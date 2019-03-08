Культовий роман Маркеса "Сто років самотності" екранізують вперше за 50 років

Компанія Netflix придбала права на екранізацію всесвітньо відомого роману Габріеля Гарсії Маркеса "Сто років самотності". Серіал стане першою кінематографічної інтерпретацією твору за 50 років – з часу його першої публікації у 1967 році.

Проте екранізації роману виступав сам Маркес. Він був переконаний, що через обмежений хронометраж фільм не зможе передати ідею твору, пише Variety. Але у 2014 році письменник помер, і сперечатись з ним стало важче.

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Родина Маркеса таки дозволила адаптувати твір на екрані. Але не у вигляді фільльму, а серіалу. Також, очевидно, сім'я не не збирається стояти осторонь від творчого процесу. Синів письменника затвердили виконавчими продюсерами проекту.

Протягом десятиліть наш батько не хотів продавати права на фільм. Та у нинішній "золотий вік" серіалів, із талановитими сценаристами та режисерами, високою якістю кінематографічного контенту та визнанням аудиторії програм іноземними мовами, не може бути кращого часу для адаптації твору дял глобальної аудиторії, яку має Netflix. Ми раді підтримати Netflix та кінематографістів у цьому проекті, і хочемо побачити кінцевий продукт,

– прокоментував син Маркеса Родріго Гарсія.

Серіал вийде іспанською, а зйомки відбуватимуться у Колумбії.

Netflix has acquired the rights to Gabriel García Márquez’s masterpiece “One Hundred Years of Solitude” and will adapt it into a series. This marks the first and only time in more than 50 years that his family has allowed the project to be adapted for the screen. pic.twitter.com/HUX1miRAJs — See What's Next (@seewhatsnext) 6 березня 2019 р.

"Сто років самотності" розповідає історію семи поколінь родини Буендіа протягом століття у міфічному місті Макондо. Роман є одним із найпопулярніших творів латиноамериканської літератури 20-го століття і став класикою у жанрі "магічного реалізму". З часу його публікації у 1967 році було продано 50 мільйонів екземплярів по всьому світу на 46 мовах.



Сім поколінь родини Буендіа

Габріель Гарсія Маркес – відомий колумбійський письменник-прозаїк, журналіст, видавець і політичний діяч, лауреат Нобелівської премії з літератури 1982 року.

У всьому світі Маркес відомий як представник напрямку "магічного реалізму" та один з найвизначніших латиноамериканських прозаїків XX століття.

Письменник став улюбленим для читачів усього світу завдяки своїм книгам "Сто років самотності", "Осінь патріарха", "Кохання під час холери" і "Полковнику ніхто не пише".



Габріель Гарсіа Маркес