У купальнику та з гіпсом: Кайя Гербер спантеличила прихильників новим спокусливим кадром

18-річна американська модель та донька Сінді Кроуфорд потрапила у неприємну пригоду та зламала ліву руку. Проте навіть травма не стане на заваді планам Кайї Гербер. Дівчина влаштувала відпочинок поблизу басейну в крихітному бікіні кольору хакі.

Днями американська фотомодель травмувала руку. Тепер на всіх фото Кайя Гербер буде поставати з гіпсом. Проте, схоже, цей факт аж ніяк не бентежить зірку. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала нову світлину, акцентуючи не лише на пошкодженій руці, а й на стрункому тілі.

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Так, 18-річна Кайя Гербер позувала перед дзеркалом у розкішному маєтку в мінімальній кількості одягу. На ній купальник оливкового кольору в стилі 80-х років. Груди зірки прикривав бюстгальтер округлої форми з підкресленими кісточками. Пляжний образ дозволив фоловерам вкотре насолодитися струнким тілом моделі та її тендітними формами.

Кайя Гербер розуміє, що прихильники не залишать без уваги її травму, тому до пікантного допису прикріпила й рентген перелому. "Зі мною трапилася невелика пригода, але все гаразд", – поспішила заспокоїти донька Сінді Кроуфорд. Вона не стала розкривати причини та обставини, за яких пошкодила руку. У коментарях фани висловили сподівання на швидке одужання моделі.