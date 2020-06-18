Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре вирішила продемонструвати струнку фігуру. Зірка поділилася ефектною світлиною, на якій позує у купальнику на балконі.

Яскрава та запальна Леся Нікітюк не соромиться публікувати відверті кадри на особистій сторінці в інстаграмі. Вона володіє самоіронією і не боїться, що скажуть інші. У її фотоблогу з'явилася кумедна та, водночас, пікантна світлина.

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Леся позувала на балконі багатоповерхівки. Дівчина зображена у блакитному бікіні в білу клітинку та з оголеним животом. Воно гарно підкреслило груди знаменитості та її стрункі довгі ноги. Також бачимо на ній стильне взуття в тон купальника. Педикюр у блогерки червоного кольору.

Очевидно, що Леся позувала після душу, адже на голові в неї був білий рушник. Доповнила образ сонцезахисними окулярами із чорними лінзами.



Леся Нікітюк в купальнику на балконі / Instagram / @lesia_nikituk

Така світлина викликала активні обговорення серед прихильників Лесі. За декілька годин її вподобали понад 100 тисяч разів.