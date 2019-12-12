Куди піти взимку у Києві: добірка найяскравіших подій

З початком зими частину зими чарівно засніжило. Від того чимало людей побігли купувати новорічні прикраси для будинків, а також планувати свої святкові вихідні. Куди піти, що побачити та де повеселитись цієї зими підкаже вам наша традиційна добірка подій.

Від веселощів на ВДНГ до проникливих концертів у найкращих клубах столиці. Беріть за компанію своїх рідних і друзів, та насолоджуйтесь зимою разом з нами!

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Різдвяна фабрика мрій

Грудень-січень

ВДНГ

Вартість: 200 гривень

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Усі ми хоча б раз мріяли потрапити в місце, де здійснюються мрії. Цієї зими їх здійснюватимуть на ВДНГ. Усю зиму тут працює дивовижна фабрика з чарівними ельфами, які вчать відвідувачів вірити в здійснення своїх бажань і мистецтву виготовлення ялинкових прикрас. Під час прогулянки по фабриці гості беруть участь в інтерактивному шоу і отримують в подарунок унікальну ялинкову іграшку, зроблену власноруч.



Різдвяна фабрика мрій

ДахаБраха

6 грудня 19:00

Палац спорту

Вартість: 390 – 2450 гривень

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Палац спорту в 2019 зібрав, здається, всіх знакових українських артистів. Гурт "ДахаБраха", якого за правом вважають візитною карткою України, теж запросили для виступу у своєму залі. Нагадаємо, що "ДахаБраха" – справжній музичний феноменом. Їхні пісні звучать в популярних американських серіалах та рекламі, а самі вони грають в ефірі ВВС, тому ви неодмінно повинні і послухати чуттєві і таємничі композиції музикантів.

DakhaBrakha – Monakh: дивіться відео онлайн

Дискотека 80-х

7 грудня 19:00

Палац спорту

Вартість: 790 – 2950 гривень

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Тригодинний марафон eurodance-хітів – ось, що таке дискотека 80-х. Цього разу машина часу перенесе слухачів у часи творчих експериментів, яскравих костюмів і запальних поп-ритмів. Серед учасників головні зірки свого часу: Ricchi e Poveri, Samantha Fox, Savage і німецький колектив Dschinghis Khan!

Популярний хіт 80-х: дивитись онлайн

Зимова країна на ВДНГ

7 грудня – 1 березня, щодня з 10:00 до 22:00

ВДНГ

Вартість: вхід на територію парку вільний

За чотири сезони тематичний парк розваг "Зимова країна на ВДНГ" встиг перетворитися на головний різдвяну майданчик не тільки для всіх киян, а й для гостей столиці. П'ятий сезон роботи парку обіцяє стати ще більш захоплюючим, ніж всі попередні. Цього року організатори значно розширили тематику розваг, додавши на карту ВДНГ унікальні локації для дорослих і дітей. А фундаментальної концепцією сезону стала тема втілення мрії. Працювати все розваги парку будуть з самого першого зимового місяця і поки до Києва не прийде весна. Одним словом, точно встигнете!



Зимова країна на ВДНГ

До теми: Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята

Brainstorm

12 грудня, 19:00

Caribbean Club

Вартість: 890 – 4900 гривень

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Складно в це повірити, але група Brainstorm на сцені вже 30 років. Про творчий шлях, який їм довелося пройти за цей період часу, музиканти розкажуть під час своєї нової програми "30 музичних історій", замість слів – головні хіти групи за ці 30 років. Пісні, що підкорили світ, які з теплом і ностальгією зберігаються в серці кожного, чия юність припала на 2000-ті, стануть основою цього зимового вечора.

Brainstorm – Ветер: дивитись відео онлайн

Disney On Ice. Крижане серце

3-6 січня, 10:30, 14:30, 18:30

Палац спорту

Вартість: 499 – 999 гривень

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Сенсаційна історія "Крижаного серця" оживає в оригінальній виставі компанії Disney на льоду. Блискучі фігурні трюки, спецефекти і музика перенесуть глядачів у чарівне королівство Еренделл. Разом з головними героями улюбленого мультфільму на сцену вийдуть і інші популярні персонажі Дісней: Міккі і Мінні Маус, прекрасні принцеси, зірки мультфільмів "Король лев", "Історія іграшок", "У пошуках Дорі".



Disney On Ice. Крижане серце

Детальніше про подію: Крижане серце: де дивитись казкову історію в Києві

Uriah Heep

7 лютого, 19:00

Міжнародний центр культури і мистецтв

Вартість: 349 – 1999 гривень

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50 років на сцені – чим не привід влаштувати гучну рок-вечірку? Саме її і влаштують Uriah Heep. "У світі немає стільки алкоголю, щоб відсвяткувати цей ювілей", – каже про майбутнє свято сам лідер гурту Мік Бокс, проте достатня кількість шанувальників гурту в Києві точно знайдеться.

Uriah Heep – Sympathy 1977: дивитись відео онлайн

Nazareth

10 лютого, 19:00

Міжнародний центр культури і мистецтв

Вартість: 280 – 1950 гривень

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Ще одні легенди рок-музики влаштують екстремальний лайв для багатотисячної армії фанів. Концерт Nazareth обіцяє розгін крови до надзвукової швидкості та гарну порцію рок-адреналіну.

Nazareth – Love Hurts 1975: дивитись відео онлайн

#ПРОЛЮБОВ

14 лютого, 19:00

Stereo Plaza

Вартість: 350 – 800 гривень

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14 лютого всі романтики Києва зберуться в Stereo Plaza святкувати День святого Валентина. Співати #Пролюбов будуть "Скрябін", "Друга Ріка", LETAY і Юркеш. Концерт стане відмінним подарунком для всіх закоханих, а ще – унікальною можливістю призначити побачення на найбільшій музичній вечірці країни.

Друга Ріка – Секрет: дивитись відео онлайн

Forever Amy

20 лютого, 19:00

Міжнародний центр культури і мистецтв

Вартість: 249 – 1699 гривень

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Платинові диски, Греммі, унікальний стиль, незабутній голос, пісні, що рвуть душу – все це Amy Winehouse. 8 років пройшло з трагічної загибелі видатної співачки, а її пісні ще й досі популярні. Forever Amy – це програма, яку створили музиканти, що грали з Вайнхаус. Ви почуєте всі пісні Amy, що вже стали класикою.

Amy Winehouse – Rehab: дивитись відео онлайн