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Кулінарний майстер-клас від Олі Полякової: рецепти зеленого борщу та оселедця

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Народна улюблениця Оля Полякова на карантині проводить прямі ефіри з зірками шоу-бізнесу та ділиться з прихильниками рецептами смачних страв. Днями вона показала, як готує зелений борщ та оселедець.

Страви зі свіжої зелені у весняні дні – це завжди чудове доповнення до сімейного столу. Оля Полякова поділилася рецептом фірмової страви – зеленого борщу, а також показала, як готує розсіл для оселедця в домашній умовах. Відео свого кулінарного майстер-класу артистка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі

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Рецепт приготування зеленого борщу

Інгредієнти:

  • зелень (зелена цибуля, щавель, кріп, шпинат)
  • яйця перепелині
  • морква
  • цибуля

Спосіб приготування:

  1. У киплячу воду кидаємо цілу цибулину та моркву і картоплю, які нарізані кубиками.
  2. Накриваємо все кришкою на 20 хвилин, до повного приготування картоплі.
  3. Поки готуються овочі, нарізаємо зелень.
  4. Ріжемо цибулину дрібними кубиками і натираємо моркву. Смажимо їх на сковорідці в невеликій кількості соняшникової олії. Для смаку і запаху можна додати трішки вершкового масла.
  5. Відварюємо яйця та нарізаємо їх.
  6. Дістаємо цілу цибулину з супу і додаємо зелень.

Детальніший процес приготування дивіться у відео нижче

Рецепт приготування оселедця

Інгредієнти:

  • чорний перець (горошком)
  • запашний перець
  • сіль
  • оселедець (дунайка)
  • лавровий лист
  • сухий розмарин
  • цукор

Спосіб приготування:

  1. У киплячу воду кидаємо перець горошком, запашний перець, лавровий лист, сухий розмарин.
  2. На 1 літр води необхідно дати 3 столові ложки солі та 1 чайну ложку цукру.
  3. Розсіл повинен покипіти 3-4 хвилини. Після цього даємо йому охолонути.
  4. Рибу заливаємо холодним розсолом і ставимо в холодильник на 48 годин.

Смачного!

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Food and Drinks Оля Полякова
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