Українська співачка Тетяна Решетняк, яка відома публіці як TAYANNA, досить рідко показує сина Даніеля, проте не поділитися активним відпочинком не могла. Зіркова мама влаштувала з хлопчиком вікенд на Миколаївщині та відкрила для себе рафтинг.

На відпочинок за кордоном цього року не наважуються навіть зірки першого ешелону українського шоу-бізнесу й відкривають для себе мальовничу Україну. Співачка TAYANNA подорожувала Миколаївщиною разом з сином, а фантастичні фото показала в інстаграм-профілі.

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Попри те, що більшість знаменитостей для літніх відпусток обирають Одесу, TAYANNA зізналася, що релакс на пляжі її не приваблює. Їй до вподоби активний відпочинок, тому вона вирішила опанувати рафтинг. У селі Мигія, яке вважають столицею українського рафтингу, вона відкрила для себе нове захоплення. Зірка у рятувальному жилеті підкорювала стрімкі потоки Південного Бугу з сином Даніелем.

"Дуже люблю активно відпочивати. Лежати на пляжі і нічого не робити – не для мене. Цього літа відкрила для себе рафтинг. Це любов", – прокоментувала TAYANNA.



TAYANNA опанувала рафтинг / Фото Instagram / @tayanna_reshetnyak



TAYANNA опанувала рафтинг / Фото Instagram / @tayanna_reshetnyak

TAYANNA у купальнику

Для вікенду артистка обрала суцільний купальник чорного кольору з яскравим принтом, який підкреслював її спокусливу фігуру та підтягнуті ніжки. Вбрання вона ефектно засвітила на фото з сином на тлі Радонового озера з бірюзовою водою.

TAYANNA насолоджувалася відпочинком без косметики, проте численні ланцюжки на шиї та браслети на руках знімати не стала. Вона вразила фоловерів не лише своїми вподобаннями під час вибору відпочинку, а й природною красою та стрункістю.



TAYANNA з сином Даніелем / Фото Instagram / @tayanna_reshetnyak