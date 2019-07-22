Купити будинок у Швейцарії за 1 долар: у чому підступ

У мальовничому швейцарському селі Монті Ш'яга розпродують будинки за символічну ціну.

Місцева влада вирішила вдихнути нове життя у закинуту нерухомість – будиночки розпродують за ціну в 1 швейцарський франк (приблизно 0,9 євро чи 1,02 долара США), пише The Telegraph.

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У такий спосіб хочуть привернути увагу інвесторів, які захочуть вкладати в реставрацію хатин і таким чином відродять привабливість поселення.

Головною умовою для потенційного нового власника, який матиме намір обзавестись власною нерухомістю у Швейцарії, буде те, що він зобов'язується повністю її реконструювати.

Реконструкція має відбуватись відповідно до місцевого законодавства зі збереженням автентичних архітектурних елементів.

З фото, що з'явились у мережі видно, що йдеться про переважно кам'яні будинки і деякі з них перебувають у дуже занедбаному стані.

Як виглядають будинки, які розпродують у Швейцарії по 1 франку: дивіться фото

Для спрощення юридичних нюансів місцеві чиновники обіцяють уже до осені розробити та ухвалити відповідний законопроект.

Селище розташоване неподалік від кордону з Італією у гірському районі на півдні Швейцарії. З одного боку тут – озеро Маджоре, з іншого – альпійські гори. До Мілану звідси – трохи більше 100 кілометрів, до озера Комо – ще ближче.

У Греції на острів запрошують нових мешканців – обіцяють по 500 євро щомісяця.