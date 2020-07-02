Дружина Дзідзьо довела свою сексуальність під час відпочинку в столиці. Співачка SLAVIA вперше самостійно прокаталась на водному скутері. Для відпочинку вона обрала звабливий купальник з оголеною спиною.

Співачка SLAVIA, яка нещодавно випустила гарячий кліп на пісню "Я тобі не мамка" та розпочала свій шлях на великій сцені, влаштувала відпочинок на Дніпрі у Києві. Засмагала у купальнику артистка, справжнє ім'я якої Ярослава Хома, з нагоди дня народжнення менеджера зіркового чоловіка Надії. На особистій сторінці в інстаграмі вона показала пікантне фото, яким завела мережу.

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Серед розваг на торжестві було катання на водних скутерах, за кермо якого дружина Дзідзьо сіла вперше. Співачка вирішила закарбувати цей момент на сторінках соцмереж. У суцільному червоному купальнику з оголеною спиною вона позувала на камеру, вразивши фоловерів ідеальним тілом.

Яскравий купальник та відверта поза дозволили засвітити всі принади її розкішної фігури. SLAVIA акцентувала на пружних сідницях, які еротично виглядали у кадрі, та тендітній талії. Без макіяжу та з чубчиком вона весело усміхалася на тлі широкого Дніпра.

Дружина Дзідзьо у купальнику

Артистка публікує чимало пікантних світлин, сміливо позуючи у купальниках. Схоже, SLAVIA не має жодних комплексів щодо свого тіла та зовнішності, а такими апетитними формами зводить з розуму чоловіків у соціальних мережах.