Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць

Аромат шоколадного какао, мороз на щоках та золоті вогники – вже майже прийшла найбільш казкова пора у році. Не знаєте, куди поїхати на Новий рік-2020? LifeStyle 24 підготував добірку фантастичних місць для святкування Нового року в Україні.

Накупити їжі на декілька днів, нарізати тазик олів'є та затаритися мандаринами... Ваше святкування Нового року виглядає так само? Але ж все може бути за іншим сценарієм!

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Засніжені Карпати

"Бухта вікінгів"

Відчути та побачити гори можна лише у 12 кілометрах від Львова. Там розташований курортний готель "Бухта вікінгів". Це унікальний комплекс, що має два озера та величезну територію у 12 гектарів. Там ви можете орендувати номер з балконом з фантастичним краєвидом на ліс.

"Бухта вікінгів"

Також курортний готель пропонує стати справжнім лицарем, взяти участь у турнірах, скуштувати древній напій вікінгів, відчути себе найвлучнішим стрільцем з лука, покататись на санях та навіть долучитися до етнічних танців.



"Бухта вікінгів" розташована у 12 кілометрах від Львова

Mardan Palace SPA Resort 4*

Для тих, хто хоче провести Новий рік з шиком, але не знає, куди поїхати на Новий рік – скористайтеся пропозицією від Mardan Palace SPA Resort 4*. Окрім гірськолижного відпочинку, на вас чекають спа-комплекс, бані, басейн, соляна кімната. Всі номери в готелі зі свіжим ремонтом і оформлені в європейському стилі з карпатською родзиною. Також в готелі є ресторан національної кухні й бар.



Mardan Palace SPA Resort 4*

"Гуцульський край" в Яблуниці

Спокійний відпочинок, чисте повітря та незабутні краєвиди засніжених вершин – все це ви знайдете у садибі "Гуцульський край". Вона розташована у селі Яблуниця недалеко від популярного гірськолижного курорту Буковель. Від готелю зручно добиратися відразу до двох підйомників, а до Буковельських спусків всього 9 кілометрів.



Чисте повітря та незабутні краєвиди у Карпатах гарантовані

"Вілла Олена"

Вигідні ціни на святкування Нового року пропонує готельний комплекс "Вілла Олена". Там ви зможете відпочити на буковельських гірськолижних трасах, смачно поїсти та поплавати у басейні. А панорамний вид з ресторану зробить святкування незабутнім.

Панорамний вид з ресторану зробить святкування незабутнім

Казковий Львів

Хоч раз у житті треба побувати у Львові на Новий рік. У цю пору місто сяє іншими барвами, пахне глінтвейном та мандаринами. До слова, у передноворічний період у Львові розпочинає роботу різдвяний ярмарок, що є єдиним ярмарком європейського зразка в Україні.



Різдвяний ярмарок у Львові

Окремий день треба відвести на екскурсію замками Львівщини. Придбати тур ви зможете або безпосередньо у Львові, або заздалегідь – в інтернеті. Насправді їх дуже багато, а ціни – лояльні. У новорічну ніч ви зможете відвідати заклад, яких у Львові чимало. Радимо забронювати столик заздалегідь, адже у топових закладах місця швидко закінчуються.



Новий рік у Львові

Затишні Чернівці

Цікаво, що у 2018 році Чернівці потрапили до рейтингу найкращих міст України для святкування Нового року. Саме у період новорічних свят затишні вулички Чернівців перетворюють на казку.



Затишні вулички Чернівців

У місті встановлюють багато експозицій, які неабияк тішать не лише дітей, але й дорослих.



Казкові експозиції у Чернівцях

Веселих свят!