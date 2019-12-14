Куди піти у Києві у грудні: афіша найцікавіших подій

Ось і підбігає до свого завершення 2019 рік. Визначні фестивалі, концерти та виставки залишаються позаду, однак не менш ефектні та насичені події очікують на вас у грудні! Не гайте часу і починайте планувати свої яскраві святкові вихідні разом з рідними та друзями.

Грудень-місяць наповнений величезною кількістю незабутніх подій, які підійдуть для святкування як зі своїми дітьми, так і з ровесниками, які мають різні вподобання. Обирайте те, що до душі і нехай передноворічна атмосфера буде присутньою у вашому серці протягом всього місяця!

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Сергій Мартинюк. Презентація збірки "Реп'яхи"

Книгарня "КнигоЛенд"

13 грудня, 18:00

Інформація про подію

13 грудня Сергій Мартинюк презентує свою дебютну збірку поезій "Реп’яхи" у київській книгарні "КнигоЛенд". Для фронтмена гурту "Фіолет" це друге опубліковане видання, однак – перше у поетичній формі. Видавцем книги вдруге виступило видавництво Фоліо. На презентації ви зможете поставити автору власні питання, а також отримати автограф особистого примірника.



Сергій Мартинюк. Презентація збірки "Реп'яхи"

Вечірній Квартал

Палац "Україна"

15 грудня, 19:00

Вартість: 180-3500 гривень

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Так історично склалося, що індустрія сміху та розваг в Україні нерозривно пов'язана зі студією "Квартал 95". Криворізькі коміки вже кілька десятиліть, починаючи з КВК, розважають українців, змушують їх відволіктися від робочих турбот та інших побутових неприємностей. Масштаби популярності колективу навіть ніяково обговорювати на людях! Ви самі знаєте, чим завершилася історія "фронтмена" та засновника студії Володимира Зеленського. Але навіть без свого головного ведучого, талановиті учасники "Вечірнього кварталу" не зупиняють комедійний конвеєр. Презентація новорічної програми вже стала доброю традицією, і хто ми такі, щоб її порушувати? Якщо хочете дві години посміятися над сатиричними скетчами, то чекаємо вас 15 грудня у палаці "Україна".



Вечірній Квартал

Ляпис 98

Stereo Plaza

15 грудня, 19:00

Вартість: 799 – 3499 гривень

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15 грудня в Stereo Plaza виступить Ляпис 98. Найкращий гурт у жанрі радикального шансону презентує своє нове шоу "Всем девчонкам нравится!" Команда Сергія Міхалка – часті гості в столиці, однак кожен їхній візит особливий. Тож не прогавте можливість переконатись у цьому на власні очі!



Ляпис 98

New Year Oscar: велике симфонічне шоу

Театр ім. Івана Франка

25 грудня, 16:00

Вартість: 390-1150 гривень

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13 січня 2020 року оголосять номінантів премії Оскар, а 9 лютого 2020 року в театрі "Долбі" в Голлівуді відбудеться церемонія вручення золотих статуеток. Але щоб зануритися в атмосферу улюблених фільмів, не обов'язково чекати ще кілька місяців. Річ у тому, що найвинахідливіший та харизматичний український диригент Андрій Чорний підготував нову музичну програму "New Year Oscar" спеціально для киян і гостей столиці. Напередодні новорічних свят ви почуєте саундтреки до легендарних фільмів, побачите 100 музикантів на головній театральній сцені України, але головне – відчуєте довгоочікуване наближення святкового настрою!



New Year Oscar: велике симфонічне шоу

Новорічний джаз

Будинок кіно

27 грудня – 30 грудня, 19:00

Вартість: 190 – 690 гривень

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У пошуках святкового натхнення можна довго блукати містом. Або - завітати 27 грудня до Будинку кіно на Новорічний джаз від Svitlo concert. Джазовий музикант з Лос-Анджелесу, Чак Вензлі та Родіона Іванова зберуться разом аби зіграти різдвяну класику в джазовій обробці напередодні Нового року та подарувати гостям найтепліші емоції.



Новорічний джаз

Міський відкритий мікрофон

Barstóyanka

25 грудня, 20:00

Інформація про подію

Від зимової хандри завжди врятує година класного гумору. А краще за стенд-ап шоу може бути лише відкритий мікрофон. 25 грудня у Barstóyanka ви можете випробувати свої сили у стенд-ап комедії перед живою публікою або ж підтримати сміливців, які вийшли на сцену. Яким буде ваш вечір – залежить від вас, однак ви точно будете сміятись від душі!



Міський відкритий мікрофон

Різдвяна Фабрика Мрій

ВДНГ, павільйон 2

до 19 січня, з 10:00

Вартість: 200 гривень

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З 1 листопада і до закінчення новорічних свят, на ВДНГ відкривається філія Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас – "Різдвяна фабрика мрій". Для тих, хто хоче створити у себе, своїх дітей чи близьких, новорічний настрій до свят – приходьте на екскурсію по казковій фабриці, під час якої вас чекає знайомство з чарівними ельфами, ярмарок і можливість власними руками створити іграшку для домашньої ялинки! Наша порада: не відкладайте свої мрії на потім! Масштабні декорації, інтерактивні розваги та відчуття, що ось-ось здійсниться ваша давня мрія. З такими приємними казковими емоціями хочеться почати свій Новий Рік життя.



Різдвяна Фабрика Мрій

Виставка "Всесвіт Тіла"

ВДНГ, павільйон 4

до 19 січня, 09:00 - 21:00

Вартість: 350-650 гривень

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Ми постійно стикаємося з нюансами функціонування власного тіла, але рідко замислюємося про складні причинно-наслідкові зв'язки та механізми всередині людського організму. Вам пощастило, що з'явився спосіб максимально доступно вивчити кілька уроків з анатомії в рамках захопливої екскурсії виставкою "Всесвіт Тіла". Побачите як шкідливі звички впливають на роботу внутрішніх органів і, можливо, дізнаєтеся цінний секрет довголіття! Дякувати за це варто німецькому вченому Гунтеру фон Хагенсу, який в 1995 році відкрив свою анатомічну виставку, де за експонати слугують справжні забальзамовані людські тіла. Відтоді "Всесвіт Тіла" стала всесвітньо відомим науково-популярним феноменом, а в Києві виставку вже тричі подовжували, щоб догодити всім охочим потрапити на неї.



Виставка "Всесвіт Тіла"

Зимова країна на ВДНГ

ВДНГ

до 19 січня

Вхід на територію парку – вільний

Ковзанка, гірки, казковий світ Мавки з льоду, Резиденція Діда Мороза, ярмарок, запашні різдвяні фудкорти і ялинка на центральній площі. На початку грудня на ВДНГ вже є всі необхідні атрибути для створення новорічного настрою. Тож радимо не сидіти вдома, а взяти нову зимову звичку – проводити вихідні на ВДНГ.