гарної музики, вишуканих нарядів та шалених танців. Для цього на танцювальний захід навіть рекомендується дотримуватись дрес-коду – ретро та вінтаж. На події ви почуєте легковажний чарльстон, гарячий джаз Флетчера Хендерсона та Фетса Уоллера, шедеври Бенні Гудмена, Каунта Бейсі, Джина Крупи, Куті Уільямса, музика біг-бендів та атмосфера клубів Нью-Йорка та Чикаго початку минулого століття. Додамо, що у складі Kyiv Rhythm Kings є музиканти гуртів "Руки'в Брюки", Pushkin Klezmer Band та Brass Band. Вечір обіцяє бути захоплюючим!



SPEAKEASY JAZZ

Всі фото: прес-служба