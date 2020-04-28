Кулінарний майстер-клас від Олі Полякової: рецепти зеленого борщу та оселедця

Народна улюблениця Оля Полякова на карантині проводить прямі ефіри з зірками шоу-бізнесу та ділиться з прихильниками рецептами смачних страв. Днями вона показала, як готує зелений борщ та оселедець.

Страви зі свіжої зелені у весняні дні – це завжди чудове доповнення до сімейного столу. Оля Полякова поділилася рецептом фірмової страви – зеленого борщу, а також показала, як готує розсіл для оселедця в домашній умовах. Відео свого кулінарного майстер-класу артистка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Читайте також: Донька Полякової шокувала синцями на обличчі: дівчинка підтримала сучасний тренд Рецепт приготування зеленого борщу Інгредієнти: зелень (зелена цибуля, щавель, кріп, шпинат)

яйця перепелині

морква

цибуля Спосіб приготування: У киплячу воду кидаємо цілу цибулину та моркву і картоплю, які нарізані кубиками. Накриваємо все кришкою на 20 хвилин, до повного приготування картоплі. Поки готуються овочі, нарізаємо зелень. Ріжемо цибулину дрібними кубиками і натираємо моркву. Смажимо їх на сковорідці в невеликій кількості соняшникової олії. Для смаку і запаху можна додати трішки вершкового масла. Відварюємо яйця та нарізаємо їх. Дістаємо цілу цибулину з супу і додаємо зелень. Детальніший процес приготування дивіться у відео нижче Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 27 Кві 2020 р. о 7:40 PDT Рецепт приготування оселедця Інгредієнти: чорний перець (горошком)

запашний перець

сіль

оселедець (дунайка)

лавровий лист

сухий розмарин

цукор Спосіб приготування: У киплячу воду кидаємо перець горошком, запашний перець, лавровий лист, сухий розмарин. На 1 літр води необхідно дати 3 столові ложки солі та 1 чайну ложку цукру. Розсіл повинен покипіти 3-4 хвилини. Після цього даємо йому охолонути. Рибу заливаємо холодним розсолом і ставимо в холодильник на 48 годин. Смачного!