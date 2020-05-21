Кутюр найвищої проби: Оля Цибульська про бабусю, яка робила їй найкрасивіші вишиванки в селі

Українська співачка Оля Цибульська долучилась до тренду в День Вишиванки та розповіла про власні сімейні реліквії, які вишивала і берегла у селі її рідна бабуся.

34-річна Оля Цибульська ексклюзивно поділилась 24 каналу, що в дитинстві хоч і хотіла виглядати як і всі інші однолітки, але вона завжди надихалась бабусею, яка все вишивала своїми руками.

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"В дитинстві хотілось модних джинсових штанів і блуз по останньому сезону. Але я мала великий приклад – свою прабабусю Мотрю. Наймодніша у селі, найкрасивіша серед бабусь на лавці, вбрану у все, що вишила своїми руками. Тепер розумію, що це був кутюр найвищої проби", – переконана артистка.

Зірка української сцени зазначила, що Україні неабияк пощастило з українськими традиціями, адже їх ми відтворюємо у своєму побуті, в той час як за кордоном традиції існують лише у писемних згадках.

Вишиванка доводить, що історія – це не нудно. В багатьох країнах національних одяг живе в запилених архівах, енциклопедіях і музеях. А в нас вона в тренді завжди. Коли ти сексі-киця, серйозний бос чи багатодітна мама. Це так круто!

– поділилась Цибульська.



Оля Цибульська розповіла про власне ставлення до Дня вишиванки / Архів співачки

Як у сім"ї Олі Цибульської ставляться до свята Дня вишиванки

Українська співачка розповіла, що кожного року вітає свого чоловіка та сина з Днем вишиванки. Раніше навіть був час, коли Оля дарувала усім вишиванки. Тепер же вона більше цінує сімейні реліквії, які зберігаються у скрині бабусі в селі.

У селі в бабусі є скриня, де можна знайти сімейні вишиті скарби. Це крутіше, ніж "Аліса в країні чудес"… Якось так вийшло, що нам потрібен день "чогось", аби згадати, що це "щось" в нас є. Цілуємо коханих 14 лютого, даруємо дівчатам квіти 8 березня. Хочу, щоб мій син знав, що вишиванка – це не тільки раз в рік для фотки в інстаграмі. Це унікальний стиль, який йому придумали предки задовго до появи стилістів, – наголосила Цибульська.

Чи вишиває Оля Цибульська сама

За її словами, "на вишивку у неї немає терпіння". Щодо улюбленої вишитої речі у гардеробі, то вона зізналась, що це вишитий рушник, зроблений руками цієї ж бабусі.

Вишиваю тільки язиком і дуже вправно. Але маю справжню реліквію вдома. Рушник, який вишила моя бабуся Таня для весілля з дідом Кольою. Бабуся з дідусем тепер на небі, а рушник, подарований мені, бережу як символ сім’ї і вірності. Бо вони прожили душа в душу. Обіцяла в хаті на хуторі, що передарую своїй дитині,

– підсумувала Оля Цибульська.