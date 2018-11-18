Кумедний татусь: Енріке Іглесіас показав зворушливе відео з дітьми

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Енріке Іглесіас
Енріке Іглесіас / www.instagram.com/enriqueiglesias

Популярний співак Енріке Іглесіас, який став зразковим сім'янином, показав шанувальникам коротке відео, на якому він бавиться з дітьми – 11-місячними двійнятами Ніколасом і Люсі.

Новий ролик Енріке опублікував  на своїй сторінці в Instagram.

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На кадрах зірковий татко хитає дітей на гойдалках та показує їм язика. Хлопчик Ніколас охоче повторює звуки і рухи Іглесіаса.

"Недільна школа", – прокоментував ролик співак.

Дивіться відео, як Енріке Іглесіас бавився із дітьми:

 

Нагадаємо, в Іглесіаса та Курнікової народилися хлопчик та дівчинка. За неофіційною інформацією, пологи відбувались 16 грудня 2017 року в одній із клінік Маямі.

Теги: LifeStyle Музика Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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