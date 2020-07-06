Набридло сидіти вдома? Хочеться поніжитись на сонці та прогулятись по гарячому пісочку? Тоді курорти на Азовському морі для вас! 24 канал зробив підбірку найцікавіших місць, де можна провести свою літню відпустку.

Азовське море у різних народів мало різні назви, у греків – Меотійське озеро, у римлянів – Меотійське болото, у арабів – Бараль-Азов, а історична українська назва – Озівське море або Озовське. Про сучасну назву згадав у 1389 році літописець Пімен, зазначає 24 канал.

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Азовське море: що подивитись

Центр Кирилівки

Кирилівка розташована на узбережжях Азовського моря між двома лиманами – Утлюцьким та Молочним. Селище міського типу було засноване у 1805 році. Кирилівка крім лиманів має ще дві коси: Пересип і Федотова.

Це чудове місце для сімейного відпочинку, адже у центрі добре розвинута інфраструктура, а пляжі піщані.



Пляжі в центрі Кирилівки / Фото: blog.pokupon.ua

Коса Пересип

На мандрівників чекає максимально спокійний відпочинок. Але крім відпочинку тут є цілющі грязі, які мають оздоровчий ефект.

Багато хто спеціально приїжджає сюди заради цих грязьових процедур.



Коса Пересип / Фото: pinterest.com

Федотова коса

Федотова коса відокремлює Утлюкський лиман від Азовського моря. У 1996 році створили заказник Коса Федотова, який має площу майже 2 тисячі гектарів.

Це місце розраховано на молодь, адже тут багато барів, ресторанів, клубів і Аквапарк.



Федотова коса / Фото: dp.vgorode.ua

Острів Бірючий

Острів розташований у північно-західній частині Азовського моря. Уздовж острова є безліч озер зі чарівними краєвидами. Площа острова 7232 гектари.

На західному кінці є маяк, який був споруджений у 1878 році. Наразі маяк світить до 28 кілометрів.

Для мандрівників буде приємним сюрпризом – це екскурсії по заповіднику.



Острів Бірючий / Фото: traveling.com.ua

Рожеве озеро

Рожеве озеро або українське "мертве море" розташоване на Херсонщині. Воно утворилось на місці аварії радянського бомбардувальника у 1969 році на березі Сивашу.

Озеро має незвичний колір, крім того містить лікувальні грязі.



Рожеве озеро на Херсонщині / Фото: alltravels.com.ua

Бердянськ

Місто утворилось у 1836 році на місці козачих та рибальських поселень. У Бердянську є чимало мальовничих місць, а також архітектурні перлини, які варто обов'язково відвідати.



Місто Бердянськ / Фото: alltravels.com.ua

Дивіться відео: де відпочити на Азовському морі