Народна улюблениця Ірина Федишин відкрила пляжний сезон. Зірка поділилася яскравими фото та відео, де показала красивий купальник та похизувалася стрункою фігурою.

Українська співачка Ірина Федишин на особистій сторінці в інстаграмі зробила публікації, якими розбурхала мережу. Вона показала пікантні кадри, де постала у купальнику.

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Ірина разом із чоловіком та дітьми відкрили пляжний сезон. Оскільки на вулиці неймовірна спека, то сім'я вирішила відпочити за містом. Виконавиця вирішила показати прихильникам моменти активного вихідного дня.

Зіркове сімейство у суботу насолоджується відпочинком у закритому прохолодному басейні. У ролику, який Федишин поширила в мережі, лунає її трек "Хочу на Мальдіви", а також є вставлені кадри з кліпу на цю композицію.

Для купання у басейні знаменитість обрала чорний суцільний купальник із зображенням лимонів. Таке вбрання гарно підкреслило пікантне декольте співачки та її струнку фігуру. Ірина зібрала волосся у зачіску ззаду, залишивши лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Також зробила легкий денний макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала помадою темно-лілового кольору.