Куди піти в Києві на вихідних: афіша на 6-8 грудня

Настав грудень, який традиційно пропонує велику виставково-концертну програму для дорослих і малечі. Чим ближче до різдвяно-новорічних свят, тим різноманітнішим стає розклад подій у столиці.

Але вже й перший зимовий вікенд обіцяє бути багатим на цікаві заходи. Тож обирайте активності, які вам найбільше імпонують, і вирушайте на пошуки яскравих вражень!

Зимова Країна на ВДНГ

Станція метро "Виставковий центр"

7-8 грудня, з 10:00 до 21:00 (каса зачиняється о 20:15)

Вартість: вхід на територію парку вільний, розваги на локаціях – від 100 до 280 гривень

7 грудня о 10:00 відбудеться відкриття п’ятого сезону "Зимової Країни на ВДНГ". Локації з різноманітними активностями як у павільйонах, так і на свіжому повітрі подарують відвідувачам безліч можливостей весело й активно провести час із родиною або великою компанією. Тут є і ковзанка, тюбінгові гірки, і парк крижаних скульптур, і різдвяний ярмарок, і контактний зоопарк та ферма метеликів, також щодня проходять спектаклі, виставки, екскурсії. Улюблений тематичний парк-фестиваль працюватиме для киян та гостей міста до 1 березня 2020 року.



Різдвяна Фабрика Мрій

ВДНГ, станція метро "Виставковий центр"

6-8 грудня 2019, 10:00

Вартість: 200 гривень

У святковий період кожному хочеться відчути себе трішки чарівником – створити диво власними руками. На ВДНГ – це реально! Тут є справжнє європейське містечко – з власним підприємством, фабрикою ялинкових прикрас. Місцеві мешканці – ельфи – допомагають гостям долучитися до процесу здійснення мрій. Вони проводять для дітлахів екскурсію фабрикою, де працюють цехи з виготовлення прикрас, а також показують магічну кімнату, де складають листи з побажаннями для Діда Мороза, та діляться зі своїми маленькими друзями рецептом здійснення мрій. Кожна дитина обов’язково зробить ялинкову кульку своїми руками. Вестибюль павільйону оформлено у вигляді святкового ярмарку, де можна випити кави та купити додому іграшок.



Всесвіт тіла – Body Worlds

ВДНГ, станція метро "Виставковий центр"

6 грудня, 09:00-20:00 (каса до 19:00); 7-8 грудня, 10:00-21:00 (каса до 20:00)

Вартість: 350 гривень – будні, 650 гривень – вихідні

На ВДНГ триває показ всесвітньо відомої виставки Body Worlds. Її засновник – німецький анатом Гунтер фон Гаґенс – свого часу винайшов особливий метод бальзамування – пластинацію. Для неї використовуються справжні людські тіла, що вже багато років викликає неабиякий резонанс у всьому світі. Перша виставка платинатів відбулася в Японії у 1995 році, відтоді щороку збирає мільйони глядачів, і ось нарешті демонструється в Києві. "Всесвіт тіла" на ВДНГ працюватиме до 19 січня 2020 року. На прикладах експонатів можна спостерігати за змінами, що відбуваються з нашим тілом упродовж життя, дослідити процеси життєдіяльності організму та дізнатися способи, як зберегти здоров’я якомога довше.



Rock MOZART / Моцарт Le Concert

Національний палац мистецтв Україна

6-7 грудня, 19:00

Вартість: 950-1950 гривень

Рок-опера Mozart l'Opera Rock виробництва Дова Аттья та Альбера Коена стала одним із найбільш успішних проектів 2009 – 2010 років, а також першим мюзиклом, знятим у форматі 3D, і отримала "діамантовий" статус за більш, ніж 800 тисяч проданих копій альбому. У концертній версії Rock MOZART / Моцарт Le Concert глядачі побачать історію життя, кохання та смерті великого Моцарта. Його часто називають першим рок-музикантом в історії та небаченим для свого часу бунтарем.



Роздягайся, поговоримо!

Національний палац мистецтв "Україна" (малий зал)

7 грудня, 19:00

Вартість: 200-500 гривень

Київський театр "Тисячоліття" представляє оновлену версію своєї знаменитої вистави "Ремонт або реставрація почуттів" за мотивами п’єси Рея Куні та Джона Чапмена "Ліжко, леді і джентльмени". Це історія про те, як звичайний ремонт у квартирі звичайного подружжя, Філіпа та Джоанни, може перетворити спальню на осередок курйозних і вельми пікантних ситуацій. Калейдоскоп подій, після яких у господарів просто голова йде обертом, зрештою дозволив їм та всім навколо переглянути свої відносини й відкрити нові грані почуттів. Вистава йде російською мовою, тривалість 2,5 години, з антрактом.



Лускунчик

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

08 грудня, 12:00

Вартість: 200-480 гривень

Важко уявити зимові свята без наших улюблених казок. І ось прекрасна історія про Лускунчика та Мишачого короля знову оживе на сцені. Юні артисти театру "Молодий балет Києва" покажуть чудову танцювальну феєрію на сюжет казки Амадея Гофмана в обробленні Маріуса Петіпа під музику Петра Чайковського. Глядачі побачать безліч фантастичних перетворень та карколомних пригод. Балет на дві дії, з антрактом.



Brainstorm

Caribbean Club

12 грудня, 19:00

Вартість: 990-4900 гривень

Зірковий шлях цього гурту почався ще в їхні шкільні роки в невеличкому містечку Єлгава, Латвія. П’ятеро друзів заснували колектив, який існує вже 30 років і належить до світових рок-зірок. За цей час Brainstorm випустив 22 альбоми, успішно представив рідну Латвію на Євробаченні 2000 року, посівши 3 місце, і збирає величезні зали на концертах по всьому світу. Цього року група відзначає ювілей творчої діяльності та виступить 12 грудня в Києві з новою концептуальною програмою "30 музичних історій", до якої увійшли найважливіші для артистів пісні, улюблені треки глядачів та нові композиції. Традиційно прозвучать Lidmašīnas, хіт юних Brainstorm, легендарна My Star, написана для Євробачення, Maybe – справжня візитівка гурту, а також відомі всім "Ветер", "Выходные", Colder, Thunder Without Rain, "Ты не один", "Контакты".