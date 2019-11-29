Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 29 листопада – 1 грудня

Зустрічайте перші зимові вихідні насичено! Ось і залишилась позаду напрочуд тепла і сонячна осінь, залишивши нам натомість холодні дощі та навіть морози зі снігами. Проте це не привід залишатись у своїх будинках на вихідних. Випити гарячого чаю і загорнутись в плед під час перегляду фільму ви зможете в будь-який вечір, а зараз ми вам пропонуємо дещо активніші розваги.

Слідкуйте за наступними подіями та обирайте ту, яка найбільше припала до душі. Хороших вихідних!

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Різдвяна Фабрика Мрій

ВДНГ, павільйон 2

до 19 січня, з 10:00

Вартість: 200 гривень

Придбати квитки

Грудень як останній рубікон перед новорічними святами. З нього починається час, коли всередині прокидається відчуття дива, бажання запастися мандаринами та надія, що під ялинкою для вас знайдеться подарунок. Нова локація від Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас "Різдвяна Фабрика Мрій" відкрилася ще 1 листопада, але саме зараз найвдаліший момент, щоб прийти разом з сім'єю за святковим настроєм. Величезний павільйон виставкового центру перетворили на казкову фабрику, де ельфи-робітники намагаються виконати бажання з дитячих листів Діду Морозу. В рамках веселої інтерактивної гри ви потрапите в майстерню, де дізнаєтеся тонкощі виготовлення ялинкових прикрас, і навіть зможете забрати одну з них собі додому. "Різдвяна Фабрика Мрій" працює щодня до 19 січня!



Різдвяна Фабрика Мрій

Зимова країна на ВДНГ

Станція метро "Виставковий Центр"

з 10:00 – 22:00

Вартість: вхід на територію парка – вільний

Розклад і докладна інформація

Взимку на вулиці так холодно, що взагалі немає бажання кудись виходити. Залишати теплу квартиру, ховати червоний ніс в шарф та здригатися від випадкового пориву вітру. Проте рано чи пізно навіть в стінах рідної фортеці стає якось нудно. На щастя, в Києві є особливе місце, куди можна приїхати з сім'єю або друзями за яскравими емоціями. ВДНГ навіть взимку не припиняє радувати людей: теплим напоєм на фудкорті, подарунками на ярмарку, дитячими атракціонами, ковзанкою просто неба та багато чим ще. А якщо хто-небудь з рідних почне замерзати, то радимо сховатися від холоду в приміщенні з анатомічною виставкою "Всесвіт Тіла", про яку всі говорять вже кілька місяців. Пізнавальний та захопливий екскурс у глибини нашого організму на прикладі забальзамованих людських тіл. Встигніть побачити, поки ця шокуюча експозиція ще відкрита!



Зимова країна на ВДНГ

BlackFest Ukrainian Coffee Show 2019

КВЦ Парковий

29-30 листопада, з 10:00

Вартість: 200-1200 гривень

Придбати квитки

Кава – це вже щось значно більше, ніж просто напій, який допомагає нам прокинутися та збадьоритися зранку. Навколо цього напою виникла ціла культура зі своєю філософією, яка об'єднує людей по обидві сторони від барної стійки. Так само робить фестиваль "BlackFest Ukrainian Coffee Show", на якому 29 і 30 листопада професіонали зустрінуться з рядовими кавоманами. Понад 5000 запрошених гостей з України та світу, більш ніж 50 годин пізнавальних лекцій, та сотні різноманітних сортів на будь-який смак. У минулому році відвідувачі заходу випили 16 тисяч чашок кави, а в цьому році ви повинні обов'язково завітати і подолати цей рекорд.



BlackFest Ukrainian Coffee Show 2019

M1 Music Awards

Палац Спорту

30 листопада, 18:00

Вартість: 899-6490 гривень

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На церемонії вручення премії M1 Music Awards від головного українського музичного телеканалу зберуться головні зірки вітчизняного шоу-бізнесу. Організатори зробили ставку на гучні імена, які знають по всій країні, та не прогадали – захід перетворився на грандіозне шоу в прямому ефірі. Але особливої ​​уваги заслуговує список виконавців: Тіна Кароль, Dan Balan, Настя Каменських aka NK і група Потапа "Mozgi", Nikita Lomakin, головний танцюрист Monatik, "Время и Стекло" і підкорювач жіночих сердець Олег Винник. До вже відомих улюбленців премії приєднаються номінанти-новачки: Сергій Бабкін, реп-феномен Alyona Alyona, Melovin і Антитіла.



M1 Music Awards

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Sinoptik

Caribbean Club

30 листопада, 19:00

Вартість: 250 гривень

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Ви навіть не здогадувались, але в Україні дуже популярні гурти, що представляють важкі жанри музики: stoner, психоделічний рок чи альтернатива. Донецький гурт Sinoptik ще в 2014 році випустили дебютний однойменний альбом. Після цього колектив дійшов до фіналу міжнародного конкурсу "Global Battle Of The Bands" і навіть зіграв на розігріві Океану Ельзи на концерті в НСК "Олімпійському". Всупереч їхній любові до екстремальних жанрів, музика Sinoptik залишається доступною навіть для масового слухача. Якщо ви любите Led Zeppelin, Deep Purple або Pink Floyd, то чекаємо всіх на завершальному концерті всеукраїнського благодійного туру – 30 листопада в Caribbean Club!