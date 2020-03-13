Культовий фільм "Крик" матиме продовження, – ЗМІ

Майже 9 років минуло з прем'єри останнього фільму культової франшизи "Крик". Відтак у Голлівуді задумались над перезапуском кінопроєкту.

Як йдеться у матеріалі The Wrap, режисерами нового фільму "Крик" будуть автори комедії "Гра в хованки" – Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джиллетт. А от сценарист попередніх фільмів "Крик" Кевін Вільямсон займе крісло виконавчого продюсера.

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Наразі інших деталей п'ятої частини кінострічки автори не розкривають. Невідомо також, чи стане новий "Крик" продовженням попередніх частин, чи буде окремим фільмом, непов'язаним з головними героями франшизи. Зйомки, за попередніми даними, розпочнуть вже у травні 2020 року.



Культовий фільм "Крик" повернеться на екрани / ScreenGeek

Як відомо, вперше фільм жахів вийшов на великі екрани у 1996 році. Режисером дебютної кінострічки франшизи став Вес Крейвен. Після успіху в прокаті кінопроєкт продовжили на ще три частини, які презентували у 1997, 2000 та 2011 роках.

У центрі сюжету хоррору – історія дівчини Сінді Прескот. Саме вона може стати черговою жертвою маніяка в масці, який вже нажахав містечко Вудсборо. Однак Сінді щоразу вдається втекти. Фільми поєднали гумор та криваві сцени, що сподобалось тисячам кіноманів.



Головні актори фільму "Крик" / ScreenGeek