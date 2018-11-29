Зустрічайте перші зимові вихідні насичено! Ось і залишилась позаду напрочуд тепла і сонячна осінь, залишивши нам натомість холодні дощі та навіть морози зі снігами. Проте це не привід залишатись у своїх будинках на вихідних. Випити гарячого чаю і загорнутись в плед під час перегляду фільму ви зможете в будь-який вечір, а зараз ми вам пропонуємо дещо активніші та відмінні розваги.

Ваші вихідні повинні бути чудовими, якщо ви їх проведете у хорошій компанії друзів та в хорошій компанії таланових акторів, співаків та навіть екскурсоводів! Так-так, вам не почулось. Якщо вас зацікавили такі пропозиції, то чимдуж слідкуйте за наступними подіями та обирайте ту, яка найбільше припала до душі. Хороших вихідних!

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Афіша подій у Києві на 30 листопада – 2 грудня

Готель Беверлі Хіллз

30 листопада

Будинок офіцерів

150 – 390 гртивень

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Всі ми бачили американські стрічки про заплутане та сповнене інтриг життя головних героїв. Стати свідками однієї з них ви зможете в київському Будинку офіцерів, де покажуть комедію у двох діях. Три зовсім різні історії поєднаються на одній сцені, де герої в різний час завжди зупинялись в одному і тому ж номері готелю в Лос-Анджелесі, який називається "Беверлі Хіллз". Але вони навіть не підозрювали, що номер містить стільки таємниць і що в його стінах відбулось чимало подій, про які дізнаються лише глядачі вистави.



Готель Беверлі Хіллз

Джаз для дорослих з Олексієм Коганом

30 листопада

Нічний клуб "Caribbean Club"

180 – 850 гривень

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Улюблене шоу прихильників джазу знову потішить киян цими вихідними. З 2014 року "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" збирає чималі зали, де цілі сім'ї насолоджуються чарівними мелодіями. Особливою частиною шоу стане танцювальний перформанс балету NC-17 Showballet, у якого чуттєві виступи не залишиють байдужим жодного глядача.



Джаз для дорослих з Олексієм Коганом

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Жінко, сядь (Дикий театр. Прем'єра)

30 листопада

Національний Центр Театрального Мистецтва ім. Леся Курбаса

250 гривень

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Нова постановка в театрі імені Леся Курбаса покаже історію молодої сім'ї – Юлі і Олександра, які живуть добре та злагоджено. Та з часом чоловік починає відчувати, що страви стають менш смачними, сорочки не так добре попрасовані, як раніше, та й дружина зовсім начхала на свій зовнішній вигляд. Він розуміє, що між ним та дружиною щось трапилось і що вона його вже більше не любить... Завітайте на драматичну виставу, якщо хочете дізнатись, чим завершилась історія подружжя.



Жінко, сядь (Дикий театр. Прем'єра)

Нічна імерсивна екскурсія по центру Києва "Farolero"

30 листопада – 1 грудня

Майдан Незалежності

300 – 650 гривень

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Якщо ви хочете поринути у магію нічної столиці, то для вас є чудова пропозиція! Таємничий чарівний ліхтарник на ім'я Farolero проведе для вас екскурсійний спектакль нічними вулицями Києва. Ви не лише побачити нові місця таємничого міста, а й станете свідками справжнього імерсійного театру. Нові знання, емоції та бажання побувати на такій події ще раз – все це варто очікувати від нічної імерсивної екскурсії "Farolero".



Нічна імерсивна екскурсія по центру Києва "Farolero"

M1 Music Awards. 4 SEASONS

1 грудня

Палац Спорту

1099 – 2990 гривень

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Одна з найвизначніших музичних премій України відбудеться вже цієї суботи, 1 грудня. "M1 Music Awards. 4 SEASONS" відзначиться не лише списпок переможців, а й потужною концертною програмою. Шістнадцять потужних номерів з найвідомішими зірками українського шоу-бізнесу зроблять справжній "фурор" на сцені "Палацу Спорту". Усі деталі та концепцію заходу телеканал М1 та компанія співорганізаторів "Таврійські Ігри" тримають в секреті до самої церемонії нагородження, але ми переконані, що це буде щось неймовірне!



M1 Music Awards. 4 SEASONS

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Скриптоніт

1 грудня

Концертний зал "Stereo Plaza"

1000 – 2600 гривень

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Російський реп-виконавець Скриптоніт минулого року оголосився, що втомився від музики, яку виконує декілька років. Фанати виконавця були неймвовірно засмученими, але вже на початку серпня він видав свій перший трек проекту Gruppa Skryptonite. Прихильникі переконані, що майбутній концерт 1 грудня підготував для них багато сюпризів і всі вже з нетерпінням чекають на появу репера.



Скриптоніт

Modeselektor

1 грудня

Secret Place

699 – 1300 гривень

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Культовий електронний дует з Берліна завітає в столицю України, щоб відіграти свій потужний концерт. Сценічні виступи Modeselektor стають втіленням справжнього гармонії електронної музики та медіа-арту. Музичний колектив є не лише близьким по музичному стилю та життєвих принципах до Саші Рингу з Apparat та музикантів з тріо Moderat, а вони ще й є чудовими друзями. Приходьте на виступ – ви точно не пожалкуєте!



Modeselektor

Для бажаючих одружуватись

2 грудня

Школа Джазового та Естрадного Мистецтв

100 гривень

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Незвичайний формат вистави від Київського Джазового Театру продемонструє вам спеціальну методику, завдяки якій кожен бажаючий знатиме, як швидко та вдало одружитись. Майстер-клас відповість на багато запитань як чоловіків, так і жінок, що ж потрібно для успішного шлюбу та вступу у нього. Все це поєднається неймовірній комедії в супроводі джазового оркестру за творами Антона Павловича Чехова, що являє собою справжню вибухову суміш з гострого гумору, живої музики і позитивних емоцій!



Для бажаючих одружуватись