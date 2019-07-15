Куди піти в Трускавці: мальовничі місця, які здивують кожного

Трускавець – це популярний український курорт, який розташований у мальовничих Карпатах. Тисячі людей приїжджають сюди не лише оздоровитись, але й прекрасно провести час.

Цілющі мінеральні води, теплий та м'який клімат, красиві краєвиди – це все ви знайдете у Трускавці. Його вважають справжньою перлиною України, адже місто розташоване у передгір'ї Карпат на висоті 400 метрів над рівнем моря.

Цікаво! Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою

Тисячі туристів зі всього світу обирають Трускавець, зокрема, через цілющі джерела мінеральних вод. У трускавецькому родовищі налічується 25 лікувальних вод. Однією з найвідоміших є "Нафтуся". Таку назву вона отримала через специфічний присмак нафти і запаху сірководню. Вважається, що вода покращує обмін речовин людського організму. Вона лікує проблеми з нирками, кишківником, сечокам'яні хвороби тощо.

Трускавець стане ідеальним відпочинком для всієї сім'ї. Адже там ви зможете покращити стан здоров'я, а також весело провести час. Куди піти та які місця варто побачити – читайте далі у матеріалі.

Центральний парк Адамівка

Розташування: вулиця Бориславська, 1

Ідеальним місцем для романтичних прогулянок, затишних зустрічей та теплих розмов стане центральний парк Адамівка або як його ще називають "Курортний". Він розташований у центральній частині міста.



Курортний парк у Трускавці

Уже понад 30 років парк є пам'яткою садово-паркового мистецтва України. Він вражає великою кількість декоративних та екзотичних насаджень. На 60 гектарах ростуть як молоді дерева, так і рослини, яким вже понад 100 років.



Пам'ятник Адаму Міцкевичу у парку

У парку можна роздивитись безліч різноманітних скульптур, які, до слова, подарувала одна з відпочивальниць курорту. На території також є відомі джерела молодості та краси – водобази з мінеральними водами "Юзя", "Фердинанд", "Броніслава" та "Едвард".

Художній музей імені Михайла Біласа

Розташування: майдан Кобзаря, 5

Графік роботи: щоденно, окрім понеділка, з 10:00 до 18:00

Прогулюючись парком Адамівка варто також заглянути у художній музей імені Михайла Біласа. Він розміщений в одному з найкрасивіших будинків ХХ століття віллі "Гопляна".



Художній музей імені Михайла Біласа

У музеї ви знайдете унікальну колекцію текстилю відомого українського митця Михайла Біласа. Там представлені 150 його авторських робіт, серед них – килими, верети, ліжники, вишивані серветки, доріжки, подушки тощо.



Роботи Михайла Біласа

Вілла "Постій"

Розташування: майдан Кобзаря, 5

Вілла вважається найстарішою у місті Трускавці, яка збереглась до нашого часу. Збудував її у 1843 році один із тодішніх власників Трускавця граф Жутловський. Будівля розташована навпроти Палацу культури імені Тараса Шевченка.



Вілла "Постій"

У 2004 році історична пам'ятка стала приватною власністю та перетворилась на готель "Вілла Вікторія".

Нині будинок своїм виглядом нагадує швейцарський будинок. Однак перед реконструкцією він був наближений до стилю бойківських та гуцульських дерев'яних хат.



Вілла нагадує швейцарський будинок

Собор святого Миколая

Розташування: вулиця Стебницька, 2

Однією з найстаріших пам'яток архітектури Трускавця є Греко-католицький собор святого Миколая. Він розташований в самому центрі міста. Згідно з документами, дерев'яна церква на цьому місці з'явилась ще у ХVI столітті.

Навпроти собору розташовані красиві скульптури – "Ісус і самарянка", Монумент борцям за волю України та пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому.



Собор святого Миколая

Польський костел

Розташування: вулиця Суховоля, 1

Неподалік головної площі Трускавця розташований Римо-католицький костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, який відкрили у 1860 році. Сама будівля є невеликою, однак, вражає красивим внутрішнім оздобленням.

Церковні служби у храмі відбуваються двома мовами – українською та польською. Окрім цього, там часто можна послухати лекції, читання віршів та органні концерти.



Польський костел

Дерев'яний ринок

Шукаєте красиві сувеніри для подарунка рідним та друзям? Тоді вам необхідно заглянути на Дерев'яний ринок. Саме там ви знайдете різноманітні картини, посуд, прикраси та вироби з дерева на будь-який смак та розмір гаманця.

Варте уваги! Недооцінені маршрути Україною: топ-3 найцікавіші місця, де можна відпочити влітку

Що цікаво, більшість виробів – це ручна робота місцевих майстрів.



Продукція на Дерев'яному ринку

Скелі Довбуша

Розташування: село Бубнище, Івано-Франківська область

Любителям активного відпочинку необхідно відвідати відомі скелі Довбуша. З них відкриваються неймовірні краєвиди на чарівну природу Карпат. Скелі розташовані недалеко від Трускавця біля села Бубнище. Туди можна легко потрапити, замовивши екскурсію. Її вартість становитиме приблизно 200-400 гривень з людини.



Скелі Довбуша

Відомо, що скелі заввишки до 80 метрів утворились приблизно 70 мільйонів років тому на дні моря. У I тисячолітті до нашої ери там було язичницьке святилище.

Згодом воно перетворилось на печерний монастир. У XVII-XVIII столітті це місце слугувало сховищем для опришків. Через це скелі названі на честь їхнього ватажка Олекси Довбуша.



Скелі віком приблизно 790 мільйонів років

Фото: Horoshiyblog, Linkedin, Unexplainedgr, Національний музей Михайла Біласа.