Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми

Офіційно травневі вихідні навесні 2019 року триватимуть аж п'ять днів – з 27 квітня до 1 травня включно. Це чудовий час, аби провести його з рідними та друзями, відпочити, набратися нових сил і натхнення. Вихідні можна традиційно провести на природі з шашликами, а можна відправитися назустріч пригодам і відвідати красиві й цікаві куточки України.

Загалом в останній місяць весни на українців чекають аж 9 вихідних та 22 робочих дні.

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У травні буде два офіційних вихідних дні – 1 та 9 травня. Проте, до них ще можна додати й чотири останні дні квітня, які також будуть неробочими. У неділю 28 квітня християни святкуватимуть Великдень, вихідний якого переноситься на понеділок, 29 квітня. Вівторок, 30 квітня, також буде вихідним, проте його доведеться відпрацювати у суботу, 11 травня.

Травневі вихідні 2019 в Україні:

27 квітня – субота

28 квітня – неділя (Великдень)

29 квітня – понеділок (переноситься вихідний за Великдень)

30 квітня – вівторок (відпрацьовується у суботу, 11 травня)

1 травня – День праці (середа)

9 травня – День Перемоги (четвер)



Вихідні у травні 2019 року

П'ять вихідних на травневі свята – чудова можливість вирушити в невелику подорож. Україна багата на цікаві місця, куди можна поїхати навесні, щоб помилуватися красивими пейзажами гір, бурхливих річок, неповторним цвітінням сакур і нарцисів, відпочити на березі моря або ж погуляти вуличками затишного Львова, Чернівців чи Києва.

Аби провести ці вихідні з користю та насолодою для себе, варто наперед спланувати весь відпочинок – обрати маршрут, подбати про квитки на потяг чи автобус, забронювати готель та скласти список місць, де обов'язково треба побувати.

Журналісти 24 каналу підготували для вас найцікавіші пропозиції, де відпочити на травневі свята в Україні у 2019 році.

Куди поїхати на травневі свята на море в Україні

Травневі вихідні – чудовий час, аби поїхати на Чорне чи Азовське море. Купатися зарано, адже вода ще прохолодна, проте чудова прогулянка берегом моря вам гарантована. Ви зможете насолодитися шумом хвиль, помилуватися на яхти та судна в морському порту, та навіть відправитися на морську прогулянку.

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В Україні є безліч морських курортів, куди можна поїхати на травневі вихідні: Одеса, Затока, Чорноморськ, Грибівка, Залізний Порт, Скадовськ, Лазурне, Приморське, Коблево, Рибаківка, Кінбурнська коса, Очаків, Кирилівка, Бердянськ тощо.

Одеса – морська перлина України. Весною тут можна погуляти набережною, не побоюючись спеки, і відвідати усі найцікавіші локації міста. На вас чекає безкрає Чорне море, знаменитий одеський колорит, весела дружня атмосфера, відпочинок в затишних двориках, Дерибасівська, Потьомкінські сходи, Приморський бульвар, Воронцовський палац, затишні парки Одеси і гучні дискотеки Аркадії на березі.



Вид на морський порт в Одесі

Коблеве – селище на Миколаївщині, орієнтоване на сімейний відпочинок. Пляж тягнеться на 6 кілометрів і весь – у дрібному чистому піску. Це зручно для туристів, а особливо для діток, які зможуть на березі моря будувати замки з піску. Село дуже мальовниче, і тут ви знайдете комфортне житло на будь-який смак і гаманець. Окрім того, у Коблевому є багато розваг для відпочивальників: дельфінарій і аквапарк, які не залишать байдужими жодну дитину, прогулянки морем на яхтах і катамаранах, водних мотоциклах, багато кав'ярень, ресторанів та різні екскурсії.

Залізний Порт чудово підійде для активного відпочинку молоді. Селище розташоване на Херсонщині та омивається водами Чорного моря. Для туристів тут працює безліч цікавих ресторанів, кафе, нічних клубів та готелів.



Море в Залізному порті

Скадовськ – ідеальне місце для спокійного родинного відпочинку з дітьми в Херсонській області. Тут можна відновити свої сили, набратися енергії та покращити здоров'я. У Скадовську є тепле море, неглибоке узбережжя, м'який клімат, велика кількість розважальних заходів і фестивалів, парк атракціонів, аквапарк та добре розвинена міська інфраструктура.

Куди поїхати на травневі свята на автомобілі та з дітьми

Закарпаття

Наприкінці квітня – на початку травня Ужгород манить мандрівників з усієї України, які приїжджають насолодитися неймовірним цвітінням сакури і магнолії. Місто наче тоне в рожевих тонах і перетворюється на справжню казку.



Сакури в Ужгороді

В Ужгороді розташована найбільша в Європі Алея сакур, що простягнулася вздовж берега річки Уж, на Православній та Київській набережних. Переважно японська вишня цвіте два тижні, а пік цвітіння, коли її гілки вкриваються пишними рожевими квітами – неймовірно захоплююче явище.

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Весною в Ужгород варто їхати не лише аби погуляти поміж сакурами та зробити десяток чарівних фото. По цілому місту розкидані безліч цікавих міні-скульптур. Для туристів, а особливо для дітей, їх пошук перетворюється на справжній квест. Зараз в Ужгороді можна побачити такі скульптурки: сім'я їжачків, солдата Швейка, найменша статуя Свободи, кубик Рубика, помічник Святого Миколая, рибки, Ейфелева вежа, скульптура виноробству тощо.



Скульптура "Свободівка" в Ужгороді

Потрапивши в столицю Закарпаття, варто відвідати й знаменитий Ужгородський замок. Майже тисячу років на Замковій горі височіє велична фортеця, тому там і до нині панує справжня атмосфера старовини.



Ужгородський замок

Де знайти: Капітульна вулиця, 33, Ужгород.

Якщо ви приїхали на Закарпаття на початку травня, обов'язково відвідайте ще одне неймовірне місце – Долину нарцисів. Вона розташована на околиці міста Хуст в урочищі Кіреші і є частиною Карпатського біосферного заповідника. Тисячі диких нарцисів розквітають на підніжжі карпатських гір і створюють дивовижної краси картину.



Долина нарцисів

Де знайти: урочище Кіреш, за 4 кілометри від міста Хуст Закарпатської області.

Карпати

Українські Карпати цілий рік заманюють туристів своєю красою, екстремальним відпочинком, гірськими прогулянками та неповторною атмосферою дрімучих лісів. Травневі вихідні – чудовий час, аби поїхати в гори, відпочити та набратися нових вражень. У цей час Карпати особливо красиві, адже на їх підніжжі починають розпускатися перші квіти, а високо в горах ще лежить сніг.



Весняні Карпати

У Карпатах на Івано-Франківщині найперше варто відвідати одне з невеличких гірських містечок – Яремче, Ворохту або Верховину. Під час відпочинку можна помилуватися мальовничими весняними горами і підкорити Говерлу, подивитися на шумні водоспади, покататися на конях та додати трішки екстриму – відправитися в рафтинг-тур на річці Черемош. Саме травень найкращий весняний час для повних адреналіну прогулянок по гірських порогах бурхливої річки.



Рафтинг по Черемошу

Відчути справжній карпатський дух та гуцульський колорит можна у місті Косів. Окрім мальовничої природи та неповторних краєвидів, Косів славиться унікальними виробами народно-декоративного мистецтва. Тут можна придбати писанки, різьблені із дерева шкатулки, посуд, вишиті сорочки зі стародавніми візерунками, керамічний посуд, покривала із овечої вовни та багато іншого.



Гуцульський фестиваль у Косові

Львів

Прекрасний європейський Львів вражає красою, гостинністю, неповторною аурою і унікальністю. Туристи полюбляють відвідувати місто у будь-який час року. Проте, у травні місто порине в атмосферу фестивалів та неповторне святкування Великодня.



Великодній ярмарок у Львові

У центрі міста перед Оперним театром традиційно встановлюють величезну писанку та відкривається великодній ярмарок. Традиційно на ньому можна придбати цікаві сувеніри, прикраси, вишитий одяг, мед, плетені кошики, солодощі, карпатський чай і квас, стави на грилі тощо. Окрім того, на ярмарку постійно проходять майстер-класи народних майстрів, писанкарів, гончарів, різьбярів, кондитерів, які навчають охочих своїй справі.

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Найцікавіший відпочинок на травневі свята гості міста отримають завітавши у Шевченківський гай. Там, пройдуть фестини "Великдень у гаю". Програма свята переповнена духовними та красивими українськими традиціями: на святкових галявинах водитимуть гаївки, веснянки, проводитимуть конкурси, флешмоби, середньовічні лицарські бої, виступи фольклорних колективів.



Гаївки у Шевченківському гаю

Де знайти: вулиця Чернеча Гора, Львів.

Працює з 9:00 до 18:00.

Якщо приїдете на вихідних в столицю Галичини, обов'язково прогуляйтеся площею Ринок та мальовничими вуличками, випийте запашної львівської кави, зайдіть у патріотичну "Криївку", підніміться на ратушу та Високий замок, помилуйтеся старовинною архітектурою та величними соборами. Місто Лева назавжди залишиться у вашій пам'яті приємним та незабутнім спогадом.



Площа Ринок у Львові

Київ

Величний Київ – здивує навіть досвідченого туриста. Він гостинний, просторий, затишний, з позитивною енергетикою, древньою історією та безліччю дивовижних місць. Навіть кияни можуть роками жити тут, але так і не побувати в мальовничих місцях української столиці. Одного дня точно замало, аби пройти усі найцікавіші маршрути в місті та побувати у неповторних місцях.

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Прогулянку столицею розпочніть з мальовничого Андріївського узвозу. Це вулиця-музей, одна з головних визначних пам'яток Києва, де жили і працювали видатні діячі науки і культури. Зараз в будинках вздовж старовинного узвозу розташовані галереї, музеї, театри, художні майстерні.



Андріївський узвіз

У центрі Києва розкинувся легендарний Майдан Незалежності. За останні роки він став символом незламності та патріотизму українців. 5 років тому на майдані розпочалась Революція Гідності, яка назавжди переламала хід історії країни та її народу. У центрі столиці й досі є місця та пам'ятники, які нагадують ті буремні події та загиблих ангелів Небесної сотні, що віддали життя за незалежність України.



Вид на Майдан Незалежності

Від Майдану Незалежності можна прогулятися Хрещатиком, вулицями Софіївською, Інститутською, піднятися до Кабінету міністрів, Верховної ради чи адміністрації Президента. Також від нього можна піти до Софійської площі та собору, Михайлівського золотоверхого собору та Золотих воріт.

У Києві обов'язково треба погуляти по набережній Дніпра. У теплу пору року кияни та гості міста часто влаштовують тут затишні посиденьки та насолоджуються красою могутньої річки. Гуляючи дніпровською набережною, можна побачити міст Патона, чарівну Церкву на воді, річковий вокзал, Поштову площу та Пішохідний міст. Окрім того, з неї відкривається приголомшливий вид на Дніпровські пагорби і дзвіницю Києво-Печерської лаври.



Вечірня набережна Дніпра в Києві

Київ – скарбниця цікавих місць для відпочинку і дорослих, і дітей. У столиці є безліч розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, ресторанів, дельфінарій, зоопарк, аквапарк тощо. Тому, якщо ви шукаєте насичений та цікавий відпочинок на травневі вихідні – приїжджайте у Київ.

Умань

У травні, коли природа розпускає свої зелені віти і весняні квіти, варто відвідати неповторну перлину України – Софіївський дендропарк "Софіївка" в Умані. Тут ви поринете в романтичну казку та зможете побачити ставок з лебедями, фонтани, водоспади, альтанки, цікаві паркові скульптури тощо. Уманська "Софіївка" – чарівний рукотворний сад, що приваблює туристів своєю неповторною красою та затишною атмосферою.



Уманський дендропарк "Софіївка"

Де знайти: Київська вулиця, 12а, Умань.

В Умані є ще одна унікальна локація, яку варто побачити – світломузичні фонтани "Перлина кохання". Це єдиний в Україні комплекс на воді і на суші. Феєричне шоу фонтанів відображається на водному екрані площею 200 квадратних метрів. Він розташований у сквері на Осташівському ставі. Чаша головного фонтану становить рекордні 450 квадратних метрів, а висота струменя плаваючого фонтану на ставку – 19 метрів.



Світломузичний фонтан в Умані

Де знайти: вулиця Незалежності, 41А, Умань.