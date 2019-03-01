Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися

Якщо у березні ще досить холодно і вітряно, а зимовий одяг відкладати у шафу ще рано, кожен з нас мріє дочекатися теплої пори, щоб досхочу відпочити. Не рахуйте дні до літа, щоб побачити море і поніжитися на сонечку, адже організувати повноцінний відпочинок можна в перший місяць весни.

LifeStyle 24 зібрав для вас найкращі місця для подорожі, куди можна поїхати, щоб загоріти та покупатися. Враховуючи те, що літній сезон ще не розпочався, туристичні фірми пропонують ціни на відпочинок за демократичними цінами.

Читайте також: Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні

Єгипет

Температура повітря у Єгипті є досить теплою, особливо це стосується Шарм-ель-Шейха, Хургади і курортів Акабскої затоки, серед яких Таба і Дахаб. Вдень температура повітря сягає позначки майже 26 °С, а вночі близько 16 °С, при цьому вода прогрівається до 24 °С.



Прибережна зона Шарм-ель-Шейху

Єгипет у березні не є ідеальним місцем для відпочинку. Однак погода досить спокійна і сонячна. Відомо, що у березні Єгипет "накривають" піщані бурі, які виключають і пляж, і екскурсії. Проте така погода триває не увесь місяць, а лише затягується на декілька днів.

ОАЕ

Березень в Арабських Еміратах можна назвати перехідним періодом, адже прогноз погоди на початку і в кінці місяця відрізняється. На початку березня ще досить прохолодно, а от наприкінці місяця стає дуже спекотно.



Відпочинок в Абу-Дабі

На узбережжі Перської затоки, в Абу-Дабі, Шарджі і Рас-аль-Хайме денна температура повітря досягає позначки 28 °С, тоді як в Дубаї і Фуджейрі трохи прохолодніше, близько 27 °С і 26 °С. Вночі температура повітря опускається до позначки в 19 °С в Фуджейрі, до 16-17 °С в Шарджі і до 15 °С в Абу-Дабі. Завдяки тому, що в березні погода в ОАЕ ще не настільки спекотна, як у літні місяці, березень ідеально підходить для пляжного відпочинку.

Кіпр

Початок весни на острові тішить відвідувачів своєю легкістю. Короткочасні дощі забезпечать потік свіжого повітря. Якщо ви поїдете сюди саме у березні, то на власні очі зможете побачити, як цвітуть мигдальні сади, а на виноградних лозах з'являються перші листя. Якщо ви запланували відпустку на березень, то Кіпр ідеально підійде для відпочинку, проте пам'ятайте, що вода у морі ще не надто прогрілася, температурна позначка сягає лише 21 °С. Якщо ж видався сонячний день, можна сміливо вирушати на пляж і трохи погрітися на сонці. Враховуючи те, що його промені не настільки активні, як влітку, обгоріти буде складно. Щоб ваша відпустка була повноцінною, обирайте готель з басейном, який підігрівається.



Кіпр подарує вам незабутні емоції

По острову проводяться безліч захоплюючих екскурсій, які забезпечать вам шалений настрій і підвищену активність. Лікарі радять відправитися відпочивати на острів у березні людям, які важко переносять літню спеку, парам з маленькими дітьми, туристам із захворюваннями серцево-судинної системи. У цей період завдяки м'якій погоді акліматизація проходить швидко і непомітно, протягом дня немає потреби ховатися від сонця та використовувати кондиціонери.

Читайте також: Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі

Березень на Кіпрі забезпечить вам багато цікавих подій. На початку березня починається Великий піст. У перший день посту в кіпріотів заведено відзначати Зелений понеділок, який уособлює чистоту душі. Традиційно разом з величезною кількістю овочів і фруктів до столу подається кілька видів пісного хліба, серед яких найбільший – хліб на оливковій олії.

Іспанія

Відпочинок в Іспанії в березні – найкращий час для знайомства з історичною та культурною спадщиною країни. Початок місяця може бути прохолодним, а кінець неймовірно теплим і сонячним, що забезпечить вам максимальний комфорт. Температура повітря у Мадриді досягає 13-20 °С. Однак у вас є чудова нагода придбати путівку за низькою ціною, тож гарячі тури забезпечать вам повноцінний відпочинок у готелях з підігрівним басейном.



Іспанія у березні

В цю пору у Середземному морі та Атлантичному океані ще не починають купатися. На Тенеріфе і острівних курортах зберігається помірно-прохолодна погода. Проте, море ви можете побачити за будь-яких обставин, поєднуючи гастрономічний тур і огляд головних музеїв та пам'яток. Запишіть собі в нотатки міста, які обов'язково вам варто побачити. Насамперед розпочніть з Барселони, вона вас неабияк вразить. Приємні враження у вас залишаться від Гранади, Севільї, Малаги, Валенсії.

Також особливої уваги заслуговує столиця Іспанії – Мадрид і невеликі міста в її околицях: Більбао, Сарагоса і Сантьяго-де-Компостела. Іспанська культура дуже різноманітна. Ви закохаєтеся в музику, танці, їжу та місцевих людей.