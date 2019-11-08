Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 8 – 10 листопада

Останній місяць листопада продовжує тішити своїм теплом, однак навіть якщо на вулицях стане холодно, вам не варто сумувати! Адже цими вихідними у Києві вас чекає безліч цікавих подій, які варто відвідати зі своїми рідними, коханими чи друзями.

Вражаючі концерти та майданчики для веселого проведення часу – саме такі культурні події чекають кожного, хто не полінується вийти на вулицю і провести свій час з користю та задоволенням. Тому, одягайте свій улюблений комфортний одяг і впевнено йдіть відзначати найкращі заходи прийдешніх вихідних.

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Jah Khalib

Палац спорту

8 листопада, 19:00

Вартість: 690-3490 гривень

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Найвідоміший реп-виконавець республіки Казахстан запрошує всіх фанатів зібратися разом 8 листопада у київському Палаці спорту. Це вже стало гарною традицією, яку складно назвати "концертом" – це зустріч старих друзів, які знають Бахтіяра Мамєдова як Баху. Тим більше, що це перший сольник Jah Khalib в столиці відтоді, як він переїхав до України. Крутий саунд, якісний біт, ліричний текст і презентація нового альбому "Выход в свет", до запису якого приєдналися Kyivstoner, Maruv, Jamala, Cosmos Girls і Олег Груз.



Jah Khalib

Різдвяна Фабрика Мрій

ВДНГ, павільйон №2

до 19 січня з 10:00

Вартість: 200 гривень

Придбати квитки

Незабаром звідусюди почне грати святкова музика, а місто зникне під білим-білим снігом. Ви готові до Нового року? Вже відчуваєте чарівну атмосферу, коли хочеться робити або отримувати подарунки, їсти мандарини, відкривати шампанське? Тому що Різдвяна Фабрика Мрій вже відкрита для відвідувачів, готова виконувати дитячі бажання та виготовляти неймовірно гарні ялинкові прикраси. Запрошуємо на екскурсію! Ви побачите, як працюють на виробництві ельфи, де складають листи із величезними мріями про польоти на Марс, дізнаєтесь рецепт здійснення будь-яких бажань та заберете додому кульку, що стане першою іграшкою на новорічній ялинці.



Різдвяна Фабрика Мрій

Друга Ріка

Жовтневий Палац

14 листопада, 19:00

Вартість: 390-1050 гривень

Придбати квитки

Важко повірити, але не так давно "Друга Ріка" відзначила 20-річний ювілей творчої діяльності. Проте популярні українські музиканти гальмувати не планують. Протягом кількох останніх років "Друга Ріка" видала новий альбом та кілька відео, а також у рекордно-короткі терміни зібрала Палац спорту на своєму виступі.

Цього ж разу артисти презентують слухачам акустичну програму з акомпанементом камерної оркестрової групи. Кращі пісні зі всієї дискографії гурту та останнього альбому "Піраміда" зазвучать по-новому, але 100% змусять прихильників кричати від радощів. Непоганий такий спосіб підбити підсумки за 2019 рік.



Друга Ріка

ВДНГ

Станція метро "Виставковий Центр"

10:00 – 22:00

Розклад і детальна інформація

Втомилися від тісноти концертних залів? Хочете чогось душевного, заспокійливого та водночас цікавого, активного, динамічного? Тоді запрошуємо в парк на Виставковому Центрі, де можна знайти розваги на будь-який смак і в будь-який сезон. Смачний фудкорт, ярмарок, прогулянка на свіжому повітрі, дитячі атракціони, майстер-класи, лекції, масштабні заходи – наприклад, популярна барахолка "Кураж Базар", або анатомічна виставка "Всесвіт Тіла", яку до речі, подовжено до 19 січня.



ВДНГ

ПроМова 2019

MonteRay Live Stage

8 листопада, 19:00

Вартість: 280-400 гривень

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Останні роки реп-музика має попит серед масового слухача. І навіть в Україні реп-виконавці займають неабияке почесне місце на музичному Олімпі нашої вітчизняної сцени. Проте величезну кількість талантів ще не бачили на великій сцені – тому й реп-фестивалі залишаються великою рідкістю. Де ж тоді можна відкрити для себе свіжу кров, а новим музикантам – заявити про себе? Вихід є – це фестиваль "ПроМова 2019"! Кращі представники римованого слова зі всієї України: Києва, Дніпра, Вінниці, Луцька, Львова, Миколаєва, Прилук та Харкова. Електромед, Olive Taud, Капітана Смолетт, Ennyday, Ropan і Дядя Вова. Хедлайнер фестивалю – учасник численних телевізійних талант-шоу ХАС.



ПроМова 2019

Всі фото: пресслужба