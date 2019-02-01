Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх

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Меган Маркл: кумедні фото
Меган Маркл: кумедні фото / www.gettyimages.com

Дружина принца Гаррі, Меган Маркл, всього за кілька місяців стала народною улюбленицею. Кожен її вихід – бездоганний, а навіть порушення королівського протоколу сприймаються з усмішкою. Однак і герцогиня Сассекська потрапляє до курйозів, від яких неможливо втримати сміх.

Останні кілька днів для Меган Маркл були досить складними. Вагітна герцогиня Сассекська вперше відвідала дві важливі організації – Асоціацію університетів Співдружності та Королівський національний театр. Саме ці заклади тепер перебувають під патронажем герцогині Сассекської, тому вона з усією відповідальністю розпочала роботу. 

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На зустрічах дружина принца Гаррі засвітила кардинально різні образи – світлий і темний.  Елегантна Меган Маркл викликала щире захоплення у британців. 

Однак знакові події у житті герцогині Сассекської відзначились і курйозами. Чарівна Меган Маркл, мабуть, під час вагітності стала досить емоційною, відтак інколи фотографи робили не найкращі кадри з герцогинею. Зокрема, представниця королівської родини смішно реагувала на розповідь інших та кумедно усміхалась до прихильників.

Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати курйозні фото, які неодмінно піднімуть вам настрій.

Меган Маркл
Меган Маркл: невдале фото / Getty Images

Меган Маркл
Дружина принца Гаррі  / Getty Images

Герцогиня Меган Маркл: курйозні фото
Герцогиня Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Емоційна бесіда з Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Меган Маркл у Лондоні / Getty Images

Регіт герцогині Сассекської
Регіт герцогині Сассекської / Getty Images

Кумедний погляд герцогині Меган Маркл
Кумедний погляд герцогині Меган Маркл / Getty Images

Усмішка Меган Маркл
Усмішка Меган Маркл Getty Images

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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