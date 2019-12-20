Куди піти в Києві на вихідних: афіша на 20-22 грудня

Лічені дні залишають до Нового 2020 року! Тому варто весело та яскраво провести один з останніх вікендів 2019-го. І тут організатори свят можуть здивувати навіть найзатятіших туристів. Вистави, концерти, зимові гуляння та змагання гумористів – обирайте, яке шоу вам більше до вподоби найближчими вихідними, і вперед за новими враженнями!

Зимова Країна на ВДНГ

Станція метро "Виставковий центр"

20-22 грудня, з 10:00 до 21:00 (каса закривається о 20:15)

Вартість: вхід на територію парку вільний, розваги на локаціях – від 100 до 280 грн.

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Популярне місце для сімейного відпочинку – тематичний парк-фестиваль "Зимова Країна на ВДНГ" – не втомлюється тішити своїх гостей різноманітними активностями. П'ятий сезон дарує безліч можливостей весело провести час – каток, тюбингові гірки, парк крижаних скульптур, різдвяний ярмарок, контактний зоопарк та ферма метеликів, спектаклі, виставки, екскурсії, як на свіжому повітрі, так і в павільйонах. "Зимова Країна на ВДНГ" буде працювати до 1 березня 2020 року.



Зимова Країна на ВДНГ / Пресслужба

Мюзикл-феєрія "Арабська ніч"

Кінотеатр "Флоренція", проспект Маяковського, 31 20 грудня, 19:00 Вартість: 150-300 грн. Придбати квитки



Музичне шоу від театру Povir розповість відому всім історію кохання простого хлопця Аладдіна та принцеси Жасмін. Багато перешкод зустрінуть вони на шляху до свого щастя, але зрештою все зможуть подолати, а допоможе героям таємничий чаклун – джин. Актори обіцяють своїм глядачам карколомні сюжетні перипетії, надзвичайну хореографію, безліч трюків та спецефектів і проникливий вокал.

Музичне шоу "Арабська ніч" / Пресслужба

Різдвяна Фабрика Мрій

ВДНГ, станція метро "Виставковий центр"

20-22 грудня, 10:00

Вартість: 200 грн.

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Одна з найулюбленіших локацій на ВДНГ у святковий період – справжнє європейське містечко зі своїм підприємством, фабрикою ялинкових прикрас. Працьовиті місцеві мешканці – ельфи – старанно виконують бажання всіх гостей і влаштовують для дітлахів захопливу інтерактивну гру. Групи проходять усіма цехами фабрики, знайомляться з процесом виготовлення іграшок і дізнаються рецепт здійснення мрій. Кожна дитина обов'язково зробить ялинкову кульку своїми руками. Фойє павільйону оформлено у вигляді святкового ярмарку, де можна випити кави й купити додому іграшок.



Різдвяна Фабрика Мрій / Пресслужба

Київський академічний ансамбль української музики "ДНІПРО"

Будинок актора

20 грудня, 19:00

Вартість 100-150 грн.

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Ансамбль – лауреат багатьох міжнародних фестивалів та конкурсів, організатор фестивалю "Віртуози фолку", за 25 років своєї творчості неодноразово гастролював у Європі та за океаном.

Художній керівник колективу, народний артист України Любомир Матейко (скрипка), солістка, народна артистка України Олена Кулик та інші участники подарують своїм шанувальникам справжнє свято улюблених мелодій у сучасних аранжуваннях. Обіцяють надзвичайно барвистий та емоційний виступ з унікальним поєднанням тембрів і звуків.



Виступ ансамблю / Пресслужба

Дон Жуан

Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України

20 грудня, 19:00

Вартість 350-850 грн.

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Уже багато століть людство намагається осмислити постать легендарного героя-коханця та спокусника. Автори вистави вирішили показати давно відомий сюжет з несподіваного боку.

Глядачі матимуть нагоду спостерігати курйозні пригоди Дон Жуана та його вірного слуги, походеньки яких закінчаться в самому пеклі. Але до цього сумного моменту все буде досить весело.



Вистава "Дон Жуан" / Пресслужба

Winterra. Легенда казкового краю

Концерт-холл ВДНГ 20 грудня, 19:00, 21-22 грудня, 14:00, 17:00 Вартість 390-2499 грн. Дітям до 5 років (без надання окремого місця) вхід у супроводі дорослих безкоштовний Придбати квитки Прониклива історія про казковий край Winterra, де втілюються в життя найпотаємніші мрії, де у злагоді живуть чарівні звірі та птахи, де панує Його Величність Мороз. Глядачів вразять надзвичайні візуальні спецефекти, драйвові хореографічні та акробатичні номери, дивовижний вокал. Над створенням шоу працювали режисери-постановники Костянтин Томільченко та Олександр Братковський, музику написав Юрій-Юркеш Юрченко. Усі трюки виконуються без страховки, а всі вокальні номери звучать наживо. Цього року змінилося розташування входу до концерт-холлу. Потрапити на шоу Winterra можна буде з центрального входу на територію ВДНГ або з внутрішньої парковки ВДНГ (заїзд на територію платний). Для тих, хто приїде автомобілем, потрібен другий вхід до павільйону, зображений на карті.

Куди піти в Києві 20-22 грудня / Пресслужба

Зачарований політ

Державний музей авіації Національного авіаційного університету, вул. Медова, 1 (борт літака ІЛ-86)

21 грудня, 11:00, 13:00

Вартість 350 грн.

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Весела інтерактивна музична вистава про підступну королеву Наррісу, яка понад усе боялася, що її пасинок принц Едвард одружиться й забере в неї трон. Тому щороку перед Різдвом влаштовувала бал, де збирала всіх красивих дівчат королівства, які сподівалися завоювати серце принца. Але Нарріса щоразу заморожувала серце Едварда, який на балу поводився надзвичайно жорстоко, а потім не пам’ятав жодного обличчя. Аж якось принц під час полювання зустрів красуню Жізель. І ось уже зла Нарріса намагається будь-що скасувати весілля, тому відправляє наречену до… новорічного Нью-Йорка.

Тривалість вистави 60 хвилин. Кожна дитина отримає солодкий подарунок та іграшку- літачок. А Святий Миколай разом з усіма казковими героями сфотографуються з гостями за штурвалом у кабіні літака.



Музична вистава "Зачарований політ" / Пресслужба

Новорічний гармидер

Театр ляльок на лівому березі Дніпра

21 грудня 2019 р., 11:00, 13:00

Вартість 80 грн

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Концертно-ігрове шоу для малечі за участю клоуна-ведмедя, кота-факіра та змії з магічним виступом, чаклунки Герміони VIII, яка має неймовірні здібності, і приборкувачки диких тварин Рашумби Тумба-Юмби, що приїхала із самої Африки. Також глядачів потішить унікальне підводне шоу з головною зіркою святкового дійства – дресированим крокодилом.

На гостей чекає зустріч із Дідом Морозом та Снігуронькою, ігри з глядачами, запальні танці й пісні.



Новорічний гармидер / Пресслужба