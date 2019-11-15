Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 15 – 17 листопада

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Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 15 – 17 листопада

У світі вже випав перший сніг і столиця України теж наповнилась справжнім новорічним настроєм. Дітлахи вже складають списки подарунків на Миколая та Новий рік, а дорослі готуються до розпродажів Чорної п'ятниці (22 і 29 листопада). Сподіваємось, що хороший настрій не залишить вас цими вихідними і ви із задоволенням завітаєте на декілька цікавих подій!

Якщо ви й досі не знаєте, куди подіти себе на прийдешніх вихідних, то для вас ми склали підбірку різноманітних подій, які кожному прийдуться до "смаку". Яскраві концерти і дивовижні шоу вже чекають на вас та ваших друзів у найпопулярніших місцях Києва! Не баріться і вже сьогодні ефективно плануйте свій час на 15-17 листопада.

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ВДНГ

Станція метро "Виставковий Центр"

10:00 – 22:00

Розклад і детальна інформація

Парк на Виставковому Центрі на дарма став одним з найпопулярніших місць для сімейного та активного відпочинку, який може одночасно бути душевним, заспокійливим, активним і, головне, цікавим. З усіма наявними розвагами можна детальніше ознайомитись на сайті проекту. Але ми радимо особливо не відкладати, та обов’язково завітати до двох локацій: всесвітньо відомої анатомічної виставки "Всесвіт Тіла" та "Різдвяної Фабрики Мрій". Перший івент продовжено для відвідування до 19 січня – це шокуюча інсталяція з використанням справжніх людських тіл, забальзамованих після смерті. Друге – справжнє виробництво ялинкових прикрас, на якому працюють казкові ельфи-помічники. "Фабрика" також працюватиме до 19 січня, та якщо вам потрібно відчути новорічно-святкову атмосферу, то кращого місця для цього не знайти.

Куди піти у Києві на вихідних
ВДНГ

Oomph!

Stereo Plaza

15 листопада, 19:00

Вартість: 1250-2590 гривень

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"Індастріал" – це дуже провокаційний та експериментальний музичний жанр, із грубим звучанням, агресивним симбіозом року та електроніки. Німецький бенд "Oomph!" – корифеї цього жанру, які на початку 2019 року випустили свій тринадцятий студійний альбом "Ritual", разом з яким 15 листопада завітають до Києва на концерт-презентацію. Учасники гурту зізнаються, що останній реліз вийшов настільки важким, що вони були вимушені створити власний жанр "Нова німецька важкість". Звичайно ж, на українському виступі "Oomph!" пролунають не тільки нові пісні, але й улюблені хіти, яких з 1989 року (року заснування гурту) накопичилось чимало!

Куди піти у Києві на вихідних
Oomph!

Jager Music Awards 2019

Галерея "Лавра"

15 листопада, 19:00

Вартість: 300 гривень

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Перша незалежна премія "Jager Music Awards" удруге збирається, щоб назвати імена головних діячів української музичної сцени. Незалежно від жанру, напрямку, рівня популярності. Рахуються тільки музичні досягнення та вдалі творчі експерименти. Головне, що премію отримують незалежні виконавці з власним баченням – переможців обирає експертне журі експертів з питань вітчизняного шоу-бізнесу. Ще однією родзинкою стане виступ уже відомих виконавців! Зокрема, ми почуємо сольний проект Юрія Бардаша "YOURA", теплих і сонячних "Latexfauna", афро-українське сестринське тріо "Fo Sho" та номінантів з категорії "Young Blood" – новий поп-проект "Тонка". Спеціальним гостем церемонії нагородження стане електронний продюсер Actress – один з найбільш унікальних артистів британської електронної музики.

Куди піти у Києві на вихідних
Jager Music Awards 2019

FUTURISM

Арт-завод "Платформа"

16 листопада, 17:00

Вартість: 550 гривень

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Наймасштабніша імерсивна постановка в Україні об'єднує шоу, театр і гру. Це збірний образ майбутнього з історією, на яку може вплинути сам учасник. Для вас буде створено світ в рамках спеціально обладнаної величезної локації. У дійстві буде задіяно понад десяток акторів і сотні учасників. Вигадані історії перенесуться в реальний світ.

Куди піти у Києві на вихідних
FUTURISM

Антитіла

Палац Спорту

16-17 листопада, 19:00

Вартість: 300-550 гривень

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Ви тільки уявіть розмір фан-бази гурту "Антитіла", якщо їм доводиться організовувати одразу два концерти на головному київському стадіоні! Їх останній альбом "Hello" вже почули наживо понад 60 тисяч людей, а скільки ще тільки почують його? Музиканти обіцяють шоу тривалістю дві з половиною години, велику кількість сюрпризів, сцену у формі півкола, яку спроектували спеціально для презентації – це віртуозно продумана крапка у великому турне, під час якого гурт відсвяткував серйозний 10-річний ювілей. Приходьте, щоб почути наживо улюблені пісні "Антитіл" – "TDME", "Вірила" та "Lego" – та відчути, як один з головних рок-гуртів сучасної України заряджає присутніх драйвом!

Куди піти у Києві на вихідних
Антитіла

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Афіша Новини Києва
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