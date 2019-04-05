Куди поїхати на травневі свята в Європі: топ-5 міст, що захоплюють красою

Відпочинок у Європі на травневі свята стає щораз популярнішим серед українців. Під час цієї подорожі можна відвідати навіть декілька країн. Мандрівка Європою – хороша можливість втекти від звичного життя, пізнати культуру різних міст, їх традиції, познайомитися з місцевими жителями, отримати незабутній досвід і наповниться новими неймовірними емоціями.

Куди поїхати на вихідні у травні в Європу

У травні українці матимуть аж 9 вихідних та 22 робочих дні. Так, у цей місяць випадає два додаткові офіційні вихідні – 1 та 9 травня. До них можна додати ще чотири останні дні квітня, які також будуть неробочими.

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У неділю, 28 квітня, християни православного обряду святкуватимуть Великдень, вихідний якого переноситься на понеділок, 29 квітня. Вівторок, 30 квітня, також буде вихідним, проте його доведеться відпрацювати у суботу, 11 травня.

Травневі вихідні 2019 в Україні:

27 квітня – субота

28 квітня – неділя (Великдень)

29 квітня – понеділок (переноситься вихідний за Великдень)

30 квітня – вівторок (відпрацьовується у суботу, 11 травня)

1 травня – День праці (середа)

9 травня – День Перемоги (четвер)



Вихідні у травні 2019 року

Аби провести ці вихідні яскраво та незабутньо – не засиджуйтесь вдома, а вирушайте у подорож. Європа манить туристів з усього світу весняними пейзажами високогір'я Альп, теплим Середземним морем, барвистим цвітінням тюльпанів у Нідерландах, містичними замками, сучасними парками розваг та різноманіттям культур народів.

У 2017 році Україна отримала безвіз з країнами ЄС, тому влаштувати таку подорож тепер набагато легше. Проте, перед поїздкою обов'язково треба спланувати відпочинок та подбати про квитки на літак, чи автобус, забронювати готель та скласти список місць, які варто відвідати. А ще – не забудь про закордонні паспорти та гарний настрій у дорогу.

Журналісти 24 каналу підготували для вас топ-5 цікавих та вигідних пропозицій, куди поїхати відпочити на травневі свята в Європу у 2019 році.

Париж

Місто кохання, найромантичніший куточок світу – як тільки не називають столицю Франції Париж. І справді, це місто, яке захоплює з першого знайомства, зачаровує архітектурою та унікальною атмосферою. Французька столиця славиться найсмачнішими круасанами, вишуканими терасами кафе, спокійним відпочинком на набережній Сени, чергами туристів біля Ейфелевої вежі та казковим Діснейлендом.

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Знайомство з Парижем можна розпочати з екскурсії Лувром. Це найбільш популярний мистецький музей у всьому світі. Саме у ньому зберігається оригінал відомої картини "Мона Ліза". Загалом на 5 поверхах грандіозного музею охочі мають змогу побачити понад 35 тисяч експонатів.



Паризький Лувр

Окрім Лувру у Парижі обов'язково треба піднятися на Ейфелеву вежу. Ця величезна металева конструкція з заліза – символ Парижа, який щороку відвідує понад 6 мільйонів туристів. Фото під вежею – обов'язковий атрибут для всіх, хто приїхав до Парижа. Проте, найгарніше біля Ейфелевої вежі ввечері, коли вона світиться мільйонами вогників і створює навколо казкову атмосферу.



Ейфелева вежа

Під час вікенду в Парижі також безперечно треба побувати на Монмартрі, звідки відкривається прекрасний вид на місто, прогулятися Латинським кварталом в центрі міста, що нагадує про історичні події минулого, зайти у Собор Паризької Богоматері, Версальський палац, Базиліку Сакре-Кер та побачити Тріумфальну арку, що гордо височіє над Єлисейськими полями.



Район Монмартр у Парижі

Якщо ви приїхали в Париж на відпочинок з дітьми, то першим у списку місць, які треба відвідати, стане Діснейленд. Це цілий світ чудес і розваг, розташований у передмісті Парижа. Французький Діснейленд – найбільший парк атракціонів у Європі. Відпочинок у ньому припаде до душі кожному, адже тут є парк атракціонів і парк Кіностудій Уолта Діснея, різні розважальні центри, музичні клуби, понад 50 тематичних ресторанів і кафе, проходять захопливі екскурсії на човнах, тематичні ярмарки і паради з шоу персонажів казок і мультфільмів.



Паризький Діснейленд

Париж – особливе місто. Тому, аби відчути його справжній дух та атмосферу, варто хоч на годину зупинитися в затишному кафе, випити каву з круасаном або влаштувати пікнік на набережній Сени.

Прага

Прага вважається одним з найцікавіших міст Європи і славиться своїм смачним чеським пивом, унікальною кухнею, цікавою архітектурою, прогулянками Карловим мостом. У столиці Чехії хочеться гуляти і гуляти, адже місто постійно відкриваючи все нові й містичні місця.

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Празький Град – це місто в місті, що розташоване на лівому березі річки Влтава. Цей величезний замок претендує на звання найбільшого у світі. Зараз величезна фортеця служить резиденцією президента Чехії. Вона височіє над Прагою, одразу привертаючи увагу гостей міста. У Празькому граді обов’язково потрібно відвідати Королівський палац, Оранжерею, Літній палац королеви Анни, монастир святого Георгія, Страговський монастир, Скарбницю Лорети, собор Святого Віта, Злату Вуличку тощо.



Празький град

Найпопулярніше туристичне місце Праги – Старе Місто. На одній його вулиці може поєднуватися кілька стилів архітектури, що робить його ще красивішим. Серце Старого міста – Староміська площа. Саме тут відбувалися всі знакові події для країни: від коронації царів до страти засуджених людей.



Вид на Старе місто у Празі

Найцікавіша будівля в Старому Місті – Староміська ратуша зі знаменитим Астрономічним годинником Орлой. Він дуже унікальний і може заплутати туриста своїм різноманіттям стрілок і позначок. Годинник Орлой показує роки, місяці, дні, години, час сходу і заходу Сонця, час сходу й заходу Місяця, а також положення знаків Зодіаку.



Годинник Орлой

Також, під час подорожі до Праги треба зайти у музей Кафки, прогулятися історичним Єврейським кварталом, Карловим мостом, Вацлавською площею, яка переповнена магазинами, казино, готелями, ресторанами, зайти у найстаріший і найбільший музей міста – Національний Музей, подивитися на Петршінську вежу, Тройський замок, Танцюючий будинок та влаштувати поїздку на кораблику по Влтаві.



Карловий міст

Кожен любитель чеського пива просто зобов'язаний відвідати пивоварні у Празі та ознайомитися з процесом виробництва знаменитого чеського напою. А до п'янкого чеського пива можна спробувати й найсмачніші страви місцевої кухні – вепреве коліно, свинячу рульку, кнедлики або "чеснечку".

Краків

Весело, насичено, недорого і близько до України можна провести травневі свята в Польщі. Краків – найпопулярніше її місто, серце студентського життя всієї східної Європи. Місто впродовж століть зберегло королівську архітектуру та атмосферу, але водночас стрімко розвивається і переповнене сучасними тенденціями.



Площа перед Базилікою святої Марії у Кракові

Знайомство з Краковом починається зі Старого міста. Це велика пішохідна зона із вузенькими виличками, вимощеними бруківкою, сотнями історичних пам'яток, затишними кав'ярнями та ресторанами, сувенірними крамницями тощо. У центрі Старого Кракова розкинулась Головна площа. Саме там розташовані усі символи міста – Ратуша, Базиліка святої Марії та найстаріший ринок міста "Сукеніце". Головна площа – епіцентр міського життя, де завжди багато туристів, молоді, проходять фестивалі та концерти.



Вид на Старе місто у Кракові

Одне з найцікавіших місць Кракова, куди варто піти – Вавель. Цей замковий комплекс розташований на лівому березі річки Вісла. На його території розташований Королівський замок, Кафедральний собор з унікальною колекцією витворів мистецтва, меблів і предметів старовини, десяток музеїв, що познайомлять вас з побутом польських королів. Окрім того, в одній з веж Вавельського собору розміщений дзвін Зигмунта – найбільший дзвін в Польщі. Також, у святині похована велика частина польської королівської сім’ї з іншими національними героями.



Вавельський замок

А ще, будучи у Кракові, варто зайти у єврейський район Казімєж, сторожову вежу Барбакан, Ягелонський університет, костел святих Петра і Павла, Маріацький костел, піти на підземний ринок, музей сучасного мистецтва, прогулятися Вольським лісом тощо. І не забудьте скуштувати традиційний польський журек, бігос чи краківський сирник.

Венеція

Венеція – одне із найбільш витончених, таємничих і унікальний місць не тільки в Італії, але й у всій Європі. Це романтичне місто на воді з чудовою архітектурою та цікавою історією давно підкорило серця мільйонів туристів. Венецію називають красунею на воді, адже місто розташоване на сотні острівців, що сполучені між собою мережею каналів.



Вид на Венецію з висоти пташиного польоту

Прийнято вважати, що, опинившись у Венеції, необхідно зробити три речі: покататися на гондолі, купити яскраву карнавальну маску і сфотографуватися на тлі венеціанських каналів. Але, потрапивши в це місто, ви розумієте: це інший – паралельний і дивовижний світ, в якому кожна споруда є унікальною.

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Венеція знаменита своїми розкішними карнавалами. Художники і артисти зі всієї Італії та світу з'їжджаються сюди на свято, венеційці одягаються в середньовічне вбрання, вулиці наповнюються кавалерами і вишуканими пані, тож все занурюється в атмосферу казковості.



Карнавал у Венеції

Знайомство з Венецією починається з красивої площі Сан-Марко. З трьох сторін її обступили галереї, а з четвертого боку – красивий собор. Найчарівніша вона ввечері, коли на площі запалюють ліхтарі, а в ресторанах чутно витончену гру скрипки.

Поруч розташована базиліка Сан-Марко – собор, що був духовним центром Венеції та головним символом влади. У базиліці коронували дожів, звідси йшли в далеке плавання капітани, і навіть знаменитий Марко Поло почав свою морську подорож звідси. Собор святого Марка вражає величезною кількістю мозаїк та інших предметів, які навіюють сумні спогади. З лоджії де Каваллі (Лоджія коней) в соборі відкривається неймовірний вид на площу Сан-Марко та саму Венецію.



Базиліка Сан-Марко

На площі Сан Марко стоїть найвища будівля Венеції – Кампаніла (дзвіниця). Її висота – майже сто метрів, а нагорі є оглядовий майданчик, куди можна піднятися на ліфті.

Також на площі розташований Палац дожів – пам'ятка італійської готичної архітектури, нестаріючий символ минулої величі і влади Венеціанської республіки. Саме Палац Дожів – резиденція правителів Венеції, місце засідань Великої ради, Сенату і Верховного суду – століттями зустрічав іноземних послів та всіх гостей, що прибувають з моря. Палац вражає розкішшю і багатством внутрішніх кімнат, над якими працювали найвеличніші художники того часу.



Вид на Палац Дожів у Венеції

Символ Венеції – Гранд канал, що проходить через усе місто, розділяє його на дві частини і є центром, навколо якого зосереджене все життя. Його береги прикрашають кольорові будинки, старовинні споруди та собори. Обов'язково прокатайтесь на гондолі на хвилях каналу, аби роздивитися Венецію зсередини та поринути у її душу. Умілі гондольєри в смугастих футболках і капелюхах зможуть показати всю красу чудового міста.



Гондоли на Гранд каналі Венеції

Також, будучи у Венеції, не забудьте відвідати знаменитий музей Коррера, міст Ріальто, палац Санта-Софія, собор Санта-Марія, острів Мурано та міст зітхань – популярне місце для поцілунків закоханих.



Міст Ріальто

Тбілісі

Сонячна Грузія радо зустрічає туристів з усього світу. Вони приїжджають сюди аби побачити дивовижну красу гір, познайомитися з гостинним народом, скуштувати традиційну грузинську їжу, випити вино або міцну чачу, пізнати увесь колорит та історію цієї країни.

Найкраще розповість про Грузію її столиця – Тбілісі. Це місто контрастів, адже у ньому вміло переплелася стародавня історія та сучасність. Так, нові будівлі не виглядають монстрами на фоні старовинних вулиць, а навпаки, доповнюють їх прекрасний образ.



Вид на Тбілісі

Кожен турист грузинської столиці має відвідати старовинну фортецю Нарікала. Вона розташована на Святій горі у самому центрі міста і вважається однією з головних визначних пам'яток Тбілісі. Це найдавніша пам'ятка міста, його душа, де панує непередавана енергетика, атмосфера багатовікової історії, а ще зі стін фортеці відкривається чудовий вид на місто, що розкинулося внизу. Фортеця стоїть на горі Мтацмінда, і вражає своїми високими стінами, неприступністю веж.



Фортеця Нарікала та вид на місто

Ще одна особлива локація у Тбілісі – пішохідний міст Миру на річці Мткварі, що з'єднує історичну і сучасну частини грузинської столиці. Міст Миру є однією з найновіших масштабних будівель міста. Він простягається на 156 метрів, а його форма дуже своєрідна і нагадує хвилеподібну фігуру. Особливо гарно виглядає він у темну пору дня – там запалюється майже 30 тисяч лампочок і активується близько 240 сенсорів, об'єднаних в інтерактивну світлову систему.



Міст Миру в Тбілісі

Аби зануритися у Тбілісі, варто йти в Старе місто. Тут панує справжня грузинська атмосфера, багато затишних колоритних двориків із балконами та цікавими магазинами. Район багатий на історичні пам'ятки, серед яких – храми Метехі та Норашен, палац цариці Даріджан "Сачин", кафедральний собор Сіоні. Але найцікавіше у Старому місті – сірчані лазні Абанотубані. Тут можна відпочити і тілом, і духом, випробувати на собі цілющу дію природних сірчаних джерел, якими так славиться Грузія. Усі лазні побудовані в східному стилі – це приземкуваті споруди з напівкруглими банями, з великими скляними вікнами в центрі, що висвітлюють внутрішні приміщення.



Сірчані лазні Абанотубані у Тбілісі

Також у сонячному Тбілісі варто відвідати церкви Сіоні й Метехі, Троїцьку церкву, Самеба собор, Етнографічний музей просто неба, прогулятися проспектом Руставелі та покататися на канатній дорозі над містом. А ще у Тбілісі обов'язково треба спробувати традиційну грузинську кухню – хачапурі, хінкалі, шашлик, харчо, випити червоного вина або виноградну горілку чача.