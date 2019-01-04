Що таке кутя: історія, види та секрети приготування

Кутя – це традиційна основна різдвяна страва, яку готують із вареної пшениці, додаючи мед і мак. Кутя символізує жертву Богові, бо пшениця з медом є сакральною частиною святої вечері. Мак символізує мучеництво, невинно пролиту кров. Мед – символ Божого слова та чистоти.

Кутя – найголовніша страва на столі, з якої заведено починати трапезу. Горщик з кутею має нести господиня. Історію, символізм куті та її види – читайте нашому матеріалі.

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Історія куті

Походження слова "кутя" бере початок ще з Давньої Греції і дослівно перекладається як "варене зерно". У Греції та Україні страва спочатку була пов’язана з традиційним поклонінням покійним, і подавалася на стіл напередодні всіх релігійних свят. Кутя завжди була присутня на столі в Різдво, Хрещення та інші православні свята.

Символізм куті

Основний компонент колива – зерно, яке є символом вічного життя і переродження, віра в безсмертя душі і її перевтілення. Як і насіння, яке потрапляє в землю і перероджується, так і дух людини відроджується в новому тілі після поховання. Зерно здатне довго "спати", зберігаючи в собі життя, а потім знову відтворювати його з приходом весни.



Що таке кутя: історія та її види

Вживаючи в їжу кутю, людина стає часткою нескінченного кругообігу життя. У кутю часто додають пророщені зерна, які є символом вічного життя. Макові зерна або ядра горіхів в куті – означають родючість. Додаючи ці продукти, людина програмує себе на багатство, щедрість і достаток для всієї родини. Саме через це, коливо часто готують на весіллях і при народженні або хрестинах дітей. Мед в сочиві символізує задоволення і солодке життя, але не земне, а вічне, яке чекає на людину в Царстві Небесному. Кажуть, що блага загробного життя настільки великі і прекрасні, що перевершують найсміливіші мрії та сподівання.

Види куті

Для кожного свята існує окремий спосіб приготування. Кутя може бути напіврідкою або розсипчастою, все залежить від кількості рідини. Є три різновиди приготування куті:

– багата кутя (пісна кутя з різними інгредієнтами, яку готують у Святвечір);

– щедра кутя (перед Новим роком, скоромна страва з додаванням вершкового масла, вершків або молока);

– голодна кутя (на Водохрещення, страва в основному складається із зернової основи і підсолоджувача).

Секрети приготування куті

Кутю варять із різноманітних круп і зерен: пшениці, перловки, ячменя, рису, вівса та навіть гречки. Пшеницю або інше цільне зерно товчуть в ступі з додаванням води. Після цього її треба варити в печі. Пшеницю й крупи треба замочувати, щоб зменшити час приготування. Вони повинні добре розваритися і стати м'якими.

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Кутю традиційно заправляють рідким медом. Також в Україні була традиція готувати напіврідку кутю, розводячи її узваром (компотом із сухофруктів). У кутю можна додавати численні сухофрукти, розпарені та здрібнені, варені, заморожені фрукти і ягоди, а також усілякі спеції та пряності за смаком.

Рецепт пшеничної класичної куті

Інгредієнти:

– 1 склянка пшеничної крупи;

– 70 г маку;

– 1-2 ст.л. родзинок;

– 1 ч.л. меду;

– 0,5 склянки волоських горіхів;

– цукор за смаком;

– курага для прикраси.



Класичний рецепт куті



Покроковий рецепт приготування куті:



1. Для приготування куті залийте мак окропом. Дайте деякий час настоятися.



2. Мак пропускайте через м'ясорубку чи перетирайте в ступці.



3. Варіть пшеничну крупу в співвідношенні 1:3 до готовності приблизно 20 хвилин.



4. Промийте родзинки, дрібно наріжте горіхи або подрібніть у блендері.



5. Змішайте всі інгредієнти для куті з пшеничної крупи. Перемішуючи, зверху кутю прикрасіть курагою.



Веселих Вам свят та щасливого Різдва!