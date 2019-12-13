Куди піти в Києві на вихідних: афіша на 13-15 грудня

Другі вихідні грудня традиційно пропонують велику виставково-концертну програму для дорослих і малечі. Чим ближче до різдвяно-новорічних свят, тим різноманітнішим стає розклад подій у столиці.

Але вже й другий зимовий вікенд обіцяє бути багатим на цікаві заходи. Тож обирайте активності, які вам найбільше імпонують, і вирушайте на пошуки яскравих вражень!

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Зимова Країна на ВДНГ

Станція метро "Виставковий центр"

13 – 15 грудня 2019 р., з 10:00 до 21:00 (каса закривається о 20:15)

Вартість: вхід на територію парку вільний, розваги на локаціях – від 100 до 280 гривень

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Популярне місце для сімейного відпочинку – тематичний парк-фестиваль "Зимова Країна на ВДНГ" – уже тішить своїх гостей різноманітними активностями. П'ятий сезон дарує безліч можливостей весело провести час – каток, тюбингові гірки, парк крижаних скульптур, різдвяний ярмарок, контактний зоопарк та ферма метеликів, спектаклі, виставки, екскурсії як на свіжому повітрі, так і в павільйонах. "Зимова Країна на ВДНГ" буде працювати до 1 березня 2020 року.



Зимова Країна на ВДНГ

Різдвяна Фабрика Мрій

ВДНГ, станція метро "Виставковий центр"

13 – 15 грудня, 10:00

Вартість: 200 гривень

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Одна з найулюбленіших локацій на ВДНГ у святковий період – справжнє європейське містечко зі своїм підприємством, фабрикою ялинкових прикрас. Працьовиті місцеві мешканці – ельфи – старанно виконують бажання всіх гостей і влаштовують для дітлахів захопливу інтерактивну гру. Групи проходять усіма цехами фабрики, знайомляться з процесом виготовлення іграшок і дізнаються рецепт здійснення мрій. Кожна дитина обов'язково зробить ялинкову кульку своїми руками. Фойє павільйону оформлено у вигляді святкового ярмарку, де можна випити кави й купити додому іграшок.



Різдвяна Фабрика Мрій

Ліга Сміху – 2019, "Кубок президента"

Національний палац мистецтв "Україна"

13 грудня, 19:00

Вартість: 300 гривень

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Невтомні коміки з "Ліги сміху" покажуть нову програму у змаганні на "Кубок президента України". На глядачів чекають надзвичайно гострі жарти та яскраві імпровізації на злободенні теми, кумедні скетчі й неабияке протистояння молодих коміків. Організатори обіцяють, що глядачі будуть сміятися багато, довго й без упину, а впродовж дійства з'ясується, хто найкраща гумористична команда країни. До цього етапу дійдуть тільки найсильніші, найдотепніші й, звісно ж, найсмішніші. Тому не варто пропускати справжній феєрверк приголомшливих жартів і комічних сценок, приходьте повеселитися і дізнатися, кому вручать "Кубок президента України". А найактивніші вболівальники зможуть і самі потрапити на телеекран разом з улюбленою командою.



Ліга Сміху – 2019, "Кубок президента"

Фестиваль гігантських китайських ліхтарів в Києві

Парк "Співоче поле", вул. Лаврська, 33

13 – 15 грудня, 16:00 – 20:00

Вартість: для дорослих 200 гривень, для дітей від 7 до 16 років – 160 гривень

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Багато хто плутає прийдешню подію із запуском "небесних ліхтариків", але це зовсім різні речі. Організатори підкреслюють, що такі фестивалі – ціла культура, яка прийшла до нас зі Сходу. Понад 30 величезних інсталяцій, підсвічених ізсередини, створять чарівну атмосферу на території одного з найкращих ландшафтних парків столиці. На гостей чекають анімаційні зони, святковий ярмарок та видовищна шоу-програма у вихідні. Фестиваль триватиме до 2 лютого 2020 року.



Фестиваль гігантських китайських ліхтарів в Києві

Ніч перед Різдвом

Міжнародний центр культури і мистецтв

14 грудня, 19:00

Вартість: 250 – 750 гривень

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Музична комедія у виконанні артистів Чернігівського обласного муздрамтеатру імені Шевченка демонструє вельми несподіване та креативне прочитання однойменної повісті Миколи Гоголя. У цій виставі химерно переплелися стародавні легенди й картини життя тогочасного українського села, фантастичне та комічне. Фантастично гарна комедійна казка для дорослих із першого прем'єрного показу в грудні 2015 року незмінно завойовує симпатії глядацької аудиторії в Україні й за її межами. На гастролях у Києві виступить майже вся трупа театру та близько 20 чоловік оркестру, а колоритні образи і дивовижна енергетика сценічного дійства допоможуть глядачам зарядитися прекрасним передноворічним настроєм.



Ніч перед Різдвом

Наукова квест-місія "Лабораторія мрій"

Центр сімейного дозвілля Teleport360, ВДНГ, павільйон 10

14 грудня 2019 р., 13:00

Вартість: 350 гривень

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Ця лабораторія – знахідка для юних мрійників, які вірять, що ще не всі таємниці Всесвіту розгадано, не всі найбільші відкриття здійснено та не всі суперпристрої винайдено. Адже кожен видатний учений колись був дитиною і мріяв втілити своє заповітне бажання, ну а між тим прославитися на весь світ.

Спецагенти Teleport360 допоможуть юним геніям вирушити в неймовірну подорож, упродовж якої ті будуть крутити педалі назустріч північному сяйву, змінювати кольори дотиком руки, розкривати секрети левітації, приборкувати вогонь, шукати скарби в пустелі, і всі разом вкотре доведуть, що у світі науки можливо все! Ну й куди ж без головного новорічного героя у святкові дні? Навіть справжні спецагенти вірять, що його чарівний морозний подих допоможе здійснити найсміливіші мрії кожного учасника наукової квест-місії.



Наукова квест-місія "Лабораторія мрій"

Снігова Королева

Національна опера України

14 грудня, 19:00

Вартість: 300 – 2350 гривень

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Балет поставлено за мотивами улюбленої багатьма поколіннями дітей казки Ганса Крістіана Андерсена про добро і зло, силу любові й самовідданості, але в незвичайному музичному обробленні. До основи вистави – музики Петра Чайковського – додаються мелодії Анатолія Лядова, Антона Рубінштейна, Едварда Гріга, Жюля Массне, також використано фрагменти двох симфоній Чайковського – 6-ї та "Манфред". Лібрето й музичну концепцію створили художній керівник балетної трупи Аніко Рехвіашвілі та диригент Олексій Баклан. У ролі Снігової Королеви – прима-балерина театру, заслужена артистка України Христина Шишпор.



Снігова Королева

Victoria Museum – музей костюма і стилю

Бутишів провулок, 23

14 грудня, 11:00

Вартість: для дорослих – 130 гривень; для школярів і студентів – 65 гривень

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Приватний музей костюма і стилю Вікторіанської епохи, що займає два поверхи в історичній будівлі кінця XIX століття на Печерську, відкрився навесні 2017 року. Його засновник і куратор Вікторія Лисенко вивчала музейну справу в Лондоні, відвідала безліч музеїв і виставок по всьому світу, перш ніж втілити свою мрію в Києві.

Експозиція Victoria Museum регулярно оновлюється. У приватній колекція музею – близько 100 автентичних чоловічих і жіночих костюмів та понад 350 інших експонатів, які передають атмосферу 1840 – 1910 років. Це бальне, весільне й повсякденне взуття, брошки, капелюшки, парасольки, рукавички, палиці, театральні біноклі, сумочки та інші аксесуари. До вартості квитка входить аудіогід чотирма мовами (українська, російська, англійська, китайська).



Victoria Museum – музей костюма і стилю

Ляпис 98: Всем девчонкам нравится!

Stereo Plaza

15, грудня, 19:00

Вартість: 799 – 3499 гривень

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Білорус Сергій Міхалок хоч і став брутальним рокером, заснувавши колектив Brutto, але про те, що його ранні хіти всім дівчатам і не тільки дівчатам подобаються, теж не забуває. Тому продовжує тішити шанувальників виконанням легендарних "Ливни осенние", "Зеленоглазое такси", "Ты кинула", "Яблони", "Ау". Ось і напередодні зимових свят Сергій влаштовує для всіх глядачів великий гала-концерт "Всем девчонкам нравится" у Stereo Plaza на проспекті Валерія Лобановського, 119.



Ляпис 98: Всем девчонкам нравится!

Новорічний бал Попелюшки

Національний палац мистецтв України

15 грудня, 15:00

Вартість: 120 – 290 гривень

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Театр "Колоритми" запрошує малюків подивитися добру й повчальну музичну казку, сповнену захопливих поворотів сюжету, магічних подій та персонажів, які будуть цікаві і малюкам, і їхнім батькам. На шляху героїв постане безліч перешкод і складних ситуацій, у яких їм доведеться битися зі всілякими злодіями, але у фіналі обов'язково чекає перемога. Талановиті актори вразять публіку віртуозними акробатичними номерами й вишуканою хореографією. А завдяки новому сучасному музичному оформленню казкова історія по-справжньому "оживе". Також у святковій програмі на гостей чекає неймовірне світлове піксель-шоу, можливість сфотографуватися з Дідом Морозом і Снігуронькою та отримати приємні сюрпризи, гарантовані всім учасникам.