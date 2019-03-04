Куди піти у Києві в березні: підбірка подій для теплих весняних прогулянок

Ось і прийшла весна – з легкими курточками, білими кросівками та відмінним настроєм у подарунок! На вулицях починають з'являтись перші літні майданчики, а прогулянки закоханих пар і компаній друзів стають все довшими і теплішими. Саме час запланувати, де провести свої довгоочікувані березневі вечори та вихідні.

Важко знайти людину, яка б не раділа довгоочікуваному весняному теплу. А от таких, що і досі не знає найкращі події березня, можна. Ми вирішили позбавити вас від цієї проблеми, тому підготували свій топ найкращих концертних подій, що найближчим часом відбудуться у Києві!

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Steven Wilson

Жовтневий палац

2 березня, 19:00

Вартість: 680-2990 гривень

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Музичний геній Porcupine Tree Стівен Уїлсон перебуває поза системою координат масового слухача. Прогресивний рок – не найпопулярніший жанр музики в світі, але він безумовно заслуговує на вашу увагу. Технічно складний, вивірений до найменшого звуку, розриваючий звичні правила – цей жанр є доказом того, що меж досконалості просто не існує. Стівен Уїлсон – апостол прогресив-року, адже його сольну творчість, як і творчість в рамках легендарної групи, дуже високо оцінюють слухачі та критики. Тому ловіть удачу за хвіст та подбайте про квиток на його виступ у Жовтневому палаці!



Steven Wilson

Enter Shikari

Stereo Plaza

2 березня, 20:00

Вартість: 850-1500 гривень

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Пост-хардкор теж не найпопулярніший стиль музики, але навколо нього згуртувалася своя віддана армія шанувальників. Тому Enter Shikari, визнаних лідерів жанру, чекають в Україні з нетерпінням, рахуючи дні до їхнього виступу в Stereo Plaza. Їхні останні альбоми радують соковитими музичними експериментами, поєднанням, здавалося б, непоєднуваних жанрів – пост-хардкору, дабстепа, драм-н-бейсу і ліричних мотивів. Це дає привід говорити про Enter Shikari як про неймовірно самобутній колектив.



Enter Shikari

Tiesto

Stereo Plaza

3 березня, 21:00

Вартість: 1349-5499 гривень

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Жоден масштабний фестиваль електронної музики не обходиться без запрошення суперзірки і діджея №1 – Tiesto! У минулому році він вже зібрав цілий стадіон українських шанувальників і організував одну з найкращих в країні дискотек. Але час рухатися далі! Цього разу локація трохи скромніша, але це ніяк не зменшує масштаб виступу. Один з найпопулярніших та найвпливовіших у світі електронних музикантів на сцені Stereo Plaza – це вечірка, яку ще довго будуть згадувати всі столичні меломани!



Tiesto

Балет Сухішвілі

Палац "Україна"

7-10 березня, 19:00

Вартість: 700-1950 гривень

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Окремий жанр столичних концертів, який користується великим попитом серед людей – це виступи національних колективів з усіх куточків світу. Це легкий спосіб доторкнутися до самобутньої культури, насолодитися приголомшливим шоу і надихнутися легкістю їхніх рухів! Звичайно ж, мова йде про національний грузинський балет "Сухішвілі". Достатньо хоч раз побачити їх на сцені вживу, щоб закохатися і не пропускати жодного виступу танцюристів, які кидають виклик законам гравітації! В цьому році, вже традиційно, вони дають одразу декілька концертів поспіль – 7-10 березня, Палац "Україна"!



Балет Сухішвілі

Друга Ріка

Палац Спорту

8 березня, 19:00

Вартість: 290-990 гривень

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Український рок-н-рол колектив "Друга Ріка" чимало надихався творчістю культових британських груп, але за двадцять років встиг сформувати власний музичний стиль. Яскравим прикладом цього дорослішання став альбом "Піраміда", саме з цим релізом хлопці проїхались по містах України з великим туром. Виступ в Києві приурочено до свята весни, тож джентльмени звільнені від необхідності ламати голову над подарунком – квиток на концерт стане відмінним приводом потанцювати удвох. Цей особливий день обов'язково запам'ятається вам ще на тривалий час.



Друга Ріка

Вечірній Квартал

Палац "Україна"

14 березня, 19:00

Вартість: 150-3500 гривень

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Парадоксально, але завдяки комедійному шоу українці більше дізналися про політику, ніж в школах або університетах. Але крім освітньої функції, "Вечірній квартал" успішно справляється з основною місією – смішити людей до коліків у животі! З весною приходить перше тепло і нова програма найпопулярніших коміків України, тому одягайте нарядні костюми і готуйтеся до сеансу сміхотерапії!



Вечірній Квартал

Sirotkin

Caribbean Club

15 березня, 19:00

Вартість: 300-700 гривень

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Уявіть собі інді-фолк з глибокими текстами, космічної музикою і ноткою осінньої меланхолії. Якщо в голові з'являється щось схоже на Дем'єна Райса, Fink'a або Джей-Джей Йохансона, то ви недалекі від правди. Сергій Sirotkin спершу створював музику сольно, але коли проект став популярним – запросив в команду ще трьох музикантів. Київ приймає гостя 15 березня в Caribbean Club, тому якщо ви не боїтеся потонути в романтичних піснях, то сміливо купуйте квиток на його виступ.



Sirotkin

Junior Fashion Week

КВЦ Парковий

21-24 березня, 13:00

Вартість: 300-600 гривень

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Нові тренди, покази модного одягу від найкращих українських та зарубіжних брендів, прем'єра нової колекції Petit Bateau та інших відомих марок – все це Junior Fashion Week, найкращий професійний захід України в світі дитячої моди. На чотири дні в КВЦ "Парковий" зберуться кращі майстри, які працюють з одягом і аксесуарами, створеними спеціально для дітей. Дизайнери, fashion-критики, блогери – всі вони зберуться разом на Junior Fashion Week, щоб залишатися в курсі останніх модних тенденцій, та придбати якісні речі для своїх дітей.



Junior Fashion Week

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Запальна Масляна

ВДНГ

9-10 березня

Вхід безкоштовний

Напевно, багато хто з вас дотримується приємної сімейної традиції прощатися з зимою під час Масляної. Святкова атмосфера, смачні млинці з десятками різноманітних начинок на фудкорті, конкурси та вікторини, розіграші призів і епічне спалення опудала зими – це "Запальна Масляна" на ВДНГ. А ви з близькими можете стати частиною народного гуляння! Крім того, на святі виступлять відомі українські музиканти: Ірина Федишин, Alyosha, Aviator, Selfy, Солоха та багато інших!



Запальна Масляна