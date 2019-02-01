Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх

Дружина принца Гаррі, Меган Маркл, всього за кілька місяців стала народною улюбленицею. Кожен її вихід – бездоганний, а навіть порушення королівського протоколу сприймаються з усмішкою. Однак і герцогиня Сассекська потрапляє до курйозів, від яких неможливо втримати сміх.

Останні кілька днів для Меган Маркл були досить складними. Вагітна герцогиня Сассекська вперше відвідала дві важливі організації – Асоціацію університетів Співдружності та Королівський національний театр. Саме ці заклади тепер перебувають під патронажем герцогині Сассекської, тому вона з усією відповідальністю розпочала роботу.

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На зустрічах дружина принца Гаррі засвітила кардинально різні образи – світлий і темний. Елегантна Меган Маркл викликала щире захоплення у британців.

Однак знакові події у житті герцогині Сассекської відзначились і курйозами. Чарівна Меган Маркл, мабуть, під час вагітності стала досить емоційною, відтак інколи фотографи робили не найкращі кадри з герцогинею. Зокрема, представниця королівської родини смішно реагувала на розповідь інших та кумедно усміхалась до прихильників.

Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати курйозні фото, які неодмінно піднімуть вам настрій.



Меган Маркл: невдале фото / Getty Images



Дружина принца Гаррі / Getty Images



Герцогиня Меган Маркл / Getty Images



Емоційна бесіда з Меган Маркл / Getty Images



Меган Маркл у Лондоні / Getty Images



Регіт герцогині Сассекської / Getty Images



Кумедний погляд герцогині Меган Маркл / Getty Images