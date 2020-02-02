Кузьми "Скрябіна" немає 5 років: як українські зірки реагують на роковини

Сьогодні, 2 лютого, в Україні вшановують пам'ять культового українського співака Андрія Кузьменка, або ж Кузьми "Скрябіна". Помер артист рівно 5 років тому в автокатастрофі. Українські зірки опублікували у мережі дописи, які вже встигли розчулити усіх меломанів.

Чимало артистів були особисто знайомі з Андрієм Кузьменком, тому новина про його раптову смерть приголомшила весь шоу-бізнес. З часу трагедії минуло 5 років, а і досі колеги Кузьми не можуть повірити, що культового артиста більше немає. З нагоди роковин вони масово опублікували в мережі дописи, у яких поділились спогадами про "Скрябіна" та спільними з ним фото і відео. Як це було – дивіться у добірці LifeStyle 24.

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Політик і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук: "5 років вже пройшло... Та він все рівно тут, з нами, у його піснях, що живуть в кожному з нас. Кузьма Скрябін, 02.02.2015. Пам'ятаємо".

Наталія Могилевська: "Кузьма, я тебе люблю" Дякую, що ти вмів так радіти життю".

Ірина Білик: "Сьогодні хочеться мовчати… І згадувати найкращого".

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