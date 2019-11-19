Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць

458 Читать новость на русском
Де відсвяткувати Новий рік-2020 в Україні / Колаж: LifeStyle 24

Аромат шоколадного какао, мороз на щоках та золоті вогники – вже майже прийшла найбільш казкова пора у році. Не знаєте, куди поїхати на Новий рік-2020? LifeStyle 24 підготував добірку фантастичних місць для святкування Нового року в Україні.

Накупити їжі на декілька днів, нарізати тазик олів'є та затаритися мандаринами... Ваше святкування Нового року виглядає так само? Але ж все може бути за іншим сценарієм!

Читайте також: Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні

Засніжені Карпати

  • "Бухта вікінгів"

Відчути та побачити гори можна лише у 12 кілометрах від Львова. Там розташований курортний готель "Бухта вікінгів". Це унікальний комплекс, що має два озера та величезну територію у 12 гектарів. Там ви можете орендувати номер з балконом з фантастичним краєвидом на ліс.

"Бухта вікінгів"

Також курортний готель пропонує стати справжнім лицарем, взяти участь у турнірах, скуштувати древній напій вікінгів, відчути себе найвлучнішим стрільцем з лука, покататись на санях та навіть долучитися до етнічних танців.

Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні
"Бухта вікінгів" розташована у 12 кілометрах від Львова

  • Mardan Palace SPA Resort 4*

Для тих, хто хоче провести Новий рік з шиком, але не знає, куди поїхати на Новий рік – скористайтеся пропозицією від Mardan Palace SPA Resort 4*. Окрім гірськолижного відпочинку, на вас чекають спа-комплекс, бані, басейн, соляна кімната. Всі номери в готелі зі свіжим ремонтом і оформлені в європейському стилі з карпатською родзиною. Також в готелі є ресторан національної кухні й бар.

Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні
Mardan Palace SPA Resort 4*

  • "Гуцульський край" в Яблуниці

Спокійний відпочинок, чисте повітря та незабутні краєвиди засніжених вершин – все це ви знайдете у садибі "Гуцульський край". Вона розташована у селі Яблуниця недалеко від популярного гірськолижного курорту Буковель. Від готелю зручно добиратися відразу до двох підйомників, а до Буковельських спусків всього 9 кілометрів. 

Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні
Чисте повітря та незабутні краєвиди у Карпатах гарантовані

  • "Вілла Олена"

Вигідні ціни на святкування Нового року пропонує готельний комплекс "Вілла Олена". Там ви зможете відпочити на буковельських гірськолижних трасах, смачно поїсти та поплавати у басейні. А панорамний вид з ресторану зробить святкування незабутнім.

Панорамний вид з ресторану зробить святкування незабутнім

Казковий Львів

Хоч раз у житті треба побувати у Львові на Новий рік. У цю пору місто сяє іншими барвами, пахне глінтвейном та мандаринами. До слова, у передноворічний період у Львові розпочинає роботу різдвяний ярмарок, що є єдиним ярмарком європейського зразка в Україні.

Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні
Різдвяний ярмарок у Львові

Окремий день треба відвести на екскурсію замками Львівщини. Придбати тур ви зможете або безпосередньо у Львові, або заздалегідь – в інтернеті. Насправді їх дуже багато, а ціни – лояльні. У новорічну ніч ви зможете відвідати заклад, яких у Львові чимало. Радимо забронювати столик заздалегідь, адже у топових закладах місця швидко закінчуються.

Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні
Новий рік у Львові

Затишні Чернівці

Цікаво, що у 2018 році Чернівці потрапили до рейтингу найкращих міст України для святкування Нового року. Саме у період новорічних свят затишні вулички Чернівців перетворюють на казку. 

Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні
Затишні вулички Чернівців

У місті встановлюють багато експозицій, які неабияк тішать не лише дітей, але й дорослих. 

Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні
Казкові експозиції у Чернівцях

Веселих свят!

Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні
43368
Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України LifeStyle Статті Публікації Новини Львова Подорожі Новорічні свята Карпати Новини Чернівців Відпочинок Готелі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні 14:11 Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
Квітослава Туз 43368
Міжнародний день чоловіків: топ-5 найуспішніших українців
сьогодні 13:35 Міжнародний день чоловіків: топ-5 найуспішніших українців
Анастасія Манюхіна 3103
5 найкращих комедій 2018-2019 років на думку глядачів: яскрава підбірка
18 листопада 16:40 5 найкращих комедій 2018-2019 років на думку глядачів: яскрава підбірка
Марта Вересюк 2314
Пуховик – як носити головний тренд зими: огляд люксових брендів і мас-маркету
18 листопада 11:21 Пуховик – як носити головний тренд зими: огляд люксових брендів і мас-маркету
Анастасія Манюхіна 1324
Руслана Писанка святкує день народження: 5 фактів про знамениту акторку
17 листопада 17:31 Руслана Писанка святкує день народження: 5 фактів про знамениту акторку
Юлія Михайлова 5261
Новини
Більше новин
Залиште відгук