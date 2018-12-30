Курйозний початок нового року: Кріссі Тейген врізалася у парасолю під час прямого ефіру

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Кріссі Тейген
Кріссі Тейген / www.gettyimages.com

Американська телеведуча і модель Кріссі Тейген у новорічну ніч виступила у музично-гумористичному шоу Saturday Night Live's на американському каналі NBC. Опівночі Кріссі йшла привітати ведучу програми Леслі Джонс, однак врізалася у її парасольку.

Цей момент знято на камери і відео з Кріссі Тейген швидко стало вірусним у мережі. 

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Так, коли годинник пролунав опівночі і розпочався 2019 рік, американська зірка потрапила у курйозну ситуацію. Користувачі у соціальній мережі Twitter вже підготували колекцію мемів про це.

Дивіться відео з Кріссі Тейген

Сама Тейген повідомила шанувальників, що з нею і її оком все добре, а також вона не тримає зла на Леслі Джонс.

"Кріссі Тейген розпочала 2019 рік не найкраще"

"Що я очікую у 2019 і як це буде"

"Складний початок для Кріссі Тейген"

"Я – Кріссі, а 2019 – це парасоля"

 

Теги: LifeStyle Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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