Культовий хорор "Воно": з'явився трейлер другої частини фільму жахів

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Воно 2 – трейлер та дата виходу другої частини – дивитися онлайн
З'явився трейлер другої частини фільму "Воно"

Прем'єра довгоочікуваної стрічки жахів режисера Андреса Мускетті "Воно" вийде на українські екрани 5 вересня 2019 року. На офіційному YouTube-каналі Warner Bros. Pictures Ukraine вже з'явився трейлер до фільма, знятого за сюжетом однойменного роману Стівена Кінга.

За словами творця фільму Андреса Мускетті, підготовка до зйомок розпочалась ще у березні цього року, а знімальний процес стартував влітку 2018 року.

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Ранііше у мережі були опубліковані перші кадри зі знімального майданчика, на яких можна побачити головних героїв фільму: Джессіку Честейн, Джеймса Мак‑Евоя, Джеймса Ренсона та інших.

Сюжет фільму "Воно": після того, як "Клуб невдах" здолав клоуна Пеннівайза, шляхи дітей розійшлись: вони подорослішали і виїхали з міста. Проте навколо знову коїться щось дивне, і знову безслідно зникають діти. Схоже, як і кожні 27 років, зло повернулося тероризувати місто Деррі. Майк, єдиний з "клубу", хто залишився жити у рідному місті, вирішує скликати додому решту друзів. Досі шоковані пережитим у дитинстві, кожен з них повинен змусити себе перемогти найбільші страхи, щоб назавжди знищити зловісного клоуна. Але тепер він став ще небезпечнішим і смертоноснішим.

Фільм жахів "Воно": дивіться трейлер

Фільм "Воно. Частина перша" також зняв Андрес Мускетті за однойменним романом Стівена Кінга. Прем'єра стрічки в Україні відбулася 7 вересня 2017 року. Фільм розповідає про сімох дітей, яких тероризує невідома істота, що черпає силу зі страху, ненависті і розчарування.

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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