Куди піти у Києві у жовтні: афіша найцікавіших подій

Ось і стартував другий місяць осені, який, окрім затяжних холодів та подекуди снігу, збере всіх найближчих родичів і друзів за теплими посиденьками. Саме час грітись у найкращих локаціях Києва та насолоджуватись довгими вечорами вихідних.

А щоб ваш місяць вдався на всі 100%, пропонуємо нашу традиційну підбірку подій у столиці України!

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Всесвіт Тіла

ВДНГ, 4 павільйон

До 31 жовтня, 20:00

Вартість: 350-400 гривень

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"Body Worlds" – найвідоміша гастрольна виставка у світі, кількість її відвідувачів сягає вже давно понад 50 мільйонів відвідувачів. Уперше "Всесвіт Тіла" представили в Токіо в 1995 році, і з того часу виставки було влаштовано в більш ніж 50 музеях та на майданчиках Північної Америки, Європи та Азії. І ось наприкінці літа експозиція вперше потрапила до України, а саме – до 4 павільйону київського ВДНГ. Це анатомічна подорож, яка розкриє всі шокуючі таємниці людського організму на прикладі справжніх тіл, які після смерті були збережені спеціальним методом бальзамування, винайденим німецьким доктором Гунтером фон Гагенсом.



Всесвіт Тіла

Junior Fashion Week

КВЦ Парковий

10-13 жовтня, з 14:00

Вартість: 100-300 гривень

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З 10 по 13 жовтня у КВЦ Парковий відбудеться Junior Fashion Week, де відомі українські та закордонні дизайнери презентують свої нові колекції одягу для дітей осінь-зима 2019-2020 року. Якщо ви давно шукаєте теплий та комфортний одяг, який буде не тільки практичним, але й подобатись вашій дитині – то київський тиждень дитячої моди створено саме для вас. Сучасна дитяча мода перетворилась в окремий напрямок фешн-індустрії, тому Junior Fashion Week щорічно презентує нові колекції для маленьких модників.



Junior Fashion Week

Вагоновожаті feat "Ордер на арешт" (1926)

Сцена 6

10 жовтня, 19:00

Вартість: 150 гривень

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Коли Вагоновожаті влаштовують новий музичний перформанс і створюють аудіоряд до класичних чорно-білих фільмів – це перетворюється на справжній кіно-концерт на тлі декорацій Довженко-Центра. 10 жовтня на цій локації відбудеться показ фільму режисера Георгія Тасіна "Ордер на арешт" (1926 року) із живим музичним супроводом від гурту Антона Слєпакова. Подія відбудеться у рамках нового сезону музичних кіноперформансів "Коло Дзиґи", під час яких показ відреставрованих українських німих фільмів супроводжується виступами сучасних музикантів.



Вагоновожаті feat "Ордер на арешт" (1926)

QARPA

Docker Pub

10 жовтня, 20:00

Вартість: 175-3150 гривень

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Кого взагалі вважати панк-іконою незалежної України, якщо не Ірену Карпу? Відома письменниця, бунтівниця, музикант, журналістка і телеведуча – перетворила гурт Qarpa на доволі провокативну культурну одиницю для історичного періоду, коли шоу-бізнес незалежної країни тільки підіймався на ноги і створював власний стиль. Ця музика є міксом індастріалу, панк-року, хардкору та психоделічного трип-хопу, а в перервах між треками Ірена може зачитати власні вірші, або організувати будь-який інший ліричний відступ. Тому спостерігати за її перфомансами завжди цікаво, хвилююче та надихаюче.



QARPA

ЛУНА

Кіностудія імені Довженко

11 жовтня, 20:00

Вартість: 650-950 гривень

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Феномен співачки Луни вже давно позбувся прив'язки до молодої аудиторії. Її музикою, щирими текстами та мінімалістичним саундом можуть насолоджуватися від малого до великого. За її релізами стежать всі спеціалізовані ЗМІ, а проект "Луна" вважають одним з найчесніших і щирих проектів сучасної української музики. Новий альбом "Транс" ще більше розширить художній всесвіт співачки, який вже складається з "Зачарованих снів", "Острова свободи" і дебютних "Маг-ні-тів". З нетерпінням чекаємо презентації 11 жовтня на кіностудії імені Довженка!



ЛУНА

Photon x Promin'

Кіностудія імені Довженко

13 жовтня, 22:00

Вартість: 650-1200 гривень

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Вечірки від H2D та Smailov – це показник якості. Виняткові локації, неймовірні світлові інсталяції, синергія музики, світла й архітектури. Організатори вже можуть похвалитись вдалими привозами: діджей-сет від Modeselektor, виступ Aparat і Telefon Tel-Aviv, а 13 жовтня команда Promin' запрошує всіх охочих на нову вечірку, створену в колаборації з резидентом легендарного німецького клубу Berghain – Беном Клоком. Разом з одним з найвідоміших електронних продюсерів Берліну на одній сцені виступлять Ellen Allien (Німеччина), Voin Oruwu (Україна) та DVS1 (США).



Photon x Promin'

Kadnay

Caribbean Club

17 жовтня, 20:00

Вартість: 550 гривень

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У 2012 році Дмитро Каднай та Філіп Коляденко заснували інді-поп гурт Kadnay, згодом їхній проект став переможцем премії Золота Жар-птиця в категорії "Інді", а музиканти дійшли до півфіналу національного відбору на Євробачення 2017 року і до фіналу 2018. Але головним досягненням і фішкою Kadnay завжди були живі виступи – драйвові, запальні та сексуальні. Вони постійно дивують фанатів новими музичними експериментами, а шоу стають все більш пристрасними і танцювальними. Тому чекаємо всіх 17 жовтня в Caribbean Club – будемо слухати новий альбом "Полон" і насолоджуватись сценічним перформансом.



Kadnay

Сара Брайтман

Палац Спорту

27 жовтня, 19:00

Вартість: 550-5900 гривень

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Суперзірка Сара Брайтман розпочала свою кар'єру в складі танцювальної трупи Hot Gossip та випустила кілька диско-синглів в якості сольного виконавця. Але у 1981 році вона дебютувала в музичному театрі Вест-Енду в мюзиклі "Cats" і познайомилася з композитором Ендрю Ллойдом Веббером, за якого згодом вийшла заміж. Це був початок зоряної кар’єри, слава Сари Брайтон охоплює всі континенти нашої планети – і ось вперше вона завітає до України з презентацією нового альбому "HYMN". Співачка додала до нової програми всі свої знамениті арії, кращі хіти та нові твори в жанрі нео-класики, тому відвідати концерт можуть навіть ті, хто раніше не був знайомий з її творчістю. Повірте, ви не будете розчаровані.



Сара Брайтман