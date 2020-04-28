Кулінарний майстер-клас від Олі Полякової: рецепти зеленого борщу та оселедця
Народна улюблениця Оля Полякова на карантині проводить прямі ефіри з зірками шоу-бізнесу та ділиться з прихильниками рецептами смачних страв. Днями вона показала, як готує зелений борщ та оселедець.
Страви зі свіжої зелені у весняні дні – це завжди чудове доповнення до сімейного столу. Оля Полякова поділилася рецептом фірмової страви – зеленого борщу, а також показала, як готує розсіл для оселедця в домашній умовах. Відео свого кулінарного майстер-класу артистка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.
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Рецепт приготування зеленого борщу
Інгредієнти:
- зелень (зелена цибуля, щавель, кріп, шпинат)
- яйця перепелині
- морква
- цибуля
Спосіб приготування:
- У киплячу воду кидаємо цілу цибулину та моркву і картоплю, які нарізані кубиками.
- Накриваємо все кришкою на 20 хвилин, до повного приготування картоплі.
- Поки готуються овочі, нарізаємо зелень.
- Ріжемо цибулину дрібними кубиками і натираємо моркву. Смажимо їх на сковорідці в невеликій кількості соняшникової олії. Для смаку і запаху можна додати трішки вершкового масла.
- Відварюємо яйця та нарізаємо їх.
- Дістаємо цілу цибулину з супу і додаємо зелень.
Детальніший процес приготування дивіться у відео нижче
Рецепт приготування оселедця
Інгредієнти:
- чорний перець (горошком)
- запашний перець
- сіль
- оселедець (дунайка)
- лавровий лист
- сухий розмарин
- цукор
Спосіб приготування:
- У киплячу воду кидаємо перець горошком, запашний перець, лавровий лист, сухий розмарин.
- На 1 літр води необхідно дати 3 столові ложки солі та 1 чайну ложку цукру.
- Розсіл повинен покипіти 3-4 хвилини. Після цього даємо йому охолонути.
- Рибу заливаємо холодним розсолом і ставимо в холодильник на 48 годин.
Смачного!