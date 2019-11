Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 22-24 листопада

Попри те, що природа навколо готується до зимового сну, останній місяць осені вражає своєю насиченістю. Останні вихідні листопада готують для української столиці справжній вибух неймовірних вражень. Читайте далі нашу афішу, куди піти цими вихідними у Києві.

Незважаючи на те, що в Києві вже "вдарили" перші морози, пропонуємо вам підбірку найкращих подій, де ви з насолодою і теплом проведете свій час.

Super Disco

Stereo Plaza

22 листопада, 20:00

Вартість: 690-5000 гривень

Легендарні колективи жанру "диско" повертаються до Києва, щоб виступити перед фанатами ностальгічної танцювальної ери на сцені Stereo Plaza. Пісні та групи, які ще кілька десятиліть тому грали звідусюди, будуть звучати для своїх прихильників, які зберуться разом на концертному майданчику 22 листопада.

Особистим головним хедлайнером цього виступу є Boney M – гурт, голограму якого хотіли відправити у світове турне, візитка стилю діско. До шведа Dr. Alban повертається колишня слава, а тому харизматичний виконавець знову виходить на велику сцену з піснями It’s My Life та One Love. Ще чекають на виступ американського тріо No Mercy, Happy Nation від Ace of Base і німецький хіп-хоп від NANA.



Жіночий Квартал

МЦКМ

22 листопада, 19:00

Вартість: 490-2490 гривень

У сучасної жінки багато ролей, завдань і обов’язків, але Україні дійсно не вистачало справжньої жіночої комедії. Актриса "Вечірнього Кварталу" Олена Кравець вирішила виправити це прикре непорозуміння, зібрала разом не менш талановитих комедіанток і організувала власний "Жіночий Квартал".

У гумористичній команді Олени – найбільш чарівні та розумні жінки: телеактриса Тетяна Песик, Ірина Сопонару, вокалістка Віра Кекелія, Марта Адамчук, Олександра Машлятина, актриса "Вечірнього Києва" Настя Коротка, учасниця "Ліги Сміху" Гордієнко Аліна та ще багато інших дівчат, які виступають з танцювальними і вокальними номерами, показують скетчі, гумористичні сценки та жартують на будь-які теми.



Incognito

Freedom Hall

22 листопада, 20:00

Вартість: 490-2500 гривень

Jazz Weekend – це один з найочікуваніших музичних фестивалів цієї осені. Подія, яка протягом чотирьох днів збиратиме в культурному центрі Freedom Hall світових зірок jazz і funk музики. Першими, 21 листопада, зіграє американський джазовий дует з Нью-Йорку The Baylor Project. 22 листопада українська столиця побачить легендарний британський гурт Incognito, лідер якого Жан-Поль Монік вже 40 років експериментує з джазовими стандартами.

Цей композитор займає почесне місце поруч з великими Стіві Вандером, Джорджем Дюком, бас-гітаристом Маркусом Міллером і Маріо Біонді. Тож ви розумієте, що без поважної причини втрачати нагоду завітати на цей концерт просто неможливо! Але це ще не все! 23 листопада в Freedom Hall зіграють ісландці Mezzoforte, а закриє фестиваль 29 листопада дует Andrey Chmut & Bob James.



Камерний оркестр: "Північне Сяйво" Едвард Гріг

Кірха Святої Катерини

23 листопада, 18:00

Вартість: 200-350 гривень

Едвард Гріг – славетний норвезький піаніст, якого вважають одним з головних композиторів епохи романтизму, а його музика є частиною класичного репертуару по всьому світі. Його мелодійну теплоту та музичну пристрасть визнали видатні музиканти як минулого, так й сучасності.

Тому Київський камерний оркестр у рамках проекту скрипаля Вадима Борисова вирішив передати слухачам через музику красу норвезької природи, розкрити фольклорне багатство спадщини Едварда Гріга. Маловідомі композиції автора та знайомі багатьом камерні сюїти пролунають в максимально автентичному для інструментального виступу місці – в лютеранській церкві Святої Катерини!



ВДНГ

Станція метро "Виставковий Центр"

10:00 – 22:00

Розклад і детальна інформація

Парк на Виставковому Центрі на дарма став одним з найпопулярніших місць для сімейного та активного відпочинку. З чисельними розвагами можна детальніше ознайомитись на його сайті – тому що весь перелік займатиме занадто багато місця. Не відкладайте надовго, тому що вільного часу – мало, а розваг багато. Але перш за все радимо відвідати дві наступні локації: "Різдвяну Фабрику Мрій" та "Всесвіт Тіла". Обидві локації працюватимуть до 19 січня, якраз до кінця зимових свят.

Перша локація – це велетенське виробництво ялинкових прикрас, зі справжніми ельфами-чарівниками та красунею-ялинкою. Найкраще місце для створення новорічної атмосфери. Друге місце – це шокуюча анатомічна виставка, про яку вже декілька місяців пліткує пів Києва. Обирайте та насолоджуйтесь прогулянкою! А вже 7 грудня тут почне працювати і "Зимова країна на ВДНГ".



