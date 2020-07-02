Зіркове подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна часто ділиться з прихильниками спільними фото. Закохані не бояться оприлюднювати й еротичні кадри, якими активно розбурхують мережу.

Днями на інстаграм-сторінці Даші з'явилося чергове спекотне фото. Блогерка показала доволі пікантний момент, де вона та Нікіта віддалися почуттям на кухонному столі.

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Даша постала перед камерою в коротких світлих джинсових шортах та чорному бюстгальтері. Її пристрасно обіймав коханий, наблизившись впритул. Волосся знаменитість вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж в природних відтінках. Добринін зображений поруч із дружиною з оголеним торсом і в джинсах. Закохані ніжно усміхаються, опустивши очі вниз.

У дописі блогерка висловила свою думку щодо важливої теми. Дівчина зізналася, що їй завжди шкода тих юних та світлих дівчат, які здатні відчувати в собі найпрекрасніше ніжне почуття, що дарують іншій людині, а в результаті розтрачують та не поважають себе.

Не завжди чоловік знає, що робити зі стосунками і як їх зберігати. Багато навіть не здогадується, що їх ще оберігати потрібно. І щоразу, коли чоловік спричиняє біль дівчині, вона втрачає свою легкість, невагомість, і обростає скоринкою,

– написала в публікації Квіткова.

Даша побажала усім знайти ту людину, поруч із якою не знадобиться жодна зброя, щоб захищатися.