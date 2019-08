Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій

Ви можете повірити, що настав останній місяць літа? Ми не стямились, як теплі вечори почали наступати раніше, а ніжні світанки стали віддавати осінньою прохолодою і наповнювати вулиці легким туманом. Але є ще час надолужити втрачене! Яскраві концерти, постановки, перформанси та просто прогулянки в приємній компанії ще чекають на вас наступні кілька тижнів.

А про все найкраще, що можна побачити в столиці України цього серпня, ви знайдете у нашій традиційній афіші подій!

Тарас Чубай і "Плач Єремії"

Caribbean Club

2 серпня, 20:00

Вартість: 390-790 гривень

Плач Єремії – по-справжньому народний вітчизняний рок-гурт, який поєднує серйозні філософські тексти з ліричними баладами, а львівський колорит наповнює творчість надзвичайною романтикою. "Вдень з вогнем" не знайдеш людину, яка б не знала хіт "Вона", одну з найбільш зворушливих українських пісень. Ви зможете почути рядки "так у світі повелося" і не продовжити "я люблю її волосся"? 2 серпня відбудеться довгоочікуваний (і такий рідкісний) сольний концерт "Плачу Єремії" та Тараса Чубая в Києві!

Плач Єремії – Вона:

Royal Blood

Арт-завод Платформа

5 серпня, 20:00

Вартість: 1290-1990 гривень

Коли у світі з'являється група на кшталт Royal Blood, розумієш, що гітарна рок-музика – явище, якщо не вічне, то 100% довготривале. Як можна протистояти силі творчого дуету з ударної установки та бас-гітари, приправленої солідною порцією блюзової гармонії? Це атмосфера, це стиль, це спосіб життя! Рок-н-рольне буйство за версією блюз-рок групи з Великобританії – це Royal Blood, і 5 серпня вони вперше приїжджають з концертом в Україну!

Royal Blood – Out Of The Black:

Білі Ночі

Арт-завод "Платформа"

16 серпня, 20:00

Вартість: 350-450 гривень

Довгоочікувані нічні вечірки під відкритим небом – заради цього варто жити, чекати літа і танцювати до світанку! Двічі на рік Арт-завод "Платформа" живе за принципом "Ніч яскравіше дня!" і запрошує всіх київських тусовщиків зібратися на одному танцмайданчику! Більше сотні різнопланових артистів – від рок-музики до техно або хіп-хопу, 5 великих залів, та всі необхідні атрибути вечірки! Крім того, ця подія буде ще й смачною, бо частування готують резиденти Ulichnaya Eda, а випити чогось п'янкого можна біля найближчої барної стійки. Готуйтеся запалити ніч і світити до ранку!



Білі Ночі

ВДНГ Пікнік Сад

17 серпня, 18:00

Вартість: вільний вхід

Fantastic Jazz Band приймає гостей в Саду ВДНГ, щоб зіграти їм латино-американську класику LATIN SHADOWS. На вас чекають заворожливий мікс вогняного ритму і казкові гармонії південноамериканського континенту. Прозвучать п'єси бразильської і афро-кубинської музичної культури. Відвідувачів просять захопити покривала для сидіння.



ВДНГ Пікнік Сад

Кураж Базар, Реп Шмеп Йо

19-й павільйон ВДНГ

17-18 серпня, 11:00

Вартість: 150-250 гривень

"Кураж Базар" продовжує дивувати вечірками, на яких можна і смачно поїсти, і придбати різні класні речі на барахолці, і отримати знання на лекціях, і послухати музичних хедлайнерів – цього разу на великій сцені виступить нова українська суперзірка Alyona Alyona. Та ще й зробити добру справу, адже "Кураж" частину отриманих коштів від продажу квитків відправляє на благодійність. "Реп Шмеп Йо" присвячено вуличній культурі, спорту, веселощам і доброті. Хотіли коли-небудь розфарбувати стіну графіті? Або станцювати нижній брейкданс з бі-боями? Репери, трюки на рампі, чіткий біт, хіп-хоп і благодійність – складно придумати більш ультимативно-приємний варіант дозвілля на вихідних.

Alyona Alyona – Якби я була не я:

Сергій Жадан

Жовтневий Палац

23 серпня, 19:00

Вартість: 150-590 гривень

Один з найвідоміших і авторитетних письменників сучасної України планує зустріти свій 45-й день народження, як і годиться поетові, на власному творчому вечорі. Сергій Жадан, знаходячись у відносно молодому віці, вже отримав статус живого класика. І не зупиняється на досягнутому, а продовжує розвивати унікальний стиль, висловлюючи думки про духовне, тілесне, політичне, соціальне, а головне – завжди актуальне. Приходьте 23 серпня у Жовтневий палац, де на вас чекатимуть музика, вірші, розмови, несподівані творчі дуети та інші приємні сюрпризи.

Сергій Жадан – Тому що ніколи:

Foals

Арт-завод "Платформа"

27 серпня, 19:00

Вартість: 1190-1790 гривень

Foals повернулися з творчої відпустки та готуються презентувати новий альбом "Everything Not Saved Will Be Lost", що складається з двох самостійних частин – одна більш танцювальна, інша більш драйвова. Інді-рокери з Великобританії – це взагалі окремий жанр музики, де панують свої традиції, прийоми, специфічні елементи, але протистояти цим чаклунам з гітарами дуже складно. Позаторік вони приїжджали з концертом до Києва, але на численні прохання повертаються знову. Тож проведемо останні літні дні не просто круто, а епічно – виступ Foals відбудеться 27 серпня на Арт-заводі "Платформа"!

Foals – In Degrees:

ТНМК: Симфо хіп-хоп

Арт-завод "Платформа"

28 серпня, 20:00

Вартість: 590-1790 гривень

Коли ТНМК анонсували "Симфо Хіп-Хоп", то фанати не знали навіть чого очікувати від своїх кумирів. Пацанська лірика на одній сцені з оркестром? Якось в голові не вкладається. Але коли Фагот і Фоззі випустили подвійний альбом і однойменний фільм-концерт як підсумок співпраці з харківським молодіжним академічним оркестром, то публіка залишилася у захваті та вимагала продовження! На жаль, все хороше коли-небудь має закінчитися, тому ТНМК оголошують про останній виступ у рамках проекту. Не проґавте можливість почути гурт в інструментальному аранжуванні, заново відкрити для себе улюблені пісні, а заодно попрощатися з приголомшливим симфонічним амплуа ТНМК.

ТНМК & МАСО "Слобожанський" – Там, де ти тепер

Кава Квест Фест

ВДНГ

31 серпня – 1 вересня, 22:00

Вартість: 100 гривень

"Кава – мій друг, музика – мій драг", як співав Женя Мільковський з гурту "Нерви" в однойменній пісні. Та й як не любити такий чудовий напій? Він допомагає прокинутися вранці, заряджає необхідним зарядом енергії та ще й створює невимушену атмосферу під час дружньої бесіди. Якщо ви не уявляєте життя без кави, то завітайте до ВДНГ, де по запаху свіжомелених зерен швидко знайдете "Каву Квест Фест" – захід для шанувальників і справжніх фахівців. Програма дводенного фестивалю насичена подіями: чемпіонат серед баристів, лекції, майстер-класи, кава від філій 50 різних кавових закладів, і все-все-все, що тільки має стосунок до світу кави.

Кава Квест Фест: