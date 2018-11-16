Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 16-18 листопада

У Києві вже випав перший сніг і столиця України наповнилась справжнім новорічним настроєм. Дітлахи вже поспіхом зліпили декілька снігових фігур, а дорослі наввипередки хизувались своїми чарівними фото у соцмережах. Сподіваємось, що передсвяткова атмосфера не залишить вас цими вихідними і ви із задоволенням завітаєте на декілька цікавих подій!

Якщо ви й досі не знаєте, куди подіти себе на прийдешніх вихідних, то для вас ми склали підбірку різноманітних подій, які кожному прийдуться до "смаку". Яскраві концерти і дивовижні шоу вже чекають на вас та ваших друзів у найпопулярніших місцях Києва! Не баріться і вже сьогодні ефективно плануйте свій час на 16-18 листопада.

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Афіша подій у Києві на 16-18 листопада

Tik Tu

Арт-клуб "Теплий Ламповий"

16 листопада, 20:00

250 гривень

Придбати квитки

Інді-поп гурт з Тернополя вже їде до Києва, щоб вразити своїх слухачів черговим виступом. Шанувальники люблять творчість Tik Tu не лише через їхні композиції, а й через їхню цікаву родзинку – всі музиканти є мультриінструменталістами, які часто міняються між собою місцями, що створює ефект справжнього перформансу! Не пропустіть можливість стати свідком дивовижного шоу від тернополян.



Tik Tu

Пошлая Молли

Концертний майданчик "Stereo Plaza"

17 листопада, 19:00

640-1599 гривень

Придбати квитки

Один з найяскравіших представників сінті-панку на просторах СНД – гурт "Пошлая Молли" – дасть свій черговий концерт в столиці Україні. Засновником групи є молодий харків'янин Кирило Блідий, який у 2016 році об'єднався з іншими музикантами і почав завойовувати музичну індустрію. Популярність гурту швидко зросла, а їхній дебютний альбом з провокативною назвою "8 способів як кинути дрочити" став одним з найобговорюваніших в соціальних мережах. За їхню творчість музиканти отримали звання "Рок-артист року" від премії "Jagermeister Music Awards 2017", оскільки вони стали справжніми кумири молодого покоління і представниками мем-попа.



Пошлая Молли

Ліхтаріус. Історії оживають

Концертний зал "Caribbean Club"

18 листопада, 12:00

260-1800 гривень

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Дивовижне сімейне шоу обов'язково сподобається як дорослим, так і дітям, які вірять в казку. Історія про яскраву Зірку Ліхтаріус, яка блукає по Всесвіту, одного дня зустрічає Старого кіномеханіка, звичайного Хлопчика та Прожектор в залі театру "Музичний ілюзіон". Відтоді і починається їхня справжня мандрівка у світі справжнього мистецтва. Оригінальний формат шоу поєднає у собі незвичайні вокальні номери в супроводі джазового оркестру та ефектні постановки, у яких ви ледь відчуєте межу між фантазією і реальністю.



Ліхтаріус. Історії оживають

Шоу братів Шумахерів

Міжнародний центр культури і мистецтва

18 листопада, 19:00

350-690 гривень

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Якщо ви хочете отримати порцію якісного українського гумору на вихідних, тоді вам обов'язково варто відвідати "Шоу братів Шумахерів". Головними героями концертної програми є Сергій Цвіловський та Юрій Великий, які готують для своїх шанувальників кумедні історії про життя пересічних людей. У їхньому репертуарі не знайдеш зайвої вульгарності, яку часто можна зустріти в гумористичних шоу, а лише вдалі та дотепні жарти, у яких кожний знайде власного себе.



Шоу братів Шумахерів

Stone Sour

Концертний майданчик "Stereo Plaza"

18 листопада, 19:00

1499-5000 гривень

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Легендарний музикант Корі Тейлор, який створив знаменитий гурт Slipknot, тепер навідався в Україну з новим проектом Stone Sour. Якщо у репертуарі першого гурту можна відчути гнів, бунт і лють, то Stone Sour веде свою розповідь про все на світі, експериментуючи з жанрами і сюжетами. Музиканти довго шукали свій стиль, щоб не стати копією першого гурту і їм все ж вдалось це! Хоча й не обійшлось без характерних важких рифів, скримінгу, примісей металу та важкого металу. А втім, оцініть все самі на концерті Stone Sour і поділіться своїми враженнями.



Stone Sour