Куди піти у Києві у вересні: афіша найцікавіших подій

Хоч літо і завершилось, це не привід сумувати та просиджувати вдома всі вихідні дні. Для киян та гостей міста пропонують чимало цікавих подій, які вразять навіть досвідчених туристів. Фестивалі, гучні концерти, мистецькі виставки, свято кави та продовження літа – це не все, чим дивуватиме столиця.

Якими найгарячішими подіями відзначиться серпень у Києві – читайте у нашій традиційній афіші.

Читайте також: Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій

Всесвіт тіла. Body Worlds

ВДНГ, 4 павільйон

31 серпня – 31 жовтня

Вартість: 350-400 грн. / Придбати квитки

Незвичайна експозиція німецького доктора Гюнтера фон Гаґенса Body Worlds (Всесвіт Тіла) – це пересувна виставка, яку з 1995 року відвідало вже майже 50 мільйонів чоловік по всій Землі. Польща, Голландія, Китай, США, Канада і, вперше – Україна. З 31 серпня по 31 жовтня вона пройде на території 4 павільйону ВДНГ. Завдяки мультимедійним установкам ви у деталях дізнаєтесь про дивовижні здібності свого організму, а також побачите подробиці людської анатомії на прикладі справжніх людських тіл, що було забальзамовано спеціальним методом пластинації.



Всесвіт тіла. Body Worlds у Києві / Фото: прес-служба

Kyiv AcroYoga Fest 6.0

Skvo Space

1 вересня, 09:00

Вартість: 650 грн. / Придбати квитки

Акройога – це мистецтво взаємодії з іншими людьми, корисне (можна навіть сказати "незамінне") в житті як чоловіків, так і жінок. Виглядає це як парний сеанс заняття йогою, де обидва партнери підтримують і допомагають один одному. Цього вересня свято акройоги вшосте відбудеться в Києві, тому, якщо ви бажаєте навчитися у кращих, не прогавте унікальну можливість почати свій шлях під наглядом фахівців: 14 викладачів, 10 класів, включаючи потоки для зовсім новеньких і 12 годин нон-стоп занять йогою!



Акройога у Києві / Фото: прес-служба

Літо на ВДНГ

до 29 вересня

Вхід безкоштовний

Розклад і детальна інформація

У минулому році понад два мільйона гостей зарядилися енергією завдяки проекту "Літо на ВДНГ", але цього літа відвідувачів, а, отже, і розваг стало ще більше! Музика, кінопокази, фудкорт, спортивні майданчики, дитячі аніматори та різноманітні заходи: лекції, майстер-класи та фестивалі.

Наприклад, у вересні, крім постійно діючих локацій, на ВДНГ проходитиме анатомічна виставка "Всесвіт тіла", улюбленець київської аудиторії – літературний "Кураж-Базар" і безкоштовний джазовий концерт "Місячне сяйво" у романтичному "Пікнік Саду". Ми ще розповімо про найцікавіші івенти у наших добірках, але все одно радимо особисто ознайомитися з афішею і подробицями на сайті проекту.



Літо на ВДНГ: програма всіх заходів / Фото: прес-служба

Кава Квест Фест

ВДНГ

31 серпня – 1 вересня

Вартість: 100 грн. / Придбати квитки

Свято кавової культури в надзвичайно вдалий для цього момент – коли літо змінюється на осінь – "Кава Квест Фест" запрошує всіх на дегустацію підбадьорливого, смачного і ароматного напою. Свої філії під відкритим небом відкриють, щоб приготувати смачні авторські напої, понад півсотні столичних кав'ярень третьої хвилі. Ярмарок порадує великою кількістю зерен і новітнього обладнання для фахівців, які протягом усього заходу планують ділитися досвідом під час лекцій та спеціалізованих майстер-класів. І головний кавовий чемпіонат України "Basista Battle" – ось, куди варто прийти, якщо хочете відкрити для себе нові незвичайні смаки.



Кава Квест Фест / Фото: прес-служба

РетроМузФест

Будинок звукозапису Українського Радіо

5 вересня, 19:00

Вартість: 100-350 грн. / Купить билеты

Пані та панове, приготуйте свої капелюшки, вуалі та рукавички! Карету подано, пора вирушати на Міжнародний фестиваль ретро-музики імені Богдана Весоловського. Унікальна подія в житті столиці, червона доріжка для знаменитостей – і культурна машина часу в середину XX століття для шанувальників. Програма фестивалю: італійські романси Альфонсо Олів’єра, виступ гурту Wszystko, запальні танці "Шпилястих кобзарів" та Мазен Ківан і Цукор Абу Халіль, зірки світового танго; симфонічні оркестри, хор і десятки талановитих співаків, які виконають для вас тогочасні музичні ретро-хіти.



РетроМузФест / Фото: прес-служба

Ready. Steady. Favorit

НСК Олімпійський

7 вересня, 18:00

Вартість: 350-1700 грн. / Придбати квитки

Компанія "Фаворит Спорт" вирішили з розмахом відсвяткувати своє 20-річчя на НСК "Олімпійський" – головній спортивній арені країни, в компанії найвідоміших зірок вітчизняного шоу-бізнесу. З огляду на те, що фестивальний сезон добігає кінця, виконавці зібралися топові, а ціна на захід встановлена на низькому рівні, варто очікувати величезний натовп бажаючих придбати заповітний квиток. На "Ready. Steady. Favorit" готуються до виступу: Вєрка Сердючка і супер-група, Олег Винник, Dzidzio, Mozgi, Dilemma, Tayanna, Оля Полякова, Макс Барських та Maruv!



Ready. Steady. Favorit / Фото: прес-служба

NK: Настя Каменських

Ego Party Place

13 вересня, 23:00

Вартість: 1000 грн. / Придбати квитки

Світову музичну індустрію одночасно захопили два жанри: реп і поп-музика з Латинської Америки. І Настя Каменських вирішила не залишатися осторонь від трендів, трохи змінивши підхід і звучання свого сольного проекта NK. Після цього співачка вирушила підкорювати американське телебачення, в чому досягла чималого успіху. 13 вересня на всіх, хто готовий танцювати до світанку, чекає свіжа клубна програма "Це моя ніч" – наступний level up для популярної української виконавиці.



NK: Настя Каменських / Фото: прес-служба