Популярна українська співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками яскравими моментами із теплих сонячних днів. Вона опублікувала запальні відео, на яких показала розваги в басейні.

Цього літа відпочинок біля води для багатьох людей став нездійсненною мрією. Дехто влаштовує справжні курорти на подвір'ях заміських будинків, якщо є така можливість. До їх числа належать і знаменитості. Зокрема, Надя Дорофєєва у спекотні дні релаксувала в прохолодному басейні. Відео з такого відпочинку вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Артистка не ризикує відправлятися у відпустку за кордон. Вона дотримувалася суворого карантину і хоча після його послаблення з'являється на публіці та повертається до роботи, але не забуває про правила безпеки.

Надя організувала активний відпочинок у басейні. Це чудова можливість у літній сонячний день відпочити від турбот та відволіктися. Для таких розваг зірка обрала красивий купальник червоного кольору, волосся зібрала у зачіску зверху і доповнила пляжний образ стильними сонцезахисними окулярами.

Для повного релаксу Дорофєєва використала надувного єдинорога. Вона поплавала на ньому, а також показала момент, коли впала у воду. У басейні співачка посмакувала аперолем та вишуканими закусками.

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