Куди піти у Києві у червні: афіша найцікавіших подій

Літо стартує вже з 2 дні! Нас чекають довгі прогулянки спекотними вечораvb, яскраві музичні фестивалі, концерти, виставки та багато цікавого. Плануйте свій червень вже зараз і не пропустіть найцікавіше в столиці України.

А найкращу та найактуальнішу підбірку подій ви знайдете, як завжди, на LifeStyle 24.

Читайте також: Головні події весни у Києві: де провести час з рідними

Godsmack

Stereo Plaza

5 червня, 19:00

Вартість: 1460-8800 гривень

Придбати квитки

Уперше з презентацією нового альбому When Legends Rise до України завітає американський хард-рок гурт Godsmack. Чекати нової платівки довелося приблизно чотири роки, але це очікування було того варте – цей потужний реліз спочатку заінтригував старих фанатів за допомогою сінгла Bulletproof. Альбом довів, що корифеїв жанру ще зарано списувати з рахунку, та ще більше розширив саунд-діапазон американської метал-команди. Але ми не здивовані таким результатом, враховуючи, що всі попередні записи Godsmack ставали платиновими або золотими в США.



Godsmack

Бумбокс

Арт-завод "Платформа"

5 червня, 19:00

Вартість: 799 гривень

Придбати квитки

Літо тільки починається, проте нам вже час забронювати квитки на декілька музичних фестивалей, тому що їх цього року буде предостатньо. Але Бумбокс, один з найулюбленіших гуртів українців, виступив з неабиякою заявою – наступні три місяці гурт з Андрієм Хливнюком на чолі не виступатиме на open-air фестах, але зіграє лише один великий сольний концерт на Арт-заводі "Платформа". І не просто музичний концерт, а справжній перформанс з майстер-класами, автограф-сесією, виставкою фоторобіт та обов'язковим мерчем для продажу. А найсмачніший бонус полягає у наступному: Бумбокс вперше виконає пісні з нового альбому "Таємний код" і представить оновлений склад гурту!



Бумбокс

Videozhara

Арт-завод "Платформа"

8-9 червня, 12:00

Вартість: 449-1899 гривень

Придбати квитки

Зізнавайтесь, хто з вас і дня не може втриматись без перегляду відео від улюблених YouTube та Instagram-блогерів? Якщо у вашому плейлисті є українські канали, у нас є гарна новина – з 8 по 9 червня на Арт-заводі "Платформа" відбудеться головний фестиваль для відеоблогерів – Videozhara! Катя Адушкіна, XO Life, Альона Венум, Влад Бумага, Halber, Eugene Sagaz та ще більше 600 відомих "кріейторів", які нарешті зустрінуться з фанатами, поділяться таємницями успіху та зіркового життя. На вас чекатимуть 15 тематичних площадок, 9 сцен, майстер-класи, воркшопи, сюрпризи, розіграші, батли, змагання та ще багато чого цікавого! Готуйте смартфони для трансляції у соцмережах!



Videozhara

Interpol

Зелений Театр

12 червня, 12:00

Вартість: 1290 гривень

Придбати квитки

Молоді, відомі, талановиті та дуже сексуальні рок-хлопці з Нью-Йорку вперше приїздять до України з презентацією нового альбому Marauder. І якщо ви досі не чули про Interpol, мусимо зробити перерву на обов'язкове прослуховування альбому Turn On The Bright Lights. Він, напевно, один з найкращих музичних релізів 2002 року, продукт правильного місця і часу, велике повернення пост-панку на велику сцену. Спочатку їх надихала творчість Joy Division, а потім Interpol і самі стали джерелом натхнення для великої кількості музикантів. Що чекає нас під час їхнього концерту у Зеленому Театрі? Багато натхнення, сексуальної енергії, атмосфери несамовитого кохання і нічного міста. Мурашки по шкірі, тому чекаємо з нетерпінням.



Interpol

The Chemical Brothers

МВЦ

15 червня, 20:00

Вартість: 150-4999 гривень

Придбати квитки

З релізом довгоочікуваного альбому No Geography, Том Роулендс і Ед Саймонс (більш відомі як the Chemical Brothers) начебто повернулись до 90-х, коли їхній дует знаходився в авангарді британської електронної сцени. У своїх композиціях дует змішує найрізноманітніші стилі, від хіп-хопу до рок-музики, та робить це настільки чудово, що у захваті залишаються як журналісти, так і звичайні слухачі. Танцювальна музика з міксом психоделіки, яскравих мелодій та візуального перформансу, завдяки яким живі виступи the Chemical Brothers залишаються неперевершеними та незабутніми для всіх прихильників.



The Chemical Brothers

Tokio Hotel

Atlas

17 червня, 20:00

Вартість: 1399-2999 гривень

Придбати квитки

Неймовірно! У київському клубі Atlas відбудеться концерт німецького музичного феномену 2000-х., рок-гурту братів Каулітц – зустрічайте Tokio Hotel з презентацією останньої платівки Melancholic Paradise. Музиканти, які відзначають 15-річний ювілей на сцені, залишаються відкритими для нових стилів у музиці, а тому продовжують ставити експерименти зі звучанням. Результати, якщо вірити заяві фронтмена гурту, нас приємно здивують – тому зустрічаємо Tokio Hotel в Україні у рамках світового турне на підтримку нового альбому!



Tokio Hotel

Літо на ВДНГ

З травня до середини вересня, з 10:00

Розклад та інформація

Найкрутіша локація для сімейного відпочинку та дозвілля киян і гостей столиці розпочинає новий сезон, та запрошує отримати порцію яскравих вражень з проектом "Літо на ВДНГ". Стендап-концерти, музичні виступи, DJ-сети, кінопокази, фестивалі, барбекю на свіжому повітрі, фудкорти, спортивні розваги та ще понад 50 локацій для дозвілля – все, що потрібно людині з мегаполіса в одному місці. Як і минулого року, на території комплексу працюватимуть льодова арена і басейн під відкритим небом. Поспішайте зустріти літо, наповнене новими розвагами та пригодами!



Літо на ВДНГ

Фотопростір "Пікнік Сад"

ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Працює щоденно

Вхід – безкоштовно, корзина для пікніка – 490 грн на двох, 975 грн на чотирьох

Про цю локації варто розповісти окремо. Цього літа на ВДНГ відкрився новий insta-простір "Пікнік Сад". Сюди можна прийти, щоб влаштувати свій власний пікнік з друзями, а можна і придбати кошик для пікніка з напоями та смачними смаколиками на місці. Гарних краєвидів та пледів вистачить на всіх, адже суть локації якраз і полягає в тому, що все для пікніка ви знайдете тут. Ну і, звичайно, у "Пікнік Саду" можна зробити дуже красиві фото для соцмереж.



Фотопростір "Пікнік Сад"