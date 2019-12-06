Культовий фільм "Диявол носить Прада" стане мюзиклом: цікаві подробиці

Напевне, про фільм "Диявол носить Прада" не чули лише малюки, адже ця американська комедія-драма користується популярністю до сьогодні, попри те, що дебютувала на екрані у 2006 році.

Як відомо, знаменитий фільм "Диявол носить Прада" заснований на однойменному романі американської письменниці Лорен Вайсбергер. Так, після вибухової екранізації поціновувачі подібного напрямку у мистецтві вирішили зробити на фільм оперну виставу – мюзикл. Про це повідомляє видання Harper’s Bazaar.

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Вимогливу керівницю популярного видання Міранду Пріслі зіграє Бет Лівель (Beth Leavel). А роль її помічниці Енді Сакс виконає Тейлор Іман Джонс (Taylor Iman Jones). Нагадаємо, у фільмі ці персонажі дісталися Мерід Стріп і Енн Гетевей відповідно.

Прем'єра мюзиклу відбудеться у театрі CIBС, що в Чикаго, влітку 2021 року. В авторів ідеї виникли певні труднощі у процесі роботи, оскільки раніше її планували на 2020 рік.

Ми зрозуміли, що нам потрібно більше часу для роботи над шоу. Члени нашої креативної команди затребувані у всьому світі з щільними графіками,

– заявив у своїй заяві продюсер мюзиклу Кевін Макколлум.

Що цікаво, музику до мюзиклу напише Елтон Джон, а над текстовим наповненням пісень працюватиме Шейна Тауб (Shaina Taub).