Між Надею Дорофєєвою та Дантесом вирує справжня пристрасть, яку неможливо не помітити на спільних фото. Співачка разом з чоловіком влаштувала зйомку на яхті, для якої обрала відвертий купальник.

У розпал літнього сезону зірки одне за одним вирушають на відпочинок, який через пандемію коронавірусу обмежується лише Україною. Ексучасниця гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва влаштувала канікули в сонячній Одесі, чим вже встигла поділитися на особистій сторінці в інстаграмі.

До теми Надя Дорофєєва засвітила груди в розстебнутій олімпійці: зухвале фото

Релаксує та насолоджується морем співачка у компанії друзів та чоловіка Володимира Дантеса, з яким спокусливо позувала перед спалахом камери на розкішній яхті.

Образ Наді Дорофєєвої

Для відпочинку зірка обрала суцільний яскраво-рожевий купальник. Пляжний образ не лише сексуально підкреслював її бездоганні форми – тендітну талію та апетитні груди, а й дозволив засвітити стегна та сідниці. Лише одним фото Надя Дорофєєва довела, що впродовж карантину працювала над собою.

Її літній look завершили стильні прозорі окуляри та численні ланцюжки на шиї. Для кадру вона сіла на палубі яхти за чоловіком, який пригорнув її підтягнуті ніжки. Дантес позував у білій сорочці та сонцезахисних окулярах. Спокусливості фото додав бурхливий вітер, який романтично скуйовдив волосся подружжя.



Надя Дорофєєва у купальнику на яхті з чоловіком / Фото Instagram / @nadyadorofeeva​



Надя Дорофєєва у купальнику на яхті з чоловіком / Фото Instagram / @nadyadorofeeva​