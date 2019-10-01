Курйоз з Тижня моди: блогерка вибігла на подіум і зірвала показ Chanel – відео
1 жовтня у Парижі прогримів довгоочікуваний показ знаменитого бренду Chanel. Модельєр Віржині Віар, яка почала керувати будинком моди після смерті Карла Лагерфельда, презентувала вишукану колекцію, а подіумом стали дахи. Таку концепцію шоу створили для того, щоб якомога краще передати атмосферу Франції. Однак без курйозів не обійшлося.
На подіум моделі вийшли у знаменитих твідових костюмах Chanel, коротких шортах, сукнях з воланами тощо. Але раптово на доріжку вибігає дівчина та починає йти між манекенницями, ніби нічого не сталося.
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На дівчині, яка виявилася паризькою блогеркою Марі Бенольє (ім'я в Instagram – Marie S'Infiltre), був одягнений чорно-білий твідовий костюм. Пародистка пройшла майже весь подіум. Але раптово її зупинила супермодель Джіджі Хадід, яка взяла дівчину під руку і спустила з доріжки.
Наразі будинок моди Chanel жодним чином не прокоментував курйозний вихід блогерки.
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