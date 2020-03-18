Культурний карантин: як опери, театри та музеї переходять в онлайн-режим

На час масових обмежень через пандемію коронавірусу світові культурні заклади закрили свої звичайні двері для відвідувачів, але відчинили віртуальні. Тепер, щоб побачити, наприклад, балет "Лебедине озеро" – не обов'язково їхати у Мюнхен. Можна це зробити, не встаючи з ліжка. Про всі можливості культурного дозвілля онлайн – читайте далі.

Австрія

Віденська опера відкриває свої архіви і транслюватиме вистави минулих сезонів абсолютно безкоштовно. Для перегляду потрібно лише зареєструватися на сайті.

Читайте також Гурт "Фіолет" готується до онлайн-концерту в рамках національного карантину

Глядачів закликають не втрачати такої можливості, адже навіть перегляд трансляції у прості "не карантинні часи" коштує не маленьку суму – від 14 до 17 євро. Розклад вистав можна подивитись тут.



Віденська опера / Фото: wien.info

До слова, квитки на виставу Віденської опери наживо коштували від 100 євро.

Опери, театри та музеї переходять в онлайн-режим: відео 24 каналу

Німеччина

Якщо ви хотіли побувати у Мюнхені, випити справжнього німецького пива з ковбасками та ще й сходити до Баварської опери – план цілком реальний. Ковбаски наразі доведеться їсти українські, однак опера кожного вечора транслюватиме балетні постановки і концерти. Графік шукайте на цьому сайті.



Баварська опера / Фото: migrant.biz.ua

Найближча трансляція відбудеться 21 березня – балет "Лебедине озеро". Розклад інших вистав можна подивитись тут.

Також глядачам радять подивитися в онлайні оперу відомої сербської мисткині, яку ще називають бабусею перформансу, Марини Абрамович – "7 смертей Марії Каллас". Вона запланована на 11 квітня.

Довідка. У 2017 році Марина Абрамович приїздила до Києва. Тоді вона спричинила справжній фурор. Організаторам навіть довелося змінювати локацію на більшу, адже охочих, які бажали послухати живу легенду було дуже багато.

Україна

Від світових карантинних тенденцій не відстає і Україна. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка також відкриває свої архіви.



Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка / Фото: stezhkamu.com

Протягом березня на своєму каналі у ютуб театр транслюватиме вистави попередніх років. Трансляції традиційно будуть розпочинатися о 19:00. Перша вистава – вже 20 березня.

Перелік вистав:

20.03 – "В степах України" Олександра Корнійчука;

23.03 – "Касандра" Лесі Українки;

26.03 – ювілейний вечір "Крила. Вечір з Богданом";

29.03 – "Цар Едіп" Софокла (режисер Р. Стуруа);

31.03 – "Украдене щастя" Івана Франка.

Музеї також відкривають свої онлайн-двері

Музей Ван Гога, що в Амстердамі, також пропонує помилуватися картинами великого живописця в режимі онлайн. Їх можна максимально наблизити, аби детально розгледіти мазки великого художника.



Музей Ван Гога / Фото: incomartour.com

Картини доступні на цифровій платформі Гугл Артс енд Калтер. На платформі можна подивитися не тільки картини Ван Гога, а й інших провідних художників. Загалом, доступні понад 1200 колекцій картин зі всього світу і різних періодів.